Kreditni rast u BiH najviši od vremena globalne finansijske krize

Podaci Centralne banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) za treći kvartal 2025. godine pokazuju da bh. bankarski sektor prolazi kroz najintenzivniji kreditni ciklus u posljednjih šesnaest godina. Ukupni krediti porasli su za 454,1 milion KM samo u jednom kvartalu, dok je godišnja stopa rasta dostigla 10,2%, što je najviši nivo od vremena globalne finansijske krize. Najveći zamah dolazi iz sektora stanovništva, gdje krediti rastu po stopi od 11,2%.

Intenzitet kreditnog rasta, prema procjeni Centralne banke, i dalje opada, što upućuje na to da je ekspanzija više produkt skuplje imovine nego stvarnog povećanja ekonomske aktivnosti.

Dominantnu ulogu u ovom ciklusu ima sektor stanovništva, građani koji kupuju stanove, opremaju domove i konsoliduju dugove. Doprinos ovog sektora kreditnom rastu ostaje dominantan, mada su u poređenju s prethodnim kvartalom svi sektori zabilježili nešto manji doprinos.

Kreditni sektor stanovništva raste

Krediti sektoru stanovništva rastu već petu godinu uzastopno, a godišnja stopa od 11,2%, realno 6,7%, najveća je od perioda globalne finansijske krize. Na kvartalnoj razini, krediti stanovništvu porasli su za 3%.

Foto/CBBiH/N1

Najbrže rastući segment su krediti za izgradnju ili kupovinu novih stambenih jedinica. Rast ide ruku pod ruku s visokim cijenama nekretnina, a zabilježen je i u segmentu stambenih kredita za kupovinu postojećih, rabljenih nekretnina.

Posebno je indikativan nalaz da su u trećem kvartalu 2025. kreditni standardi na tržištu stambenih kredita ublaženi, što znači da banke lakše odobravaju hipotekarne kredite. Ovaj potez banaka može se tumačiti kao odgovor na snažnu tražnju, ali i kao signal da su institucije voljne preuzeti nešto više rizika u potrazi za prinosima.

Što se tiče kratkoročnih perspektiva, banke ne očekuju značajniji rast tražnje za stambenim kreditima do kraja godine. Drugačija su očekivanja za segment nenamjenskih potrošačkih kredita, gdje su banke optimistične i anticipiraju rast tražnje.

Kvartalni rast štednje 2,7 posto

Podaci o depozitima stanovništva dodatno potvrđuju snažnu likvidnost građana. Stanje transakcionih (tekućih) depozita u trećem kvartalu 2025. dostiglo je historijski maksimum od 9,37 milijardi KM. Upravo su ovi depoziti nosili najveći dio kvartalnog rasta ukupne štednje stanovništva od 2,7%, učestvujući s čak 1,7 procentnih poena.

Rast bilježe i dugoročni depoziti, tradicionalni indikator povjerenja i spremnosti na odricanje u korist prinosa. Njihov kvartalni rast najveći je u posljednjih godinu dana, ali još uvijek nedovoljan da bitnije promijeni ročnu strukturu ukupnih depozita.

Drugim riječima, građani štede više — ali i dalje preferiraju likvidnost. Gotovina na dohvat ruke ostaje važnija od vezane štednje.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH