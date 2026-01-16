Srbija uvela kvote BiH na gvožđe i čelik: “Ovo ugrožava bh. izvoznike i CEFTA tržište”, upozoravaju iz VTKBiH

Vlada Srbije donijela je Uredbu o uvođenju privremene mjere za obezbjeđenje ekonomske stabilnosti industrija od strateške važnosti, kojom se od 1. januara do 30. juna 2026. godine ograničava uvoz pojedinih proizvoda od gvožđa i čelika. Uredba obuhvata grupe proizvoda koji se tiču BiH i to: rebrasti betonski čelik i toplo valjanu žicu u koturu, kao i rebrasti betonski čelik u šipkama. Mjera se uvodi na period od šest meseci i sprovodiće se kroz sistem tarifnih kvota, nakon čijeg popunjavanja će se na uvoz ovih proizvoda primenjivati carina od 50%. Radi ravnomjernog snabdjevanja tržišta, individualne kvote podijeljene su na kvartalne maksimume za period od 1. januara do 31. marta, odnosno do 30. juna 2026. godine, uz mogućnost prenošenja neiskorištene kvote iz prvog u drugi kvartal. Raspodjela kvota vršit će se po principu “prvi došao – prvi uslužen”, na osnovu redoslijeda prihvatanja carinskih deklaracija.

“Kvote ne prate realne tokove trgovine”

Tim povodomVanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) zatražila je od nadležnih institucija u BiH da hitno reaguju prema nadležnim institucijama Republike Srbije i CEFTA strukturama zbog ekonomskih reperkusija efekata navedene Uredbe na slobodan, bescarinski protok roba u okviru CEFTA zemalja.

U saopćenju navode da kvote koje je uvela Vlada Srbije, ne prate realne tokove trgovine, jer su, kako je i navedeno u Uredbi, rađene na osnovu podataka za period od 2020-2024. godina.

„Uvidom u navedenu Uredbu, pogotovo u dio definisanih kvota koje se odnose na gore navedene proizvode za BiH, izražavamo zabrinutost u ime privrednih društava tj. izvoznika ovih proizvoda u Srbiju. Naime, na osnovu podataka VTK/STKBiH evidentno je da je u 2025. godini već u prvom kvartalu, bh. izvoz premašio dozvoljenu kvartalnu kvotu.

Evidentno je da prilikom utvrđivanja kvota nisu u potpunosti uzeti u obzir sljedeći parametri: kumulativni obim stvarnih trgovinskih tokova, regionalni distributivni modeli te realni tržišni udio proizvođača i dobavljača iz BiH.

Dugoročni ugovori

Takođe, donošenje Uredbe kojom se ograničava nesmetan bescarinski plasman roba u okviru CEFTA zemalja na samom kraju jedne poslovne godine, predstavlja limitirajući faktor za dugoročne ugovore koje kompanije iz BiH imaju sa kompanijama na tržištu Republike Srbije.

Posebno ukazujemo i na zadržavanje kamiona na graničnim prelazima, koje je već nastupilo u praksi i trenutno predstavlja najkritičniji problem za izvoznike iz Bosne i Hercegovine. Naime, od naših izvoznika informisani smo da se, osim sa problemom kvota, već u prvim danima 2026. godine, izvoznici suočavaju i s dužim zadržavanjima na granici uzrokovanim dodatnim procedurama praćenja kvota od strane carinskih organa Srbije“, naglašavaju u VTKBiH i dodaju kako su posljedice zadržavanja već mjerljive i ozbiljne.

„Direktni i rastući finansijski troškovi (stajanje kamiona, penali, dodatni transportni troškovi), kašnjenja u isporukama ugovorenim kupcima u Republici Srbiji, prekidi u proizvodnim i građevinskim lancima snabdijevanja, ozbiljno narušavanje reputacije dobavljača iz Bosne i Hercegovine kao pouzdanih i predvidivih partnera“, navode u Komori.