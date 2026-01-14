Ko je u karijeri zaradio više – Edin Džeko ili Jusuf Nurkić

U trenutnoj atmosferi nadmetanja velikih sila, Bosna i Hercegovina ne vodi geopolitičke procese, niti diktira političke i ekonomske trendove, ali veoma uspješno proizvodi izuzetne pojedince. Edin Džeko (39) i Jusuf Nurkić (31), koji dolaze iz dvije različite sportske industrije – fudbala i košarke, izgradili su karijere dovoljno velike da se o njima ne govori samo kao o sportistima već i ambasadorima Bosne i Hercegovine. Duže od deceniju oni su u samom vrhu svjetskog sporta, a brojne osvojene titule dokaz su njihovog kvaliteta i discipline koje su na najskupljim i najzahtjevnijim tržištima svijeta – evropskom fudbalskom i NBA tržištu, prepoznate finansijski. Ono što je jako važno kada je o njihovim karijerama riječ, Nurkić i Džeko nisu iskusili instant popularnost, niti trajanje kroz jednu ili eventualno dvije sezone, već su njihove karijere imale kontinuitet, a u tom kontinuitetu bilo je i povreda, kritika, uspjeha i sportske izdržljivosti. Jednako kako su pažnju pratile njihove fudbalske i košarkaške partije, sa jednakom pažnjom su se pratili i njihovi transferi i vrijednost na globalnom sportskom tržištu. Ugovori koje sportisti potpisuju su tajni, te se o njihovoj zaradi u karijeri može govoriti samo kroz procjene na osnovu relevantnih baza podataka, i informacija koje su potvrđene od klubova u kojima su igrali. U nastavku donosimo pregled kako se karijerni uspjeh dvojice vrhunskih sportista razvijao tokom godina i kroz finansijski aspekt.

Edin Džeko, Foto: Profimedia

Edin Džeko

Prema podacima Capology sajta, približna bruto zarada Edina Džeke tokom karijere iznosi 97.802.052 eura, dok njegova približna bruto zarada prilagođena inflaciji (2025.) iznosi 111.681.964 eura. Edin Džeko trenutno igra u italijanskoj seriji A, za Fiorentinu. Ugovor koji je potpisao 10. jula prošle godine, ističe 30.juna ove godine. Kako navodi capology.com, vrijednost jednogodišnjeg ugovora iznosi 3.330.000 eura bruto (osnovna vrijednost) uz dodatak 370.000 eura (bonusi), što je u ukupnom zbiru 3.700.000 eura bruto godišnje.

Sedmična bruto plata iznosi 64.038 eura (osnovna cijena), plus dodatno 7.115 eura (bonusi), što je ukupno 71.154 eura bruto.

Kako Italija ima vrlo visok porez na plate sportista, Džeko na ruke, kako prenosi goal.hr, u sezoni u Fiorentini, dobije oko 1,8 miliona eura.

Prema nepotpunim podacima capolgy.com, koji nije obuhvatio Džekinu karijeru iz perioda kada je igrao za Željezničar, češke Teplice i Usti nad Laben, kao ni njemački Wolfsburg, što je bio senzacionalan karijerni uspjeh bh. fudbalera 2011. godine, vidi se da je bh. fudbalska zvijezda najveću zaradu ostvarila u periodu kada je igrala za Romu u sezoni 2020-2021., gdje je bruto zarada iznosila 13.890.000 eura. Džekina bruto plata u Romi u sezoni 2015-2016., prema capologyju je iznosila 6.930.000 eura, da bi kroz sezone rasla na 7.980.000 eura, zatim na 8.260.000 eura, potom 8.330.000 eura, te 9.260.000 eura.

Pregled zarade bh. fudbalera predstavlja samo osnovnu bruto platu, te su ovi podaci procjene i ne predstavljaju zvanične brojke, niti obuhvataju bonuse, kao ni Džekine prihode od sponzorskih ugovora kao ni imovinu koju je stekao izvan sportskih terena.

Jusuf Nurkić, Foto: Profimedia

Jusuf Nurkić

Jusuf Nurkić košarkašku karijeru je počeo graditi u Evropi, gdje je igrao za Cedevitu u Hrvatskoj (2012-2014), a zatim prešao u NBA gdje je nastupao za Denver Nuggetse (2014-2017), Portland Trail Blazerse, Phoenix Sunse, Charlotte Hornets, te trenutno igra za Utah Jazz.

Kako navodi Basketball Reference u svojoj sekciji (ugovori/plate) za NBA 2025 26 sezonu, Nurkić je naveden sa ugovorenom platom od 19,375,000 dolara za sezonu 2025 -2026 u Utah Jazzu. Riječ je o bruto iznosu, tj. ukupnoj ugovorenoj sumi prije poreza i odbitaka.

Prema nepotpunim podacima sajta hoopshype.com, koji je uzeo u obzir Nurkićevu osnovnu bruto zaradu od njegovog dolaska u NBA, od 2014. godine, bh. košarkaš je igrajući profesionalnu košarku zaradio (uključujući i ugovor sa zadnjim klubom Utah Jazz), 126.473.304 dolara bruto (116.027.160 €).

Sezona Tim Plata 2024-25 Charlotte Hornets $18,125,000 2023-24 Phoenix Suns $16,875,000 2022-23 Portland Trail Blazers $15,625,000 2021-22 Portland Trail Blazers $12,000,000 2020-21 Portland Trail Blazers $12,888,889 2019-20 Portland Trail Blazers $12,000,000 2018-19 Portland Trail Blazers $11,111,111 2017-18 Portland Trail Blazers $2,947,304 2016-17 Portland Trail Blazers $1,921,320 2015-16 Denver Nuggets $1,842,000 2014-15 Denver Nuggets $1,762,680 Ukupno $107,098,304

Pregled Nurkićeve zarade u NBA bez zadnjeg ugovora sa Utah Jazz-om, prema sajtu hoopshype.com

Jednako kao i u slučaja Edina Džeke, pregled Nurkićeve zarade kroz karijeru, predstavlja samo osnovnu bruto platu.

Za podatke korišteni sajtovi: capology.com, hoopshype.com, basketball-reference.com, espn.com