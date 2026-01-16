Da li je sada kasno da se uloži u zlato?

Zlato i kompanije koje ga iskopavaju ostvarile su ogromne dobitke prošle godine, ostavljajući mnoge investitore u nedoumici da li su propustili priliku. Dugogodišnji menadžer fonda fokusiran na zlato kaže da ovaj ciklus izgleda drugačije i da bi profitne marže rudara mogle biti održive.



Zlato je imalo izuzetno jaku godinu. Cijena ovog plemenitog metala porasla je sa 2.600 dolara po unci na početku godine na više od 4.300 dolara do kraja godine. To predstavlja prinos od 65%. Dionice kompanija za iskopavanje zlata prošle su još bolje. VanEck Gold Miners ETF (sa 29 milijardi dolara imovine) skočio je za 155%. Nakon takvog razvoja događaja, postavlja se logično pitanje: je li prekasno za “uskočiti u voz”?

Preokret zlata u 2025. godini

Daniel Oliver kaže ne. Oliver vodi Myrmikan Gold Fund, pokrenut 2010. godine. Prema podnesku iz 2023. godine, fond je upravljao imovinom od oko 30 miliona dolara. (Oliver, treba napomenuti, snažan je zagovornik ulaganja u zlato, a ne neutralni posmatrač.) U istraživačkoj bilješci objavljenoj u četvrtak, on tvrdi da je trgovina zlatom još uvijek u povojima. Štaviše, vjeruje da uobičajeni problem za rudare zlata – rastući troškovi koji “jedu” marže – ovaj put nije zagarantovan.

Svoj argument započinje osvrtom unazad. Tokom godina “mjehura” na berzi, zlato nije bilo lider na tržištu. U 2024. godini, spekulativne pozicije su dominirale prinosima. Dionice velikih tehnoloških kompanija su snažno porasle. Bitcoin je eksplodirao. Zlato je također poraslo, ali je zaostajalo za rizičnijom imovinom. Dionice rudarskih kompanija su još više zaostajale.



Taj obrazac se preokrenuo u 2025. godini. Špekulativna, “rizična” imovina se ohladila ili povukla s prethodnih maksimuma. S druge strane, zlato je došlo u prvi plan. Dionice rudarskih kompanija su ga slijedile. Oliver kaže da je ova promjena važna jer zlato obično najbolje funkcionira u periodima kada se kreditni uslovi pooštravaju (što se vidi kroz pad spekulativne imovine), a ne kada krediti rastu. U takvim okolnostima, cijene zlata često rastu brže od većine drugih roba.



Oliver vjeruje da se upravo tako odvija ovaj ciklus zlata. Barem za sada.

Primjeri iz historije

Federalne rezerve smanjuju kratkoročne kamatne stope, ali prinos na 30-godišnje američke državne obveznice sada je 50 baznih poena veći nego u septembru 2024. godine, kada je Fed započeo svoj posljednji ciklus monetarnog popuštanja. Ta kombinacija, prema Oliveru, ukazuje na potencijalno slabiji rast kreditne aktivnosti nego što bi se normalno očekivalo, a ne na ekonomski procvat. A bez procvata, cijene roba imaju tendenciju da zaostaju za zlatom, a ne da ga nadmašuju.



Historija podržava takvo gledište. Tokom 1970-ih, cijena zlata porasla je za 1.400%, znatno brže od većine industrijskih roba. Bakar je, na primjer, porastao za samo 45% u toj deceniji.



Oliver vjeruje da se slična dinamika vraća. Očekuje da će cijene nafte ostati pod kontrolom kako se ponuda u SAD-u povećava, dok dugoročni rast potražnje slabi. Energija je, kao što biste mogli očekivati, jedan od najvećih ulaznih troškova u rudarstvu. Sporiji rast cijena energije pomaže u očuvanju profitnih marži. On također tvrdi da će većina industrijskih roba imati poteškoća da održi korak sa zlatom u okruženju sporijeg ekonomskog rasta.

Nema signala alarma

To vodi do njegove ključne teze. Rudari zlata, kaže Oliver, ne suočavaju se s uobičajenim pritiskom rastućih troškova. Ako zlato nastavi brže rasti od inputa, marže bi se trebale proširiti, a ne smanjiti.



Dionice rudnika zlata imale su spektakularnu 2025. godinu. Oliver to ne vidi kao znak za uzbunu. Naprotiv, on vjeruje da ovi dobici više liče na početak dugoročnog jačanja tržišta nego na njegov kraj.

