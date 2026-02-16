Microsoft ukida samostalne OneDrive i SharePoint planove – korisnici se preusmjeravaju na Microsoft 365

Microsoft je odlučio ukinuti neke od posljednjih popularnih samostalnih verzija OneDrive i SharePoint usluga zbog niske potražnje, tačnije plan 1 i plan 2 za obje usluge, koje su se mogle kupiti odvojeno, bez Microsoft 365 paketa. Ovim potezom cloud skladište bi moglo postati skuplje za neke korisnike, najavio je Microsoft Partner Center.

Pored toga što malo korisnika koristi ove planove, neki ih koriste na nenamjeran ili nestandardni način, a troškovi održavanja su previsoki. Microsoft sada želi da korisnici pređu na Microsoft 365 pakete, koji nude sigurnije, skalabilnije i integrisano iskustvo.

Najava povlačenja stigla je krajem januara 2026. Nove prodaje ovih planova završavaju u junu 2026., a postojeći korisnici moći će koristiti planove do januara 2027., kada neće biti mogućnosti obnove ugovora. Svi planovi bit će potpuno povučeni do decembra 2029., nakon čega korisnici moraju preći na Microsoft 365 pakete ili druge opcije skladištenja.

Microsoft preporučuje partnerima da identifikuju pogođene korisnike, obavijeste ih o ključnim datumima i pomognu im da pređu na odgovarajući Microsoft 365 paket ili drugu opciju skladištenja. Također, potrebno je pomoći korisnicima da optimiziraju, migriraju ili arhiviraju podatke kako bi prelazak protekao bez problema.

Ovo povlačenje dio je Microsoftove strategije prelaska na pretplatne modele, koji donose predvidive prihode i omogućavaju bolje integrisano, sigurnije i skalabilnije iskustvo za korisnike.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH