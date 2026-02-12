Ovaj mineral pokreće život, a sada je predmet trgovinskog spora dvije najmoćnije ekonomije

Možda ne znate šta je neodimij (ili čak kako se izgovara), ali u vašem domu ga imate u velikim količinama.

Neodimij je rijetka zemlja, jedan od minerala smještenih pri dnu periodnog sistema, koji su ključni za svakodnevni život. Ovaj element je među najvrijednijim od svih rijetkih zemalja, jer se široko koristi u takozvanim „trajnim“ magnetima. A Kina gotovo monopolizira njegovu preradu.

Zbog toga su neodimij i druge rijetke zemlje postali ključni faktor u trgovinskim tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, prve i druge najveće ekonomije svijeta.

Veliki dio američke proizvodnje, automobili, avioni, kućanski aparati, bio bi onemogućen bez pristupa neodimiju. Element čini oko 30% mase trajnih magneta, prema Rodu Eggertu, profesoru na Colorado School of Mines i stručnjaku u ovoj oblasti.

Neodimijski magneti su veoma mali, ali izuzetno snažni.

„Ako biste ih stavili pored frižidera, frižider bi pao,“ kaže Gracelin Baskaran, direktor Programa za sigurnost kritičnih minerala pri Centru za strateške i međunarodne studije.

Pokreću motore

Magneti na bazi neodimija pokreću razne vrste motora. Za razliku od tradicionalnih magneta, oni ne gube magnetizam kada su izloženi stalnoj električnoj struji koja pokreće motore.

Zbog toga su ključni za američku proizvodnju motora u automobilima, od jednostavnih motora koji pokreću brisače vjetrobrana do složenih motora koji pokreću električna vozila. Nalaze se i u mnogim kućanskim aparatima, kao što su električni alati i klima uređaji, ali i u avionskim motorima i vjetroturbinama, piše CNN.

Administracija Donalda Trumpa tvrdi da su neodimij i druge rijetke zemlje toliko bitni za SAD da je pristup njima pitanje nacionalne sigurnosti. Ali Kina dominira preradom rijetkih elemenata iz zemlje, što joj daje ogromnu pregovaračku moć u trgovinskim razgovorima. Kina obrađuje 90% potrebnog kapaciteta za pretvaranje rude u upotrebljive minerale.

„Rijetke zemlje nisu rijetke,“ kaže Igor Hulak, partner za energiju i resurse u konsultantskoj kući Kearney. „Mogu se naći u mnogim zemljama i na različitim kontinentima.“

Prerada, objašnjava Hulak, je naporan proces. Potrebno je puno energije da se ruda zagrije, zatim se tretira hemikalijama kako bi se izdvojile rijetke zemlje. Krajnji proizvod također stvara otrovni otpad, od kojeg je dio radioaktivan.

„Ostatak svijeta, pa… jednostavno je dopustio Kini da razvije ovu visoku koncentraciju prerade,“ kaže Hulak.

Nakon što se neodimij (ili manje čist, ali i dalje upotrebljiv oblik, neodimij-praseodimij oksid) preradi, materijal se pretvara u magnete. To se također obično radi u Kini. (Za neke visokoperformansne motore, poput onih u električnim vozilima, u mješavinu se dodaje još jedna rijetka zemlja – dysprosium.)

Kombinacija cijene, dostupnosti i široke upotrebe čini da neodimij donosi više prihoda od bilo kojeg drugog elementa rijetkih zemalja.

Anglo American/Handout via REUTERS

Prednosti obima proizvodnje

Sjedinjene Države pokušavaju se osloboditi ovisnosti o kineskoj preradi. Predsjednik Donald Trump je ranije ovog mjeseca najavio planove za stvaranje strateških rezervi rijetkih elemenata iz zemlje. Vlada SAD-a subvencionira projekte za povećanje domaćeg vađenja rude i prerade. Ali potrebno je mnogo godina da se dostigne dostupnost koju trenutno nudi Kina, što toj zemlji daje stalnu kontrolu nad elementima.

„Potrebno je nekoliko godina da se nova ruda ili postrojenje za preradu dovede u proizvodnju, čak i od trenutka kada se donese odluka o izgradnji,“ kaže Eggert.

S obzirom na kinesku dominaciju tržištem i prednosti koje dolaze s velikim obimom, nijedan novi procesor ne može konkurirati bez značajne državne podrške, dodaje Hulak.

Ništa se ne može mjeriti

Kada se neodimij pretvori u magnete, oni se postavljaju oko jezgra unutar motora i povezuju s osovinom. Jezgro je okruženo spoljašnjom školjkom s mrežom električnih žica. Kada struja prolazi kroz žicu, stvara električno polje koje prvo privlači, a zatim odbija magnete, prisiljavajući ih da se okreću i pokreću osovinu.

Mnoge kompanije koje ovise o ovim magnetima traže alternative, bilo magnet bez rijetkih zemalja ili motor bez magneta, u nadi da će osigurati sigurniji i otporniji lanac snabdijevanja.

Ali do sada nema zamjena.

„Morate žrtvovati performanse, efikasnost, težinu ili veličinu, ili obrtni momenat, a sve to snažno utiče na motore,“ kaže Hulak. „Nema čarobnog rješenja.“

