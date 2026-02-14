Švicarska bi mogla u junu ograničiti broj stanovnika na 10 miliona

Švicarska će održati glasanje o radikalnom prijedlogu kojim bi se broj stanovnika ograničio na 10 miliona, potezu koji bi mogao ugroziti ključne sporazume sa Evropskom unijom i ograničiti pristup kompanijama kvalifikovanoj stranoj radnoj snazi.

Švicarska danas ima 9,1 milion stanovnika, pri čemu stranci čine čak 27 posto ukupne populacije, jedan od najvećih udjela u Evropi, što sve češće izaziva nezadovoljstvo dijela domaćeg stanovništva. Prema nedavnom istraživanju, prijedlog ograničenja podržava 48 posto ispitanika.

Inicijativa, koja je prikupila potrebnih 100.000 potpisa kako bi se, prema švicarskom sistemu neposredne demokratije, raspisao nacionalni referendum, ima podršku snažne desne Švicarske narodne stranke (SVP), a o njoj će se glasati sredinom juna, objavila je vlada u srijedu.

Rast od 25 posto od 2000.

Prijedlogom se traži da se broj stalnih stanovnika Švicarske ograniči na najviše 10 miliona do 2050. godine, te da se pokrenu mjere ako broj stanovnika prije toga prijeđe 9,5 miliona. Te mjere bi uključivale ograničavanje broja u oblastima azila i spajanja porodice, piše Financial Times.

Referendum dolazi u trenutku šireg rasta nezadovoljstva visokom imigracijom širom Evrope, gdje zabrinutost zbog pritiska na stanovanje, javne usluge i tržište rada podstiče rast podrške krajnje desnim strankama koje zagovaraju strože kontrole migracija.

Foto: Shutterstock

Mjere za smanjenje stanovništva

Unutar zemlje, podrška glasanju je značajna, uz rastuću frustraciju zbog nedostatka stanova i, kako zagovornici tvrde, „nekontrolisane imigracije“.

Švicarska narodna stranka (SVP), najveća u zemlji, smatra da „eksplozija stanovništva“ preopterećuje infrastrukturu, šteti životnoj sredini i dodatno podiže kirije.

„Nakon priliva više od 180.000 ljudi u jednoj godini, konačno se mora preduzeti akcija“, poručila je stranka koja aktivno vodi kampanju za takozvanu „inicijativu održivosti“.

Nedavno istraživanje agencije LeeWas na uzorku od više od 10.000 ispitanika pokazalo je da 48 posto podržava prijedlog, što ukazuje na tijesno glasanje.

Ako broj stanovnika pređe 10 miliona, vlada bi, prema prijedlogu, morala da iskoristi sve raspoložive političke instrumente kako bi ga smanjila, uključujući ponovno pregovaranje ili raskid međunarodnih sporazuma koji podstiču rast stanovništva – poput sporazuma o slobodnom kretanju ljudi između Švajcarske i EU.

Posljedice za ekonomiju

Međutim, inicijativa ne predviđa detaljan sistem kvota ili upravljanja migracijama – nameće samo strogi gornji limit, što bi, upozoravaju stručnjaci, praktično značilo gotovo potpuni prekid dodatne imigracije radne snage nakon dostizanja tog praga.

Ako prijedlog bude prihvaćen, mogao bi imati dalekosežne posljedice za globalno orijentisane kompanije u zemlji, od prehrambenog giganta Nestlé do farmaceutskih kompanija Novartis i Roche, koje se u velikoj mjeri oslanjaju na strani kadar.

Poslovno udruženje Economiesuisse nazvalo je predlog „inicijativom haosa“ i upozorilo da se švajcarske kompanije oslanjaju na radnike iz EU i Evropskog udruženja slobodne trgovine EFTA kako bi popunile radna mjesta. Bez njih bi, navode, kompanije mogle preseliti poslovanje u inostranstvo, izgubiti poreske prihode, usporiti inovacije i smanjiti nivo usluga.