Nova fabrika i 15 radnih mjesta – austrijska investicija u BiH

Poslovna zona Ratkovac u Cazinu dobila je novog investitora. Firma Kulin World će na parceli oko 3.500 kvadratnih metara izgraditi objekat sa prizemljem i tri sprata. Nova fabrika, objavio je Grad Cazin, trebala bi zaposliti 15 radnika. Ugovor o investiciji potpisan je prošle sedmice između gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića i predstavnice ove firme Senade Demirović Habibija, čime je i ozvaničen ulazak firme u kompleks fabrika smještenih u Poslovnoj zoni Ratkovac.

Inače, Kulin World je firma koja se bavi proizvodnjom i montažom modularnih kioska te preradom kafe, čaja i ostalih napitaka, kao i skladištenjem, sastavljanjem i tehničkom pripremom aparata. Posluje u Austrije i BiH.

„Očekujemo da izgradnja fabričkog prostora počne ubrzo, a s početkom proizvodnje kreirat će se i nova radna mjesta”, kazao je između ostalog gradonačelnik Cazina.

U ovu poslovnu zonu je, prema podacima na zvaničnoj stranici grada, u infrastrukturu do sada ukupno uloženo 5.000.000 KM. Zona obuhvata površinu od 500 dunuma i trenutno broji 10 poslovnih subjekata koji zapošljavaju 500 radnika.