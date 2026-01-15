Tri su ključna razloga: Kineski trgovinski suficit porastao na rekordnih 1,2 biliona dolara

Kineski trgovinski suficit u 2025. godini dostigao je rekordnih 1,2 biliona dolara, što je rast od 20 posto. Prema podacima Kineske vlade, objavljenim u srijedu, vanjska trgovina ove zemlje porasla je za 3,8 posto u odnosu na prethodnu godinu u juanima.

Prošle godine, vrijednost vanjske trgovine zemlje dostigla je 45,47 biliona juana (oko 6,48 biliona američkih dolara), prema podacima koje je objavila Generalna uprava carina. Ovo označava devetu uzastopnu godinu rasta vanjske trgovine Kine od 2017. godine.

Izvoz je dostigao 26,99 biliona juana, što je rast od 6,1 posto u odnosu na 2024. Uvoz je dostigao rekordnih 18,48 biliona juana, s međugodišnjim rastom od 0,5 posto, učvršćujući status Kine kao drugog najvećeg svjetskog uvoznog tržišta 17 godina zaredom.

“Kineska dostignuća izvanredna i teško stečena”

Tokom perioda 14. petogodišnjeg plana (2021-2025), kumulativna vrijednost uvoza i izvoza Kine premašila je 200 biliona juana, što predstavlja porast od 40 posto u odnosu na period 13. petogodišnjeg plana i prosječnu godišnju stopu rasta od 7,1 posto, pokazuju službeni podaci.

„Kineska dostignuća u vanjskoj trgovini su “zaista izvanredna i teško stečena” usred globalnih ekonomskih izazova“, kazao je Wang Jun, zamjenik šefa Generalne uprave carina na vladinoj konferenciji za novinare održanoj u srijedu u Pekingu.

Wang kaže da kineska vanjska trgovina stalno raste zbog tri glavna razloga: politike stabilizacije trgovine koju zemlja provodi, održivog oslobađanja potražnje za uvozom s ogromnog domaćeg tržišta i sofisticiranog industrijskog sistema koji se kontinuirano prilagođava promjenjivim potrebama inostranstva.

Kina ima više od 1,4 milijarde stanovnika i brzo rastuću srednju klasu,koja kupuje uvozne proizvode, što otvara prostor za prekograničnu trgovnu na ovako velikom tržištu.

Proizvodnja i prodaja automobila u Kini prošle godine premašile su 34 miliona jedinica, postavivši novi rekord, pokazali su podaci iz industrije objavljeni u srijedu.

Kina je prošle godine proizvela 34.531 automobila, Foto: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među adutima kineske industrije je automobilska. Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača automobila (CAAM), Kina je prošle godine proizvela 34.531 automobila, 10,4 posto više nego 2024. godine, dok je prodaja porasla za 9,4 posto u odnosu na prethodnu godinu na 34,4 miliona jedinica.

Automobilska proizvodnja i prodaja 17 godina na prvom mjestu

Kako su pojasnili kineska automobilska proizvodnja i prodaja ostala je na prvom mjestu u svijetu 17 godina zaredom, te da su proizvodnja i prodaja automobila ostale iznad 30 miliona jedinica tri godine zaredom.

Vozila na novi pogon (NEV) ubrzala su svoj rast, s ukupnom proizvodnjom i prodajom od 16,626 miliona i 16,49 miliona jedinica, respektivno, što predstavlja međugodišnji porast od 29 posto, odnosno 28,2 posto, te održavanje vodeće pozicije u svijetu 11 godina zaredom, naveli su u CAAM-u.

Iako se moglo očekivati da će carine koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, uzdrmati kinesku ekonomiju,izvoz kineske robe u SAD je opao za 20 posto, što je Kina nadoknadila trgujući sa drugim tržištima u Južnoj Americi, jugoistočnoj Aziji, Evropi i Africi.

Kako prenosi AP, snažna globalna potražnja za računarskim čipovima i drugim uređajima, kao i materijalima potrebnim za njihovu proizvodnju, među kategorijama je koja je podržala kineski izvoz. Tokom 2025. godine izvoz u Afriku je porastao za 26%, u zemlje jugoistočne Azije za 13%, u Evropsku uniju za 8%, a u Latinsku Ameriku za 7%.