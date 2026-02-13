Sve veći otpor u SAD-u: Trumpova moć pod pritiskom, pukotine u sistemu sve vidljivije

Donald Trump, koji je nekada tvrdio, „Imam pravo da radim šta god želim kao predsjednik“, više ne uspijeva uvijek da uradi kako je zamislio.

Predsjednik nije odustao od svoje potrage za potpunom moći. Međutim, počinje nailaziti na manje, ali značajne džepove otpora.

Svake sedmice sve više ljudi pokazuje da se manje plaše predsjednika. To uključuje čak i neke republikance. Neke od Trumpovih najdražih politika i ličnih ciljeva sve češće ometaju političke akcije, sudovi, pojedinci i neumoljiva logika izborne politike.

U četvrtak je Trumpov povjerenik za granicu Tom Homan najavio kraj slanja hiljada saveznih službenika u Minnesotu. Insistirao je da se opsežna kampanja deportacija širom zemlje neće ublažiti i da su snage ostvarile svoje ciljeve, uključujući više od 4.000 hapšenja. Ipak, njihovo povlačenje i odustajanje od najagresivnijih uličnih taktika predstavljali su svojevrsni zaokret. Tome su prethodile sedmice protesta i javnog ogorčenja zbog ubistava dvoje Amerikanaca usred dana, Renee Good i Alex Pretti. Politička cijena takvih čistki u Minnesoti jednostavno više nije održiva.

Demokratski guverner Minnesote Tim Walz u četvrtak je proglasio kraj onoga što je nazvao „nezapamćenom saveznom invazijom“. U tome je vidio i šire značenje okončanja sukoba koji je, kako je rekao, izazvao ogromnu ekonomsku i društvenu štetu. „Vjerovatno je sigurno reći da će ostatak zemlje zauvijek biti zahvalan jer smo pokazali šta znači ustati za ono što je ispravno“, rekao je Walz za CNN.

Sudovi su se pokazali kao pouzdana kočnica Trumpovim pokušajima širenja moći, iako je administracija dobila i neke važne presude.

U Washingtonu je u četvrtak sudija odbacio pokušaj ministra odbrane Pete Hegseth da kazni penzionisanog kapetana mornarice i demokratskog senatora iz Arizone Mark Kelly zbog „pobune“, jedne od najtežih optužbi koje se mogu iznijeti protiv bilo koga. Hegseth je najavio da će administracija odmah uložiti žalbu.

„Koliko god se Trumpova administracija trudila da me kazni i ušutka druge, borit ću se deset puta jače. Ovo je previše važno“, poručio je Kelly. Presuda je uslijedila nakon što je velika porota odvojeno odbila potvrditi optužnicu Ministarstva pravde protiv Kellyja i još pet demokratskih zakonodavaca, veterana vojske ili obavještajnih službi, zbog videa u kojem su savjetovali vojnike da ne izvršavaju nezakonita naređenja.

Duh pobune se širi

Šest republikanaca suprotstavilo se partijskom rukovodstvu i glasalo s demokratama u Predstavničkom domu za ukidanje predsjednikovih carina prema Kanadi, odražavajući rastuću zabrinutost zbog cijene njegovih trgovinskih politika nalik onima iz 19. stoljeća.

Troje republikanskih zastupnika pridružilo se demokratama kako bi osujetili pokušaj predsjednika Predstavničkog doma Mike Johnson da blokira buduća glasanja o Trumpovim carinama. Ovi trgovinski sukobi pokazali su da predsjednik u tijesno podijeljenom domu više ne može uvijek računati na funkcionalnu većinu. Sve to uslijedilo je nakon šire pobune krajem prošle godine, kada je Ministarstvo pravde bilo primorano objaviti dosjee o Jeffrey Epsteinu, produžavajući kontroverzu koja nervira predsjednika, ali koju on ne može zaustaviti, što je još jedan znak slabljenja njegove političke alhemije.

Male pobjede Trumpovih protivnika neće srušiti njegovo predsjedništvo u kratkom roku. Ipak, sugeriraju da uobičajena pravila politike i dalje važe, čak i za predsjednika koji je početkom drugog mandata djelovao žestokom odlučnošću. Njegovi loši rezultati u anketama ohrabruju protivnike. Prema prosjeku anketa CNN-a, njegova podrška je na 39 posto.

Više programa administracije usporeno je ili blokirano na sudovima, uključujući i odlukama sudija koje su imenovali republikanci. Demokrate ponovo pokušavaju ostvariti utjecaj na Kapitol Hilu uprkos tome što nemaju kontrolu ni nad jednom granom vlasti, u sukobu oko taktika Imigracione i carinske službe koji bi mogao dovesti do zatvaranja Ministarstva unutrašnje sigurnosti krajem sedmice.

U inostranstvu saveznici pokušavaju naučiti kako živjeti bez Amerike i politike njenog predsjednika kojeg su u izvještaju uoči Minhenske sigurnosne konferencije opisali kao „rušitelja“. Kanadski premijer Mark Carney pozvao je srednje sile svijeta da se suprotstave velikim silama koje zastrašuju druge.

Odlazeći predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell odbio je Trumpov kontinuirani pritisak da snizi kamatne stope i potkopa nezavisnost centralne banke. Umjetnici i izvođači bojkotuju Kennedy Center zbog Trumpovog preuzimanja ove kulturne institucije.

Ipak, Trump i dalje zadržava ogromnu moć u zemlji. U četvrtak je ukinuo ovlasti Agenciji za zaštitu okoliša da se bori protiv stakleničkih gasova, potez koji bi mogao uništiti klimatsko naslijeđe administracija Baracka Obame i Joe Bidena. Otkaz čelnici antimonopolskog odjela Abigail Slater dodatno je pojačao zabrinutost zbog rasta korupcije u ekonomiji.

Trump nije bio daleko od istine kada je za New York Times rekao da ga u vanjskoj politici može obuzdati samo njegov „moral“. Američka operacija izvlačenja venecuelanskog lidera Nicolása Madura pokazala je razmjere moći koje ima kao vrhovni komandant.

Uprkos tvrdnjama liberalnih medija da je Trump tiranin, američki republikanski sistem vlasti i dalje štiti neslaganje koje je administracija pokušavala suzbiti, uključujući napade na medije.

Demokratska senatorica Elissa Slotkin izjavila je za CNN da ne očekuje od prosječnih ljudi svakodnevna djela izuzetne hrabrosti, ali da traži da učine malo više nego inače, jer, kako je rekla, strah može biti zarazan, ali i okidač za hrabrost.

Slotkinin argument počiva na pretpostavci da će, kada ljudi shvate da Trump nije svemoćan kako to tvrdi njegov pažljivo izgrađeni kult ličnosti, njegova aura neminovno početi blijedjeti.

Predsjednik to očito razumije, s obzirom na njegove česte demonstracije dominacije i nastojanja da izgradi imidž snažnog vođe.

Još nije politički otpisan

Svi predsjednici u drugom mandatu suočavaju se s postepenim slabljenjem utjecaja kako se bliži kraj njihovog ustavnog mandata, a političari i birači počinju razmišljati o vremenu nakon njih.

Ipak, ocjene da je Trump već politički potrošen vjerovatno su bile preuranjene. Njegov odgovor bio je energičan i uključivao je akciju prema Venecueli i slanje saveznih snaga u Minnesotu. Njegovo izuzetno široko tumačenje ustavnih ovlasti znači da će nastaviti testirati granice svoje funkcije. Uostalom, trenutak njegove najveće prijetnje nastupio je nakon što je izgubio izbore 2020. od Joe Bidena.

Trump i dalje čvrsto kontroliše svoju stranku uprkos pojedinim pobunama na Kapitol Hilu. Republikanski zakonodavci koji žele zadržati mandate ne mogu ignorisati naklonost baze prema njemu. A s približavanjem međuizbora u novembru, Trump raspolaže snažnim političkim utjecajem.

Ipak, ti isti izbori predstavljaju rizik za republikance koje bi mogla povući njegova nacionalna nepopularnost. Sve više zakonodavaca moglo bi zaključiti da, kako bi spasili sebe ili svoje birače, moraju češće prekidati s predsjednikom.

Trumpova predsjednička moć održavat će ga kratkoročno. Ne postoje naznake da bi u Predstavničkom domu ili Senatu mogla postojati većina dovoljna da nadglasa njegov veto i prisili ga da odustane od trgovinskih ratova.

Međutim, neki republikanci koji su se pobunili protiv carina prema Kanadi istakli su da te mjere štete farmerima i radnicima u čeličnoj industriji koje predstavljaju. Republikanski zastupnik iz Kolorada Jeff Hurd izjavio je da je, na kraju dana, pogledao Ustav, razmotrio interese svog okruga i tako glasao.

Izvještaj Federalnih rezervi iz New Yorka pokazao je da su američke kompanije i potrošači prošle godine snosili gotovo 90 posto troškova Trumpovih carina, pobijajući tvrdnje da one “bogate” zemlju. Nalazi ukazuju na još jedno ograničenje njegove moći, stvarnost. Posljedice neuspjeha u snižavanju cijena, kako su mnogi birači očekivali 2024. godine, mogle bi nadjačati njegove tvrdnje da odbacivanje globalnog trgovinskog sistema poboljšava život građana. To bi bila loša vijest za republikanske kandidate u novembru.

Za sada Trump djeluje snažnije nego što su se nadali njegovi kritičari, ali slabije nego što on sam vjeruje. Male političke promjene danas mogle bi najaviti veće u mjesecima koji dolaze. Uostalom, i njegov pokret MAGA započeo je skromno, kada se 2015. godine jedan rijaliti voditelj, kojeg niko nije shvatao ozbiljno, spustio niz zlatne pokretne stepenice.

Demokrate se nadaju da upravo sada svjedoče začecima nove političke preraspodjele snaga.

