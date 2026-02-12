Grand Théâtre de Genève prodaje hiljade kostima iz svojih predstava – rijetka rasprodaja fonda

Gotovo 15.000 kostima, dodataka i cipela iz velikih operskih i plesnih produkcija, svi ručno izrađeni u radionicama Grand Théâtre de Genève, bit će na prodaju. Kako je objavio Grand Théâtre de Genève na svojoj službenoj stranici, rasprodaja kostimografskog teatarskog fonda bit će održana od 13. do 15. februara ove godine, a kako bi osigurali da svi imaju priliku nabaviti kolekcionarski komad, kupovina je ograničena na deset artikala po osobi.

“Po prvi put u više od dvadeset godina, Grand Théâtre de Genève otvara svoje depoe i poziva javnost na izuzetno predstavljanje arhivskih komada. Historijski kostimi, od renesanse do 2000-ih, izloženi su zajedno sa bezvremenskim kreacijama nastalim iz mašte pozorišne scene. Od sobara do vojvotkinja, od odijela s tri dijela do burnih dvadesetih, postoji ponešto za svaki ukus”, navode iz teatra.

Tražite li kompletnu garderobu za hor, spektakularne kostime za novu produkciju, neobične dodatke za snimanje filma ili inspiraciju za svoje studijske projekte, pustite mašti na volju i dajte ovim kostimima novi život na novim pozornicama, poručuju u svom pozivu pozorištima, kompanijama, umjetničkim školama, produkcijskim kućama, festivalima i partnerskim institucijama.

Grand Théâtre de Genève, izgrađen 1879. godine, najveća je umjetnička pozornica u Švicarskoj i dom Ženevske opere i Ženevske baletske kompanije. Svake sezone nudi devet opernih predstava, tri plesne i širok spektar recitala i kulturnih, omladinskih ili svečanih događaja. Teatar ima vlastiti operni hor od 40 pjevača, a za opernu sezonu umjetnički sarađuje s Orkestrom Romanske Švicarske. Godine 2020. proglašen je Opernom kompanijom godine (Opernwelt).

Zgrada teatra, poznata po auditoriju u obliku potkove, teško je oštećena u požaru tokom probe 1951. godine, nakon čega je obnovljena i ponovo otvorena 1962. godine.