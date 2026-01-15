Najmoćniji pasoš dolazi iz Azije, sve više ljudi traži dvojno državljanstvo

Prema godišnjem izvještaju kompanije Henley & Partners, Bosna i Hercegovina zauzima 42.mjesto po snazi pasoša. Prošle godine BiH je držala 43. mjesto, dok je 2007. godine zemlja bila na 71. mjestu, što pokazuje napredak u broju destinacija koje putnici sa bh. pasošem mogu danas posjetiti bez vize.

Među zemljama bivše Jugoslavije, najbolje rangirana je Slovenija, koja je zauzela peto mjesto, Henley Passport Index liste svjetskih pasoša. Na šestom mjestu je Hrvatska, Crna Gora i Sjeverna Makedonija drže 38. poziciju, dok je Srbija na 34.mjestu.

Ovo je tradicionalna rang lista svjetskih pasoša koje Henley & Partners objavljuju godišnje u prvom mjesecu. Lista se pravi na osnovu podataka o zemljama iz kojih je putovanje u određenu zemlju moguće bez prethodne vize. Indeks se zasniva na ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz (IATA) – kako navode, najveće i najtačnije baze podataka o putovanjima, te uključuje 199 različitih pasoša i 227 različitih putnih destinacija. Ažurira se mjesečno.

Najmoćniji pasoš na svijetu je singapurski. Vlasnici pasoša Singapura mogu bez viza putovati u čak 192 zemlje.

Na zadnjem mjestu liste je Afganistan, gdje sa pasošem ove zemlje je moguće ući u samo 24 zemlje bez vize.

U nastavku donosimo listu najbolje rangiranih zemalja i broj destinacija sa bezviznim režimom.

Prvih deset pozicija

Singapur – 192 destinacije Japan i Južna Koreja -188 destinacija Španija, Švedska, Danska, Luksemburg,Švicarska – 186 destinacija. Austrija, Belgija, Italija, Holandija, Norveška Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska – 185 destinacija. Slovenija, Slovačka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Mađarska, Portugal, – 184 destinacije. Malta, Novi Zeland, Hrvatska, Češka, Estonija, Poljska – 183 destinacije. Velika Britanija, Australija, Lihtenštajn i Latvija – 182. Litvanija, Kanada i Island – 181 destinacija. Malezija- 180 destinacija. SAD – 179 destinacija.

Trend dvojna državljanstvaSve više zahtjeva za dvojnim državljanstvom

Trend koji se uočava posljednjih godina, javlja CNN je da su sve popularnija dvojna državljanstva. Jedan od najsvježijih primjera ove prakse je bračni par Clooney, George i Amal, koji su krajem 2025. godine stekli i francusko državljanstvo.

Prema popisu stanovništva Velike Britanije iz 2021. godine, 2,1% stanovnika Engleske i Walesa imalo je više pasoša – što je otprilike dvostruko više od rezultata popisa iz 2011. godine, u kojem se 1,1% stanovništva izjasnilo sa dvojnim državljanstvom. A u nedavnoj anketi YouGova među Amerikancima, 6% se izjasnilo kao dvojno državljanstvo, prenosi CNN.

Prema anketi Gallupa iz novembra, svaki peti Amerikanac bi želio emigrirati.

„Prije tri ili četiri godine nismo imali kancelariju u SAD-u, a sada ih imamo devet“, kaže on, dodajući da je došlo do „ogromnog porasta“ broja Amerikanaca koji traže dvojno državljanstvo. Među njima su oni koji su nezadovoljni američkom politikom (s obje strane političke podjele) i ultrabogati pojedinci koji su tokom putnih ograničenja zbog Covida shvatili da američki pasoš ne može otvoriti toliko vrata koliko su mislili, navodi CNN.