Zimske olimpijske igre: Koje hakerske grupe će napadati

Dok Zimske olimpijske igre Milan-Cortina 2026. počinju 6. februara, sigurnosni stručnjaci upozoravaju na nadolazeći val cyber napada i prevara.



Cyber ​​kriminalci i hakeri povezani s državama iskoristit će priliku da ometaju igre, kradu podatke ili šalju političke poruke, upozorio je Palo Alto Networks.



Među vjerovatnim napadačima, navodi se, su grupe poput Muddled Libra, Insidious Taurus i Salt Typhoon. Koriste napade zasnovane na društvenom inženjeringu, DDoS napadima, API ranjivostima i drugim metodama.



“Sam broj ljudi, sistema, novca i podataka koji okružuju Zimske olimpijske igre Milan-Cortina 2026. stvara okruženje bogato metama za napadače. Cyber ​​kriminalci mogu širiti mrežu svojih prevara i phishing kampanja. Poput napadača na fudbalskim utakmicama, jedna uspješna akcija od hiljadu pokušaja može napraviti razliku”, rekli su istraživači.

Poznate ličnosti su također mete

„Vjerovatno će prisustvovati poznate ličnosti, političari i biznismeni“, dodali su. „Državni akteri s velikim resursima mogu iskoristiti ovu rijetku priliku da dobiju pristup i pokrenu sofisticirane napade kako bi kompromitovali i pratili ove VIP osobe i/ili njihovo osoblje. Ulozi su visoki u smislu vrijednosti i posljedica strateškog obavještajnog rada.“



Kritična infrastruktura je dugo bila primarna meta ransomware grupa. Olimpijske igre mogu biti meta napada na opskrbu električnom energijom ili vodom, transportne sisteme poput autobusa, vozova i lake željeznice, ili sisteme za prodaju karata i POS terminale.



Također postoji velika vjerovatnoća da će politički motivirane grupe pokušati poslati svoju poruku otmicom, ometanjem ili uništavanjem digitalne infrastrukture.

Više od 140 napada prijavljeno u Parizu

Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Ove grupe mogu ciljati diplomate, nevladine organizacije, istraživačke centre i druge kako bi prikupile strateške informacije ili širile vlastitu priču. To se zapravo dogodilo tokom Olimpijskih igara 2024. godine. Tada je ruski obavještajni tim Fighting Ursa (poznat i kao APT28 ili Fancy Bear) pokušao ometati olimpijske antidoping istrage.

U međuvremenu, očekuje se i val prevara i phishing kampanja protiv učesnika, korištenjem lažnih web stranica, krivotvorenih QR kodova, prevara s aplikacijama i drugih alata. Američka Federalna trgovinska komisija (FTC) upozorila je navijače koji planiraju putovati u Italiju na utakmice da budu oprezni s lažnim prodavačima ulaznica ili lažnim oglasima za smještaj.

Tokom Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, vlasti su prijavile više od 140 sajber incidenata, uključujući prijetnju proruskih grupa da napadnu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, s ciljem zagađenja Sene tokom igara.

Microsoft je identificirao niz kampanja protiv Francuske, predsjednika Emmanuela Macrona, Međunarodnog olimpijskog komiteta i samih Olimpijskih igara u Parizu. Cilj kampanje je očigledno bio narušiti ugled MOK-a i širiti strah od nasilja kako bi se ljude obeshrabrilo da prisustvuju.

Foto: Reuters/Issei Kato

Potrebna je zajednička odbrana

Istovremeno, istraživači sigurnosne firme Kaspersky uočili su brojne prevare sa stranicama koje nude ulaznice za olimpijska takmičenja po “ekskluzivnim” cijenama ili tvrde da imaju mjesta za rasprodate događaje. Jedna stranica, koju je identificirao Proofpoint, bila je drugi sponzorirani rezultat pretrage na Googleu – odmah nakon službene stranice – prilikom pretraživanja “ulaznice za Pariz 2024”.



Organizacije bi trebale brzo ojačati svoje odbrambene mehanizme kako bi izbjegle da ovaj put postanu žrtve, rekli su istraživači iz Palo Alto Networksa.



“Za sportiste i branioce, pobjednici će biti određeni pripremom i strategijom”, dodali su. “Organizacije koje učestvuju na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. moraju razumjeti svoju ulogu u ekosistemu događaja i zajedno koordinirati odbranu.”

Emma Woollacott, saradnica Forbesa

Please enable JavaScript

