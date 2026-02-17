Evropa na distanci, Amerikanci kod kuće: Šta koči turističke planove
Nedavna anketa kompanije YouGov pokazuje da je stav Zapadnih Evropljana prema Sjedinjenim Američkim Državama primjetno zahladio, posebno nakon što je predsjednik Trump izrazio namjeru da kupi Grenland. U zemlji koja je u središtu ove geopolitičke drame, danska nacionalna turistička organizacija poduzela je proaktivan korak, poslavši jasnu poruku za 6.000 američkih turističkih partnera da su Amerikanci i dalje srdačno dobrodošli širom zemlje. Međutim, novo istraživanje European Travel Commission otkriva da Amerikanci planiraju manje dalekih putovanja u 2026. godini, više zbog ograničenja vremena i budžeta nego zbog politike.
Evropu zahvatili negativni stavovi prema SAD-u
Trumpovi pokušaji da preuzme kontrolu nad Grenlandom bili su veoma kontroverzni među stanovnicima EU. Nedavna anketa YouGov-a pokazala je da velike većine u mnogim evropskim zemljama imaju nepovoljan stav prema SAD-u. To se odnosi na Dansku, Francusku, Njemačku, Italiju, Španiju i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Anketa navodi: „U cjelini, mišljenje o SAD-u najnegativnije je u Zapadnoj Evropi otkako je YouGov počeo pratiti ove podatke 2016. godine.“
Ono što i dalje djeluje jasno jeste da Evropljani i dalje snažno vjeruju u ideju Evrope. Evropski parlament provodi Eurobarometar anketu dva puta godišnje, a posljednja, iz novembra 2025. godine, obuhvatila je gotovo 27.000 građana EU iz svih država članica kako bi se procijenili stavovi o Evropi. Ni u jednoj državi članici većina se ne protivi članstvu u EU, a tokom proteklih 10 godina 60% Evropljana imalo je pozitivan stav o članstvu. U najnovijoj anketi taj procenat iznosi 62%, a još je veći među mlađim generacijama, dok 58% osoba starijih od 55 godina smatra da je članstvo u EU dobra stvar, taj procenat raste na 74% među mladima od 15 do 24 godine.
Danska odgovara raširenih ruku
Moguće kao odgovor na pogoršanje sentimenta, Afar izvještava da je nacionalna turistička organizacija VisitDenmark poslala e-mail poruku za oko 6.000 američkih turističkih agenata i turoperatora kako bi ih uvjerila da javno raspoloženje i dalje snažno podržava dolazak američkih turista u Dansku, uprkos nedavnim političkim turbulencijama.
U poruci se navodi da razumiju kolebanje nekih Amerikanaca kada je riječ o putovanju u Evropu, posebno u Dansku, ali da nema naznaka da su sigurnost putovanja, iskustvo posjetilaca ili turističke operacije u Danskoj pogođene situacijom.
Turizam na Grenlandu, autonomnoj teritoriji u okviru Kraljevine Danske, bilježi rast već godinama, a prema pisanju The New York Times, svi pokazatelji u 2025. godini upućivali su na to da bi 2026. mogla biti najbolja godina do sada po broju rezervacija i dolazaka. Tome doprinosi i povećan broj letova prema zemlji i iz nje, kao i topljenje leda koje je otvorilo ranije nepristupačne luke za kruzere.
Amerikanci planiraju manje dalekih putovanja u 2026.
U stvarnosti, inicijativa VisitDenmarka dolazi u trenutku kada podaci pokazuju da suzdržanost Amerikanaca ima druge uzroke. European Travel Commission (ETC) i Eurail objavili su u februaru 2026. Long-Haul Travel Barometer, koji je analizirao preferencije i namjere putovanja među putnicima iz Evrope, Australije, Brazila, Kanade, Kine, Japana, Južne Koreje i SAD-a, ključnih globalnih tržišta.
Miguel Sanz, predsjednik Evropske komisije za putovanja, izjavio je: „Kako putnici planiraju unaprijed za 2026. godinu, primjećujemo oprezniji pristup dalekim putovanjima.“ Samo 59% ispitanika na svim tržištima izjavilo je da planira daleko putovanje, što je pad od 5% u odnosu na 2025. godinu, usmjeravajući ljude više ka domaćim i kraćim putovanjima ove godine. Vrijeme i novac predstavljaju glavna ograničenja, posebno u SAD-u, gdje samo 32% razmišlja o putovanju u Evropu (u poređenju s 42% globalno).
U istraživanju je Evropa rangirana najviše globalno po svim dimenzijama sigurnosti, uključujući političku stabilnost, ličnu sigurnost i prirodne rizike. Sigurnost postaje sve važniji faktor pri izboru evropske destinacije, prema 51% ispitanika.
Usput, prekomjerni turizam bio je tema zabrinutosti u anketi, ali samo 5% ispitanika navelo je da bi promijenilo destinaciju ako je neko mjesto previše posjećeno, radije birajući putovanja van sezone ili istraživanje obližnjih kvartova.
Alex Ledsom, Forbes