Steve Forbes: SAD bi trebale prestati s pokušajima preuzimanja Grenlanda

SAD bi trebale prestati pokušavati preuzeti Grenland. Možemo dobiti ono što nam treba bez preuzimanja. Pokušaji da se to učini ne čine ništa dobro reputaciji predsjednika Trumpa – niti reputaciji Sjedinjenih Država.

Danci, koji posjeduju tu teritoriju, ne žele je prodati i nikada nisu željeli. Pokušali smo je kupiti nakon Drugog svjetskog rata i dobili smo odlučno “ne”. Vremena su se promijenila otkako smo 1917. godine kupili dio Djevičanskih otoka od Kopenhagena. Ni stanovnici Grenlanda ne žele da ih SAD preuzmu.

Zauzimanje ovog ogromnog otoka silom dovelo bi nas na isti niski moralni nivo kao i Kinu, kako u osvajanju Tibeta, tako i u želji da preuzme “izgubljenu provinciju” Tajvan. Rusija bi rado iskoristila američku aneksiju Grenlanda – navodno u svrhu naše nacionalne odbrane – kao opravdanje za svoj pokušaj osvajanja Ukrajine.

Preuzimanje ne bi uspjelo

Štaviše, takva okupacija bi propala. Kongres, na zaprepaštenje javnog mnjenja u SAD-u, ne bi dozvolio da se to dogodi. Predsjednik bi bio ponižen odbijanjem Kongresa. Taj potez bi razbio NATO, ključni kamen temeljac našeg sigurnosnog sistema nakon Drugog svjetskog rata. To bi pomoglo Vladimiru Putinu da ostvari svoj san o fatalnom potkopavanju američkih sigurnosnih aranžmana, izolaciji SAD-a i olakšavanju uspjeha imperijalnih ambicija Rusije i Kine.

Ranije je postojala mogućnost da bi pravo, blago političko “udvaranje” Grenlandu, s ciljem prekida veza s Danskom i pretvaranja u punopravnu američku saveznu državu, moglo uspjeti. Demokrate bi bile oduševljene. Sa svojim krajnje lijevim biračima, dva američka senatora s Grenlanda bili bi demokrati koji bi oduševili Bernieja Sandersa. Međutim, s obzirom na naš pristup “iz pećine”, ta mogućnost je sada nestala.



Osim toga, kao što je primijetio gotovo svaki nezavisni analitičar, SAD ne moraju preuzeti Grenland kako bi održale i proširile svoje strateške obrambene interese na Arktiku. SAD već upravljaju svemirskom bazom na sjeverozapadu Grenlanda, na osnovu dugogodišnjeg sporazuma s Danskom. Ona pruža ključne radarske sisteme za rano upozoravanje i mogućnosti satelitskog praćenja.

Foto: Reuters/Marko Đurica

Danci otvoreni za saradnju

Kroz NATO, SAD održavaju snažnu odbrambenu saradnju s Danskom, koja uključuje koordinaciju o sve važnijim pitanjima arktičke sigurnosti. Danska prepoznaje obostranu korist u suočavanju s rastućim prijetnjama Rusije i Kine u regiji koja postaje sve strateški važnija jer topljenje leda otvara nove morske puteve.



Sve prijetećim potezima Moskve i Pekinga na Arktiku bolje se suprotstavlja jačanjem saveza s nordijskim zemljama i Kanadom nego grubim teritorijalnim širenjem. S praktične tačke gledišta, moderna vojna strategija naglašava tehnološku superiornost, razmjenu obavještajnih podataka i sposobnost brzog raspoređivanja, a ne fizičku kontrolu teritorije. Osim toga, Danska je sasvim spremna dozvoliti SAD-u da proširi svoje vojno prisustvo ako je potrebno. SAD imaju brojne baze širom svijeta, neke vrlo velike, a da ne posjeduju samu teritoriju.



Danci bi također bili otvoreni za sporazume o mineralima koje ima Grenland. Činjenica je da bi posjedovanje teritorije s nezadovoljnim stanovništvom predstavljalo izazove koji bi ometali i osnovnu vojnu misiju i istraživanje mineralnih resursa.



Moramo ojačati veze s našim strateškim saveznicima, a ne nepotrebno ih otuđivati.

Steve Forbes, glavni urednik Forbesa

Please enable JavaScript

