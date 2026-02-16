U ovim ulicama su najskuplji kvadrati stana

Bilo da tražite najcool, najelitniju ili pak najskuplju ulicu po cijeni stambenog kvadrata, put će vas odvesti u nekoliko dobro poznatih evropskih metropola. Londonska New Bond Street trenutno je najskuplja maloprodajna ulica u Evropi, ali i svijetu, u kojoj se godišnja zakupnina po kvadratnom metru kreće od 2.231 dolara. U ekskluzivnoj stambenoj ulici u Madridu, Salustiano Olózaga u Recoletosu (okrug Salamanca), za kvadratni metar ćete izdvojiti u prosjeku 12.000 eura, dok ćete u pariskoj Rue Guynemer, kvadratni metar platiti čak 23.008 eura. Toliko je naime, prosječna cijena kvadratnog metra u ulici koju još zovu i biserom šestog arondismana. Opisuju je kao oazu mira u kojoj su samo zgrade na zapadnoj strani namijenjene stanovima, kako bi stanari imali nesmetan pogled na zelenilo.

Najskuplja ulica globalno

Oni koji traže luksuz i prestiž pronaći će ga i u londonskom Kensington Palace Gardens-u. Prema istraživanju kompanije Jefferies London, vodeće londonske agencije za nekretnine, ova ulica je globalno rangirana na trećem mjestu u odnosu na cijene nekretnina po kvadratnom metru. Cijena kvadratnog metra ovdje se u posjeku kreće 43.197 funti, dok se širi londonski prosjek kreće od 16.700 funti.

Okrug Salamanca u Madridu ima najviše cijene nekretnina, Foto: Shutterstock/JJ Farq

Ako gledamo globano, prema analizi londonske kompanije, naselje Larvotto, u Monacu je najprestižnije po prosječnoj cijeni po kvadratnom metru. U ovom naselju metar kvadratni dostiže vrtoglavih 82.724 funti, na drugom mjestu je The Peak, Hong Kong 55.347 funti, Vrtovi Kensington Palacea, London su treći 43.197 funti, dok je Star Island,u Miami Beachu četvrti sa cijenom 34.324 funti.

Na petom mjestu je Nassim Road, Singapur, 23.870 funti, šestom Hudson Yards, na Manhattanu 21.601 funti, dok je Paddington u Sydneyju rangiran na sedmom mjestu sa prosječnom cijenom kvadratnog metra od 13.782 funte, slijedi ga 6. arondisman, Pariz, 11.252 funti, Beverly Hills u Los Angelesu 9.546 funti, dok je deseti na listu Emirates Hills, Dubai sa 6.629 funti po metru kvadratnom.

U Rimu, čiju je ulicu Via Panisperna u okrugu Monti, Time Out časopis uvrstio među devet najcool ulica u Evropi, prosječne vrijednosti nekretnina su oko 7.100 eura po metru kvadratnom, dok ima i primjera nekretnina gdje cijena dostiže do 9.600 eura po metru kvadratnom. Kako prenosi ANSA, u Berlinu raste interes za Maybachufer, uz Landwehrkanal, rastuće mikro-naselje koje je vrlo traženo među mladim profesionalcima i kreativcima. Ovdje se cijene kreću oko 6.600 eura po metru kvadratnom za stanove u dobrom stanju, a rastu i do preko 8.000 eura za nove domove. U Portu s druge strane, stanovi koji se nalaze u centralnoj i veoma traženoj ulici Rua do Bonjardim koštaju oko 5.000 eura po metru kvadratnom, dok cijene vrhunskih nekretnina mogu premašiti 7.800 eura.

Plage du Larvotto, najpoznatija i najelitnija plaža u Monaku, simbol prestiža, sa skupim nekretninama i ekskluzivnim životnim stilom, Foto: Daniel Schoenen / imageBROKER / Profimedia

U Briselu, u jednom od najživljih gradskih područja, u ulici Rue de Flandre prosječna cijena kvadratnog metra se kreće od 4.000 eura. Zanimljivo je naprimjer, da se u Northdown Roadu u engleskom gradu Margateu, koju Time Out rangira na deveto mjesto najcool evropskih ulica, nekretnine mogu pronaći po znatno pristupačnijim cijenama. U ulici koja se ne ističe prvenstveno po luksuznim nekretninama već po svom zanimljivom imidžu, cijene po kvadratnom metru se kreću između 1.500 i 2.000 eura za stanove, dok se najljepše samostojeće kuće kreću oko 500.000 eura. Jedan od glavnih razloga zašto je popularna je i zbog činjenice da su u njoj svoje mjesto pronašle zanimljive vintage trgovine, male galerije, kreativni studiji i radni prostori, specijalizirani kafići, restorani i wine barovi.

Gdje je regija po cijenama

Kada je o našoj regiji riječ, prema nekoliko izvora Dubrovnik je najskuplje tržište nekretnina u Hrvatskoj. Prema podacima investropa.com, u prvoj polovini 2026. godine, cijene nekretnina u Starom gradu u Dubrovniku i na Pločama kreću se od 6.000 do 9.000 eura.

Iako je Beograd na vodi prema mnogim izvorima najskuplja destinacija za kupovinu nekretnine, Drinićka ulica u Beogradu obara rekord sa 12.900 eura po metru kvadratnom.

Među premium lokacijama u Crnoj Gori, ističu se tri najskuplja područja u Tivtu: Porto Montenegro, obalni pojas Donje Lastve i dio Seljanova koji se nalazi uz Porto. Prema podacima investropa.com, u ovim dijelovima nekretninu ćete platiti od oko 3.200 eura po kvadratnom metru u Seljanovu do više od 14.000 eura po kvadratnom metru za najbolje jedinice na obali u naselju Porto Montenegro.

Statistika u BiH ne objavljuje jednu formalno najskuplju ulicu, ali se najviše cijene po metru kvadratnom kreću u staroj gradskoj jezgri Sarajeva, gdje kvadratni metar u prosjeku može dostići cijenu do 8.000 KM.