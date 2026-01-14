Šta su dogovorili prevoznici iz BiH i Srbije

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine i Srbije najavili su zajedničke aktivnosti od 26. januara, upozoravajući da važeća pravila Evropske unije na granicama ugrožavaju slobodan protok robe u jugoistočnoj Evropi i mogu ozbiljno poremetiti regionalne i evropske lance snabdijevanja.

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine i Udruženje PUMEDTRANS iz Srbije napominju kako se postojeća primjena pravila o boravku u EU profesionalnim vozačima odnosi kao prema turistima, a ne kao prema ključnim radnicima, čime im se uskraćuje pravo na rad nakon isteka dozvoljenog broja dana boravka.

Blokada teretnih graničnih prelaza

Neđo Mandić, predsjednik Udruženja za međunarodni transport iz Srbije, izjavio je da su prijevoznici od 26. januara spremni blokirati teretne granične prelaze prema zemljama Schengena u znak protesta protiv novog Entry/Exit sistema (EES) koji evidentira ulaz i izlaz prevoznika. Napomenuo je da bi se eventualne mjere odnosile isključivo na teretne terminale i da putnički prelazi ne bi bili obuhvaćeni, gdje će kamioni biti parkirani tako da ni u jednom trenutku ne bude moguće ulaziti ili izlaziti sa robom

Kako su u Konzorcijumu Logistika BiH naveli za Fenu, tokom proteklih 12 mjeseci predstavnici sektora drumskog transporta uložili maksimalne napore da Evropskoj komisiji i relevantnim institucijama objasne posljedice postojećeg režima primjene pravila boravka na vozače. Upozoravali su, kako ističu, da se time direktno ugrožavaju lanci snabdijevanja, nanosi ozbiljna šteta privredi i Bosne i Hercegovine i Srbije te usporavaju robni tokovi na regionalnom i evropskom tržištu.

Posljedice postojećeg režima

„U tom procesu smo se pozivali na principe Berlinskog procesa, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i na evropske vrijednosti slobodnog kretanja robe, usluga i rada. Objašnjavali smo svaki segment problema, trošili sate i dane u pokušaju da pronađemo institucionalno rješenje i očuvamo partnerski odnos u interesu privrede. Nažalost, takav pristup nije dao rezultate“, kažu u Konzorcijumu Logistika BiH za Fenu.

Udruženja su uputila apel vladama Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i Evropskoj komisiji, da hitno uspostave okvir koji bi profesionalne vozače formalno priznao kao radnike, a ne kao posjetioce i omogućiti nesmetano funkcionisanje međunarodnog transporta.