Jesu li turističke takse stvarna mjera kontrole ili samo način da se uzme više novca

Turističke takse se brzo šire. Od evropskih gradova do udaljenih ostrva i planinskih regija, sve više destinacija uvodi noćne takse, ulaznice, naknade za putnike s kruzera ili pristupne dozvole za dane najveće posjećenosti.

Zvanični cilj je uglavnom isti: upravljanje prekomjernim turizmom i zaštita osjetljivih prirodnih područja.

Kritičari smatraju da je u pozadini nešto drugo. Takve naknade rijetko odvraćaju posjetioce i uglavnom služe kao jednostavan izvor prihoda. Zagovornici uzvraćaju da turizam ima stvarne troškove i da bi ih posjetioci trebali snositi.

Obje strane su djelimično u pravu, ali da bismo razumjeli da li turističke takse „funkcionišu“, treba postaviti osnovno pitanje: koji cilj stvarno imaju turističke takse?

Turističke takse: Šta pokazuje istraživanje

Naknade za posjetioce veoma su efikasne u prikupljanju novca. Čak i skromne dnevne ili noćne takse mogu generisati milione prihoda kada se primjenjuju u destinacijama s velikim brojem turista.

Također su relativno jednostavne za administraciju, posebno kada se naplaćuju preko smještajnih objekata ili prevoznih operatera. Ono u čemu su mnogo manje pouzdane jeste značajno smanjenje broja posjetilaca.

Akademska istraživanja u velikoj mjeri potvrđuju ovu sliku. Sveobuhvatna analiza iz 2026. objavljena u časopisu Tourism Management pokazala je da je potražnja za putovanjima „minimalno osjetljiva na relativno niske turističke takse“, što znači da su većina taksi jednostavno premale da bi značajno odvratile ljude od putovanja.

Umjesto toga, studija zaključuje da je njihova najveća snaga negdje drugdje: generisanje stabilnih prihoda uz „minimalan uticaj na konkurentnost destinacije“, što objašnjava zašto ih sve više mjesta uvodi.

U praksi to znači da su turističke takse najčešće postavljene na politički prihvatljivom nivou. Za mnoge putnike, nekoliko eura po noći ili posjeti predstavlja smetnju, ali ne i razlog da promijene planove.

Potražnja se značajnije mijenja tek kada cijene naglo porastu, kada su usmjerene na dane najveće gužve ili kada su kombinovane s čvrstim ograničenjima poput kvota, dozvola ili kontrole pristupa.

Foto/Pexels

Takse mogu imati efekat na rubnim nivoima: podstiču ranije rezervacije, favorizuju noćenja u odnosu na jednodnevne posjete ili blago raspoređuju potražnju kroz sezonu. Same po sebi, međutim, rijetko rješavaju problem gužvi.

To postavlja očigledno pitanje: ako pouzdano ne smanjuju broj turista, zašto ih toliko destinacija uvodi?

Kada je cilj prikupljanje novca

Jedan odgovor dolazi iz mjesta koja uopšte ne pokušavaju otjerati posjetioce. Na norveškim Lofotenskim ostrvima lokalne vlasti razmatraju uvođenje naknade za posjetioce s ciljem finansiranja nove infrastrukture.

Ostrva privlače ogroman sezonski broj turista u odnosu na malu stalnu populaciju. Putevi, javni toaleti, parking, odvoz otpada, spasilačke službe i održavanje planinarskih staza pod velikim su pritiskom.

Problem nije u tome što turisti nisu dobrodošli, već u tome što se norveški sistem finansiranja općina zasniva na broju stanovnika, a ne posjetilaca. Mala stalna populacija jednostavno ne generiše dovoljno poreznih prihoda za održavanje infrastrukture projektovane za stotine hiljada gostiju.

Tražiti od lokalnog stanovništva da plaća više poreza politički je i praktično nerealno. Odbijanje turista nije ni izvodivo ni poželjno za regiju čija ekonomija sve više zavisi od turizma.

U tom kontekstu, turistička taksa nije sredstvo odvraćanja, već način pokrivanja troškova. Ta razlika je važna. Prijedlog za Lofote jasno pokazuje ono što mnoge destinacije podrazumijevaju, ali rijetko otvoreno kažu: ponekad cilj nije smanjenje turizma, već njegova finansijska održivost.

Zašto gradovi imaju drugačiju priču

Sasvim drugačija situacija je u gradovima poput Venecije ili Barcelone, gdje je pritisak turizma koncentrisan, cjelogodišnji i politički osjetljiv.

U tim gradovima naknade se često predstavljaju kao alati za upravljanje gužvama. Naknade za jednodnevne posjetioce, varijabilne cijene i ograničenja za dane najveće posjećenosti imaju za cilj promijeniti ponašanje turista i vratiti prostor lokalnom stanovništvu.

Prihod je i dalje važan, ali se kombinuje s drugim mjerama, uključujući regulaciju kratkoročnog najma, ograničenja za kruzere i izmjene urbanističkih planova.

Čak i tamo rezultati su mješoviti. Naknade donose prihod i pružaju korisne podatke, ali rijetko dovode do dramatičnog pada broja posjetilaca osim ako su visoke, precizno ciljane i kombinovane s drugim ograničenjima.

Razlika, dakle, nije u efikasnosti, već u namjeri. Gradovi turističke takse predstavljaju kao alat za oblikovanje ponašanja. Ruralne i ostrvske destinacije sve češće ih prikazuju kao fiskalnu nužnost.

Pravo pitanje nije „Da li turističke takse funkcionišu?“

Kada se tako postavi, poznata rasprava o turističkim taksama izgleda pomalo promašeno.

Ako je pitanje da li same po sebi pouzdano smanjuju gužve, odgovor je uglavnom ne. Ali ako je pitanje da li pomažu destinacijama da pokriju troškove koje turizam stvara, odgovor je znatno jasnije – da.

To vodi ka neugodnijem razgovoru.

Turizam se često predstavlja kao čista ekonomska dobit. Posjetioci dolaze, troše novac i odlaze. U stvarnosti, koriste javne usluge čiji troškovi rijetko ulaze u cijenu putovanja. Putevi se brže troše. Količina otpada raste. Hitne službe suočavaju se sa sezonskim opterećenjem. Priroda zahtijeva aktivnu zaštitu, a ne samo pasivno divljenje.

Kada lokalne vlasti nemaju fiskalne alate da pokriju taj jaz, nešto mora popustiti. Turističke takse su jedan od načina da se prizna da turizam nije samo iskustvo, već i industrija sa stvarnim operativnim troškovima.

David Nikel, Forbes