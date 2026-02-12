Hrvati čekaju još jedan dokaz da leže na energetskom bogatstvu
U Hrvatskoj se početkom bušenja u Virovitici nastavlja ciklus istraživačkih radova za iskorištavanje geotermalne energije.
Geotermalna energija bi mogla postati važan hrvatski energetski resurs u narednim godinama. Bušenje koje je prošle godine započeto u četiri hrvatska grada dalo je vrlo dobre rezultate, a nedavno je bušenje započelo i na novoj lokaciji u Virovitici na granici s Mađarskom, izvještava hrvatski Poslovni dnevnik.
Na bušotini Virovitica GT-1 (VirGT-1) započeli su istraživački radovi za ispitivanje geotermalnog potencijala. Projekt se provodi na području grada Virovitice i općine Lukač, pri čemu radove izvodi kompanija Crosco, a istraživanja državna agencija za ugljikovodike.
Planirano je da se geotermalna istražna bušotina VirGT-1 izbuši na dubini od približno 1.300 metara. Trenutno se nalazi na dubini od 600 metara, a očekuje se da će cijeli proces bušenja trajati oko 45 dana, piše Poslovni.hr.
“Sto posto uspješno”
Na početku bušenja, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske agencije za ugljikovodike, Marijan Krpan, istakao je da je projekt u Virovitici dio šireg ciklusa istraživačkih aktivnosti geotermalnog potencijala za potrebe centraliziranog grijanja.
Podsjetio je da su se četiri istraživačke bušotine – u Gorici, Osijeku, Vinkovcima i Zaprešiću – pokazale uspješnim, jer su zabilježene eruptivne količine termalne vode. „Ovo je stopostotni uspjeh, na što možemo biti ponosni i nadamo se da će Virovitica nastaviti ovaj pozitivan niz“, rekao je Krpan, prema portalu Poslovni.hr.
Državni sekretar u hrvatskom Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar rekao je da će projekt otvoriti prostor za daljnji razvoj poduzetničkih i poljoprivrednih aktivnosti, dodajući da je za ovu fazu projekta planirano ulaganje od oko pet miliona eura, a sredstva će doći iz državnog budžeta.
Grijanje za javne zgrade
Prema riječima gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, geotermalnom vodom namjeravaju grijati tamošnji Univerzitet primijenjenih nauka, studentski dom, restoran i kafić, vrtić i treću osnovnu školu u izgradnji, dvoranu Viroexpo, državni arhiv, centar za tehnologiju i inovacije, javnu vatrogasnu stanicu i druge objekte.
U budućnosti, isti krug uključuje i izgradnju veteranskog centra, doma za penzionere i gradskih bazena, koji bi se također grijali geotermalnom energijom, navodi Poslovni.hr.