Hrvati čekaju još jedan dokaz da leže na energetskom bogatstvu

U Hrvatskoj se početkom bušenja u Virovitici nastavlja ciklus istraživačkih radova za iskorištavanje geotermalne energije.

Geotermalna energija bi mogla postati važan hrvatski energetski resurs u narednim godinama. Bušenje koje je prošle godine započeto u četiri hrvatska grada dalo je vrlo dobre rezultate, a nedavno je bušenje započelo i na novoj lokaciji u Virovitici na granici s Mađarskom, izvještava hrvatski Poslovni dnevnik.

Na bušotini Virovitica GT-1 (VirGT-1) započeli su istraživački radovi za ispitivanje geotermalnog potencijala. Projekt se provodi na području grada Virovitice i općine Lukač, pri čemu radove izvodi kompanija Crosco, a istraživanja državna agencija za ugljikovodike.

Planirano je da se geotermalna istražna bušotina VirGT-1 izbuši na dubini od približno 1.300 metara. Trenutno se nalazi na dubini od 600 metara, a očekuje se da će cijeli proces bušenja trajati oko 45 dana, piše Poslovni.hr.

Foto: Grad Virovitica/Kristijan Toplak i LM Digital

“Sto posto uspješno”

Na početku bušenja, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan, istakao je da je projekt u Virovitici dio šireg ciklusa istraživačkih aktivnosti geotermalnog potencijala za potrebe centraliziranog grijanja.

Podsjetio je da su se četiri istraživačke bušotine – u Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću – pokazale uspješnim, jer su zabilježene eruptivne količine termalne vode. „Ovo je stopostotni uspjeh, na što možemo biti ponosni i nadamo se da će Virovitica nastaviti ovaj pozitivan niz“, rekao je Krpan, prema portalu Poslovni.hr.

Državni sekretar u hrvatskom Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar rekao je da će projekt otvoriti prostor za daljnji razvoj poduzetničkih i poljoprivrednih aktivnosti, dodajući da je za ovu fazu projekta planirano ulaganje od oko pet miliona eura, a sredstva će doći iz državnog budžeta.

Grijanje za javne zgrade

Prema riječima gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, geotermalnom vodom namjeravaju grijati tamošnji Univerzitet primijenjenih nauka, studentski dom, restoran i kafić, vrtić i treću osnovnu školu u izgradnji, dvoranu Viroexpo, državni arhiv, centar za tehnologiju i inovacije, javnu vatrogasnu stanicu i druge objekte.

U budućnosti, isti krug uključuje i izgradnju veteranskog centra, doma za penzionere i gradskih bazena, koji bi se također grijali geotermalnom energijom, navodi Poslovni.hr.