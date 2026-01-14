Venecuela također ima naftu, koja je jeftina i manje rizična

Mnogo se raspravlja o potencijalu Venecuele da poveća proizvodnju nafte nakon ukidanja sankcija. Međutim, neke od dostupnih informacija i mišljenja su nejasni ili obmanjujući. Najvažnije je da Venecuela ima ogromne rezerve nafte, ali to može biti obmanjujuće jer veliki dio te nafte je teška nafta Orinoco, čija proizvodnja zahtijeva više vremena i truda nego konvencionalna nafta. Relevantni podaci nisu rezerve nafte u zemlji, procijenjene na 300 milijardi barela, već izgubljena proizvodnja. Kao što slika pokazuje, proizvodnja je 2,5 miliona barela dnevno manja od nivoa prije Chaveza.

Međutim, pesimizam je donekle pretjeran, a oni koji sugeriraju da će trebati godine ili decenije i više od 50 milijardi dolara da se proizvodnja vrati na nivo prije Chaveza pojednostavljuju problem agregiranjem zahtjeva za nove kapacitete i onih za obnovu postojećih kapaciteta. Ove dvije stvari se razlikuju po vrsti i stepenu.



Prije svega, važno je ne miješati političke i fizičko-ekonomske izazove. Političke prepreke su ozbiljne i njihovu trajnost je nemoguće predvidjeti. Reforme mogu doći brzo ili potrajati godinama. Ublažavanje američkih sankcija može biti trenutno ili odgođeno. I čini se da je malo vjerovatno da će venecuelanska vlada sada biti demokratizirana, ali to nije neophodno za oporavak proizvodnje nafte.

Šta se traži od infrastrukturnih radova

Ostavljajući po strani pitanje koliko brzo bi se izvozne sankcije mogle ublažiti, dio oporavka proizvodnje mogao bi brzo početi, ako nadležne vlasti preduzmu odgovarajuće mjere. Istina je da velike naftne kompanije vjerovatno neće žuriti s razvojem ili ponovnim razvojem naftnih resursa Venecuele. Međutim, postoje i drugi koraci koji se mogu poduzeti mnogo brže i s manjim rizikom. Postoje tri vrste operacija, s različitim troškovima i zakonskim zahtjevima. Razumijevanje te razlike može razjasniti perspektivu nove ponude.



Prvo, veliki dio neiskorištenih kapaciteta zahtijeva rad iznad zemlje, praktično održavanje. Više od podmazivanja ventila, oprema se mora zamijeniti ili obnoviti. Ovo je nešto što je vlada nažalost zanemarila. Ne zahtijeva strana ulaganja. Ugovori sa servisnim kompanijama kao što su Halliburton ili Schlumberger su dovoljni.



Ovo je važno jer uključene kompanije zarađuju novac, ali ne bi nužno same upravljale naftnim poljima. I imale bi mali ili nikakav kapitalni rizik zbog promjena u vladi. U najgorem slučaju, dovele bi vlastite posade i, nadamo se, opremu, ali to je daleko od rizika koji je uključen u razvoj polja u politički nestabilnom okruženju.

Koliki se kapacitet nafte može dodati na ovaj način? Vjerovatno najmanje 500.000 barela dnevno, možda i dvostruko više. Većina posla mogla bi se obaviti u roku od godinu, kada politička situacija dozvoli.

Revitalizacija postojećih bunara

Drugi nivo zahtjeva uključuje rehabilitaciju polja ispod zemlje. Na svim naftnim poljima pritisak opada, a zasićenost bušotina može smanjiti proizvodni kapacitet. To zahtijeva radove poput ponovnog bušenja bušotina korištenjem remontnog postrojenja. To je jednostavnija operacija od dodavanja novih kapaciteta. Iako je ovo složenije od radova iznad zemlje, i dalje je jeftinije od dodavanja potpuno novih kapaciteta. Kao i kod održavanja, veliki dio ovog posla može obaviti izvođač radova koji, poput servisnih kompanija, ne ulaže kapital u rizik.



U stvari, prema reformi naftne industrije iz 1990-ih (aperture), Venecuela je zakupila “marginalna polja”, tj. polja čija je proizvodnja opala zbog nedostatka investicija. Kompanije su uspjele obnoviti prethodne nivoe proizvodnje, pa čak i premašiti ih u nekim slučajevima, dodajući približno 400.000 barela dnevno proizvodnje.



Moguće je da će trenutni režim ponovo uspostaviti ovu politiku, posebno ako je ograničena samo na domaće kompanije. Ovo izbjegava političku reakciju zbog omogućavanja strancima “pristupa” nacionalnom bogatstvu. Takva ulaganja bi bila donekle rizična, ali bi postojali operateri koji bi ih prihvatili uz odgovarajući povrat. To bi moglo dodati još oko milion barela dnevno proizvodnje, ali bi za realizaciju trebalo više vremena, možda nekoliko godina.

Stvarni iznos investicije

Ipak, to bi zemlju udaljilo od nivoa proizvodnje prije Cháveza, a veliki dio toga bi zahtijevao ekvivalent razvoja novih polja.

U teoriji, nacionalna naftna kompanija bi jednostavno mogla platiti izvođačima radova da buše bušotine kako bi povećala kapacitet, ali to bi značilo ignorisanje najboljih inženjerskih praksi. Vlada bi možda bila spremna da to učini (mnogi su to činili u prošlosti) iz želje da ubrza prihode. Međutim, ako velike strane naftne kompanije odluče da investiraju, željet će provesti opsežne studije kako bi osigurale optimizovanu proizvodnju. Razvoj plana razvoja polja mogao bi trajati oko dvije godine, a sat počinje tek kada političko okruženje to dozvoli.



Što se tiče primjedbe da je za povećanje proizvodnje za 2,5-3 miliona barela dnevno, tj. na nivoe prije Chaveza, bilo potrebno 50-60 milijardi dolara, citirao bih Richarda Nixona: “Možemo dobiti novac.” Ta suma zvuči velika izvan konteksta. Investicija bi bila raspoređena na najmanje pet godina, a 10 milijardi dolara godišnje nije prepreka, s obzirom na otprilike 150 milijardi dolara koje privatni naftni sektor, isključujući nacionalne kompanije, investira godišnje.



I dok je istina da bi razvoj novih naftnih polja bio skup, posebno za rezerve teške nafte, spomenuti brojevi zvuče veliki samo na prvi pogled. Tih 50 milijardi dolara za razvoj 2,5 miliona barela dnevno prevodi se u otprilike 25 dolara po barelu. To je više od troškova proizvodnje nafte na Bliskom istoku, ali manje od američke nafte iz škriljaca.

Izvodljivost

Historija pruža važan kontekst. Spomenuta politika otvorenosti 1990-ih dovela je do velikog povećanja proizvodnje nafte u Venecueli sa oko 200.000 barela dnevno godišnje tokom nekoliko godina, prije nego što je Hugo Chávez preuzeo vlast. Ta ulaganja su izvršena u vrijeme kada je cijena nafte bila oko 40 dolara po barelu (u vrijednosti iz 2024. godine). Nema razloga misliti da su troškovi proizvodnje porasli od tada, a tehnološki napredak, poput horizontalnog bušenja i mjerenja tokom bušenja, trebao ih je smanjiti.



Veće investicije u Venecueli možda neće biti realizovane godinama, prvenstveno zbog političkog rizika. Ali potencijal za značajan rast proizvodnje, dostizanje nivoa prije Chaveza i više, tehnički je moguć i ekonomski izvodljiv. Što je još važnije, održavanje, pa čak i rehabilitacija polja, mogu se obaviti mnogo brže i uz minimalan politički rizik, jer kompanije ne bi ulagale velike količine kapitala.

Historijski gledano, dva najveća izazova u predviđanju snabdijevanja naftom iz bilo kojeg područja su sklonost prognozera ka malteškom pesimizmu – preuveličavanje izazova i precjenjivanje troškova proizvodnje – ali važnija je gotovo dominantna uloga politike u određivanju hoće li investicije biti dozvoljene ili ne. Još smo daleko od trenutka kada će biti velikih investicija u venecuelansku naftu barem od strane zapadnih kompanija. Ali održavanje polja, u smislu troškova i političkog rizika, vrlo je “lako ostvariv zadatak”.

Michael Lynch, saradnik Forbesa