AI ne otpušta radnike, već povećava njihovu produktivnost: Šta osmomjesečno istraživanje otkriva o budućnosti rada

Studija objavljena ove sedmice u Harvard Business Review donijela je nalaz koji bi mogao iznenaditi svakoga ko prati AI hype: alati umjetne inteligencije ne zamjenjuju radnike. Oni ih zapravo čine produktivnijima. Istraživači sa UC Berkeley’s Haas School of Business proveli su osam mjeseci radeći unutar tehnološke kompanije sa 200 zaposlenih, i ono što su otkrili mijenja dominantnu naraciju o AI u radnom okruženju.

Zašto je ovo važno za Vaš novčanik i karijeru

Popularna debata o AI zaglavila je u binarnoj logici: ili roboti preuzimaju vaš posao, ili je cijela stvar prolazna moda. Nijedno nije tačno, i ovo je važno bez obzira da li investirate u tehnološke akcije, upravljate timom ili samo razmišljate kako će vaš posao izgledati za dvije godine. Prava priča je nijansiranija, a za investitore koji obraćaju pažnju – i znatno profitabilnija.

Prema istraživanju Berkeleyja, radnici koji koriste AI alate nisu ranije završavali svoj radni dan. Počevši od trenutka kada završe jedan zadatak, odmah su se upuštali u novi. Product manageri su počeli pisati kod. Istraživači su preuzimali inženjerske zadatke. Jedna osoba je završavala projekte koji su nekada zahtijevali cijeli tim. Istraživači su ovaj obrazac nazvali “intenziviranje rada”, termin koji opisuje šta se događa kada AI smanjuje prepreke kod svakog zadatka, pa radnici jednostavno rade više.

Ovo nije mala razlika. To znači da kompanije ne dobijaju vrijednost od AI otpuštanjem ljudi. Dobijaju vrijednost jer svaki zaposlenik proizvodi znatno više outputa u istom broju radnih sati. Za kompanije koje grade infrastrukturu koja ovo omogućava, to je ogroman poticaj.

Kompanija koja tiho vodi ovu utrku

Najnoviji izvještaj o zaradi IBM-a pokazuje ovu priču u brojkama.

Prihod u Q4 2025: 19,7 milijardi dolara (više od očekivanja za oko 500 miliona dolara).

Segment softvera, koji uključuje podatke i AI alate, porastao je 14% godišnje.

Segment Data, najviše povezan s AI infrastrukturom, porastao je 22%.

Generativni AI poslovi IBM-a (ukupna vrijednost AI ugovora do sada) sada prelaze 12,5 milijardi dolara.

Foto/Pixabay

CEO Arvind Krishna je opisao putanju kompanije tokom konferencijskog poziva: IBM je ostvario 6% rasta prihoda u cijeloj 2025, najviše u posljednjih nekoliko godina, uz 14,7 milijardi dolara slobodnog novčanog toka, što je najviši nivo u više od decenije. Za 2026. kompanija očekuje rast prihoda veći od 5% u stalnoj valuti i predviđa rast prihoda od softvera od 10%.

Razlog zašto su ove brojke važne vraća nas na Berkeley studiju. Kompanije ne trebaju AI koji zamjenjuje radnu snagu. Trebaju AI koji čini postojeću radnu snagu produktivnijom. To zahtijeva pouzdane podatkovne sisteme, alate za upravljanje i platforme za implementaciju AI agenata u velikom obimu. To je cijela IBM-ova strategija trenutno.

Kako Watsonx platforma uklapa u ovu priču

IBM Watsonx platforma je napravljena upravo za vrstu AI primjene koju su dokumentovali istraživači iz Berkeleyja. Kada product manager počne pisati kod uz AI asistenciju, ili istraživač preuzme inženjerske zadatke, osnovni podaci moraju biti tačni, u skladu s regulativama i dostupni u realnom vremenu. Watsonx se brine o toj infrastrukturi.

Platforma također podržava ono što industrija naziva AI agenti, softverski alati koji mogu izvršavati složene, višestepene zadatke uz minimalni ljudski nadzor. IBM je nedavno lansirao Agent Catalog sa više od 100 unaprijed izrađenih AI agenata koji pokrivaju HR, prodaju, nabavu i korisničku podršku. Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu prošlog mjeseca, IBM i telekom gigant e& predstavili su enterprise AI rješenje zasnovano na Watsonx-u za upravljanje i usklađenost, dokazujući da tehnologija funkcioniše izvan pilot faze.

Primjer za praktičnu primjenu: otkrivanje prijevara. Svaka transakcija kreditnom karticom zahtijeva trenutnu odluku da li je transakcija legitimna. AI model procjenjuje lokaciju, iznos i ponašanje u manje od sekunde. Ako taj sistem zakaže, banka ne može obraditi transakcije. Ovo je vrsta kritične AI primjene gdje pouzdanost podataka Watsonx-a postaje ključna, i gdje su kompanije spremne platiti premium cijenu za alate koji jednostavno funkcionišu.

Šta ovo znači za vas

Implikacije nadilaze samo odabir akcija.

Istraživanje IBM Institute for Business Value pokazalo je da 79% menadžera očekuje da će AI značajno doprinijeti njihovim prihodima do 2030, sa 40% danas

Istovremeno, 67% menadžera kaže da se radne uloge skraćuju, a do 2030. godine 57% očekuje da će većina trenutnih vještina zaposlenih postati zastarjela

Ovo je dvostruki mač. Ako ste radnik, Berkeley studija sugeriše da vaš posao ne nestaje, ali je vjerovatno postao veći, brži i zahtjevniji. Istraživači upozoravaju da početni skok produktivnosti može dovesti do burnout-a i kognitivnog stresa ako kompanije ne postave jasne norme oko korištenja AI-a.

Ako ste investitor, kompanije koje prodaju infrastrukturu za ovu promjenu – “alate i lopate” AI produktivne ere – trenutno bilježe stvarni rast prihoda. IBM je upravo povećao prognozu za 2026. Njegov mainframe posao imao je najbolji četvrti kvartal u više od 20 godina, i dalje isplaćuje dionički dividend od 1,68 dolara kvartalno.

Čuvari AI-a koji traže masovna otpuštanja kao dokaz da tehnologija funkcioniše gledaju pogrešan pokazatelj. Pravi pokazatelj je kapacitet: koliko posla više kompanija može obraditi bez proporcionalnog povećanja radne snage. IBM-ove brojke sugeriraju da taj parametar ubrzava, kao i tržište alata koji to omogućavaju.

