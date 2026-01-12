Gates i dalje optimista kada je riječ o budućnosti svijeta – pod uslovom da se odgovori na tri pitanja

Bill Gates i dalje je optimističan u pogledu budućnosti svijeta, uprkos činjenici da živimo u „eri s mnogo izazova i dubokih podjela“, napisao je milijarder–filantrop i suosnivač Microsofta u blog objavi u petak.

Svijet se suočava s brojnim razlozima za zabrinutost, od klimatskih promjena, globalnog zdravlja i siromaštva, do poremećaja koje donosi vještačka inteligencija (AI), naveo je Gates. Ipak, „u mnogo smo boljoj poziciji nego u trenutku kada sam rođen prije 70 godina“ prije svega zahvaljujući inovacijama u tehnologiji i globalnom zdravlju, poručio je, prenosi CNBC.

Gates vjeruje i da će se uslovi nastaviti poboljšavati u naredne dvije decenije, naročito jer će vještačka inteligencija podstaći nova otkrića. „I dalje sam optimista jer vidim šta će donijeti inovacije ubrzane vještačkom inteligencijom“, napisao je.

Ipak, uz ogradu. „Danas moj optimizam dolazi s fusnotama“, dodao je Gates.

Konkretno, naveo je tri pitanja koja bi mogla odrediti „pravac napretka svijeta“:

1. Hoće li svijet koji postaje bogatiji biti i velikodušniji prema onima kojima je pomoć najpotrebnija?

Prema izvještaju Fondacije Gates objavljenom u decembru, procjenjuje se da će broj smrtnih slučajeva djece mlađe od pet godina u svijetu porasti za oko 200.000 u 2025. godini, prvi put nakon 25 godina pada.

„To je ono što me najviše uznemirava kada je riječ o globalnom napretku“, napisao je Gates, povezujući taj trend s velikim smanjenjem izdvajanja za međunarodnu pomoć od strane vodećih svjetskih vlada, uključujući i SAD.

„Tokom posljednjih 25 godina, taj broj je opadao brže nego u bilo kojem drugom periodu u historiji. Ali 2025. godine je, prvi put u ovom vijeku, porastao… Ovaj trend će se nastaviti ukoliko ne uspijemo da obnovimo budžete za pomoć“, upozorio je.

Dalji rast globalnog životnog standarda, dodaje Gates, djelimično zavisi od toga da se bogate zemlje i pojedinci, uključujući i njega samog, ponovo obavežu da dio svojih obilnih resursa usmjere ka onima kojima je pomoć potrebna, kako bi se smanjile globalne nejednakosti.

U maju 2025., Gates je najavio da će dodatno povećati sopstvena humanitarna davanja, u okviru obećanja da će do 2045. godine donirati „praktično cjelokupno“ svoje bogatstvo (koje Forbes trenutno procjenjuje na oko 104 milijarde dolara).

„Zlatno pravilo, da se prema drugima odnosimo onako kako bismo željeli da se drugi odnose prema nama, ne odnosi se samo na pomoć bogatih država siromašnijima“, napisao je. „Ono mora obuhvatiti i filantropiju bogatih pojedinaca, i to i na domaćem i na globalnom nivou, što bi u svijetu s rekordnim brojem milijardera, pa čak i centimilijardera, moralo brzo da raste.“

2. Hoće li svijet dati prioritet širenju inovacija koje povećavaju jednakost?

Gatesov optimizam dodatno jača njegovo uvjerenje u snagu tehnologije – posebno vještačke inteligencije – da donese nova otkrića u medicinskim tretmanima. Kao primjere naveo je napredak u istraživanjima Alchajmerove bolesti, kao i borbu protiv raka i zdravstvenih kriza s kojima se i dalje suočavaju zemlje u razvoju, od malarije do neuhranjenosti.

Suosnivač Microsofta godinama zagovara i korištenje vještačke inteligencije za unapređenje obrazovanja, kako u SAD-u tako i u svijetu. AI tutori bi jednog dana mogli da budu „poput sjajnog profesora u srednjoj školi“, pružajući personalizovanu nastavu učenicima svih prihoda i iz svih krajeva svijeta, rekao je Gates u augustu 2023., u svom podkastu Unconfuse Me.

U blogu se osvrnuo i na vezu između ekoloških pitanja i globalne jednakosti, upozoravajući da bi klimatske promjene mogle „stati rame uz rame sa siromaštvom i zaraznim bolestima kao uzrok ogromne patnje, naročito među najsiromašnijim ljudima na svijetu“.

Iako je ranije zagovarao da se dio sredstava za klimatska istraživanja preusmjeri ka borbi protiv siromaštva i unapređenju zdravstva, Gejts je sada poručio da i dalje planira da „ulaže i donira više nego ikada ranije u klimatske projekte u godinama koje dolaze“.

Primjena vještačke inteligencije u poljoprivredi, dodao je, mogla bi pomoći farmerima u zemljama u razvoju da dobiju bolje savjete i otpornije usjeve, kako bi se lakše nosili s izazovima proizvodnje hrane u uslovima zagrijavanja planete.

3. Hoćemo li uspjeti da umanjimo negativne poremećaje koje ubrzani razvoj AI-ja može izazvati?

Gates je, bez sumnje, optimista kada je riječ o vještačkoj inteligenciji. Ipak, u tekstu se osvrnuo i na njene rizike, naglašavajući potrebu da se preventivno djeluje kako bi se izbjegli najgori scenariji. Kao dva ključna izazova u naredne dvije decenije naveo je mogućnost zloupotrebe AI-ja od strane zlonamjernih aktera i poremećaje na tržištu rada.

„Oba su stvarni rizici kojima moramo znatno bolje da upravljamo“, napisao je. Vlade širom svijeta i tehnološka industrija morat će da budu „promišljeni u načinu na koji se ova tehnologija razvija, reguliše i primjenjuje“.

Iako nije ponudio konkretna rješenja, Gejts je odbacio tezu da bi vještačka inteligencija mogla ozbiljno ugroziti izglede ljudskih radnika. „Trebalo bi da budemo u stanju da ove nove mogućnosti rasporedimo na načine koji donose korist svima“, naveo je, uključujući i potencijal za kraće radne sedmice za dio ljudi.

Takav optimizam, dodao je, proizilazi iz njegove vjere u „dvije ključne ljudske sposobnosti“.

„Prva je naša sposobnost da predvidimo probleme i pripremimo se za njih, čime osiguravamo da nova otkrića poboljšaju život svima. Druga je naša sposobnost da brinemo jedni o drugima“, napisao je Gates, podsjećajući da je historija puna primjera ljudi koji su opšte dobro stavljali ispred ličnih interesa.

„Te dvije osobine – predviđanje i briga – daju mi nadu na početku ove godine“, zaključio je. „Dok god ih budemo njegovali, vjerujem da godine pred nama mogu donijeti istinski napredak.“