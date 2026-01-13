Zašto novac od „karbonskog poreza“ umjesto u BiH odlazi u budžet EU i koliki su mogući gubici bh. izvoza – Forbes Magazin večeras u 20 sati

U novom izdanju Forbes Magazina koji se emitira večeras u programu N1 s početkom u 20 sati donosimo intervju sa Vjekoslavom Vukovićem, potpredsjednikom Vanjskotrgovinske komore BiH, koji detaljno pojašnjava šta za bh. privrednike izvoznike, znači puna primjena CBAM-a, koja je počela 1. januara ove godine.

CBAM – mehanizam EU uvodi „karbonski porez“ na proizvode iz zemalja izvan Unije s visokim emisijama CO₂. Ova mjera direktno pogađa ključne izvozne sektore poput električne energije, cementa, željeza i čelika te aluminija.

Bosna i Hercegovina još nema vlastiti sistem trgovanja CO₂ dozvolama, zbog čega novac koji bh. kompanije izdvajaju za „karbonske takse“ neće ostati u zemlji, već završava u budžetu Evropske unije – umjesto da se ulaže u modernizaciju industrije.

Koliko je bh. privreda spremna za CBAM, i koliki su mogući gubici po izvoz, samo su neki od odgovora koje donosimo.

U novoj emisiji donosimo i analizu trgovinskog sporazum između EU i Mercosura koji je postignut nakon dugih 25 godina pregovora.

