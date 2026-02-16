Donacije, dugovi, nova flota – najavljena potpuna obnova tramvaja u Sarajevu

Tragična nesreća koja se desila prošle sedmice u Sarajevu, kada je tramvaj GRAS-a izletio iz šina, na relaciji Željeznička stanica – Baščaršija, te usmrtio 23-godišnjeg mladića, dok su tri osobe lakše i jedna teže povrijeđene, ponovo je otvorila pitanje voznog tramvajskog parka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Davne 1895. godine uveden je i prvi električni tramvaj u Sarajevu, dok je modernizacija GRAS-a zapostavljena u posljednjih 40 godina. Godine 2021., preduzeće je imalo dug od 330 miliona KM.

Vlada Kantona Sarajevo uspjela je prije dvije godine pokrenuti modernizaciju GRAS-a nabavkom prvih 15 tramvaja švicarske kompanije Stadler, čija je isporuka počela u decembru 2023. godine. Riječ je o niskopodnim vozilima kapaciteta do 180 putnika, sa 79 sjedećih mjesta i maksimalnom brzinom od 70 km/h, a opremljeni su savremenom tehnologijom i usklađeni s evropskim standardima.

“U planu nabavka 20 novih tramvaja”

Nabavka ovih vozila finansirala se kreditnim sredstvima EBRD-a i Evropske investicijske banke (EIB), a vrijednost prvog potpisanog ugovora, koja je uključivala isporuku 15 novih tramvaja, iznosila je 34.774.773,25 miliona eura, dok je kasnija isporuka od deset tramvaja iznosila 29,7 miliona eura.

U martu 2025. godine stiglo je dodatnih 10, tako da je tokom 2025. godine Sarajevo u svom voznom parku imalo ukupno 25 novih tramvaja.

Nabavka novih tramvaja pratila je rekonstrukciju 17 kilometara pruge od Ilidže do Baščaršije, koja je započela 2021. godine, nakon više od 60 godina kada je izvršena rekonstrukcija glavne pruge.

Odmah nakon nesreće Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta kazao je da je u ovom trenutku Sarajevu potrebno još 30 novih tramvaja kako bi se potpuno obnovio vozni park, da bi danas prilikom obraćanja medijima, tokom četvrtog dana protesta zbog tramvajske nesreće u Sarajevu, poručio kako će Sarajevo dobiti dodatnu isporuku novih tramvaja.

„U junu ili julu dolazi 35 novih vozila, tako da će vozni park biti skoro do kraja godine obnovljen. U planu je i nabavka još 20 tramvaja, kako bi flota bila u potpunosti zamijenjena do 2028. godine“, kazao je Šteta, dodavši da će nova pruga Ilidža – Hrasnica biti u funkciji od ljeta.

Foto: Facebook

U dokumentu koji opisuje projekat obnove tramvajskih pruga u Sarajevu (Evropska banka za obnovu i razvoj – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ SARAJEVO – Obnova tramvajskih pruga – Netehnički sažetak), navedeno je da je zbog loših rezultata u posljednje dvije decenije, GRAS postao insolventan, a da je vozni park gotovo zastario, posebno tramvaji i trolejbusi. GRAS je u vrijeme analize posjedovao 49 tramvaja, od kojih je 37 u funkciji, i 28 trolejbusа, od kojih je 24 u funkciji. Prosječna starost tramvaja bila je 33 godine, a trolejbusa 24 godine, navedeno je. Većina voznog parka približava se kraju tipičnog životnog vijeka vozila i hitno je potrebna zamjena.

Od kraja rata do 2023. godine, vozni park KJKP GRAS se obnavljao sa nekoliko donacija. 2009. godine, u Sarajevo je stiglo 16 doniranih tramvaja iz Holandije. Tada je zabilježeno kako tramvaji nisu stariji od 10 godina.

U septembru 2015. godine mediji su izvijestili kako je turski grad Konya donirao oko 20 tramvaja GRAS‑u. Prvi dio donacije, pet tramvaja, stigao je u oktobru 2015. godine kada je i započeo proces njihove prilagodbe sarajevskim uslovima, da bi kasnije stizali preostali tramvaji kao dio ove donacije, koja je, kako je naglašeno, realizovana u okviru međunarodne saradnje između Sarajeva i Konyе i dogovorena ranije kroz sporazume o prijateljstvu i saradnji dva grada.

Foto: Pexels

Dug GRAS-a

Prema posljednjim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kraju 2025.godine dug KJKP GRAS je po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) iznosio 29,4 miliona maraka, a prema Poreznoj upravi Federacije BiH za poreze i doprinose na plate oko 107 miliona maraka.

O finansijskim problemima preduzeća danas je govorio i direktor KJKP GRAS, Senad Mujagić, koji je danas podnio ostavku. (Nakon ostavke premijera KS Nihada Uka, ovo je druga ostavka službene osobe nakon tramvajske nesreće.)

Mujagić je kazao kako preduzeće ima milion KM duga po osnovu tužbi koje kontinuirano pristižu te da je tokom njegovog mandata isplaćeno 73 miliona KM po tužbama. Osvrćući se na temu održavanja tramvaja, kazao je kako vozila izlaze ispravna i da u održavanju tramvajskog saobraćaja rade profesionalci kao i vozači koji upravljaju tramvajom. Također je kazao da je tramvaj koji je vozio kada se dogodila nesreća bio tehnički ispravan, a da je do sada zbog neispravnih vozila izgubljeno desetine linija.

„Izgubili smo 40 linija, jer nismo gurali neispravna vozila. 220 vozila leži uništeno“, kazao je Mujagić.

Na pitanje kako je moguće da je tramvaj koji je uzrokovao nesreću 50 puta bio isključivan iz saobraćaja, odgovorio je da se stara vozila postepeno povlače kako pristižu nova.

„Nedavno smo isjekli pet ili šest tramvaja, a dijelove iskoristili za održavanje preostalih“, kazao je, dodajući da preduzeće ima problem s javnim nabavkama zbog dugovanja.

„Svaka javna nabavka urađena je u skladu sa zakonom. Ista firma već 15 godina nabavlja te dijelove, ali se niko drugi ne javlja na tender. Zatekao sam 12,5 miliona KM duga prema dobavljačima i prvo traže da se izmire prethodna dugovanja“, kazao je Mujagić.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH