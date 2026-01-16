Mastercard, Visa i Revolut izgubili sudski spor zbog kartičnih naknada

Mastercard, Visa i britanski fintech Revolut izgubili su u četvrtak pravni spor protiv britanskog regulatora za platne sisteme zbog planova da uvedu ograničenje (gornju granicu) prekograničnih kartičnih naknada.

Ove tri kompanije pokrenule su postupak pred Visokim sudom u Londonu nakon što je Regulator platnih sistema (Payments System Regulator – PSR) u decembru 2024. saopćio da će provesti konsultacije o tome da li uvesti ograničenje naknada koje se naplaćuju kada evropski potrošači kupuju putem interneta od britanskih trgovaca.

PSR koji je, kako je Britanija prošle godine najavila, trebao biti ukinut radi smanjenja birokratije i poticanja rasta, ranije je izrazio zabrinutost da su Mastercard i Visa povećali naknade na „neopravdano visok nivo“.

Mastercard, Visa i Revolut tvrdili su da PSR nema ovlaštenje da uvede cjenovne limite, čiji nivo i vrijeme stupanja na snagu još nisu utvrđeni.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Sudija John Cavanagh, međutim, odbacio je tužbu i presudio da PSR ima ovlaštenje da uvede predložena ograničenja cijena na međubankarske (interchange) naknade.

Mastercard je odbio komentarisati. Visa i Revolut nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, javlja Reuters.

Visa je ranije saopćila da osporava nalaze PSR-a te da ograničenja cijena mogu „negativno utjecati na vrijednost koju ljudi i preduzeća dobijaju od kartičnih plaćanja“.

Izvršni direktor PSR-a David Geale pozdravio je odluku, rekavši da ona „potvrđuje naša ovlaštenja da osiguramo da troškovi kartičnih plaćanja budu pravedni za britanska preduzeća i potrošače“.

„Ovo nam omogućava da nastavimo s radom na tome da prekogranične interchange naknade budu postavljene na odgovarajući nivo“, dodao je.

