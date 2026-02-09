Kako je bezazlena reklama za japanke zapalila političku raspravu u Brazilu

Samo nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora, nošenje određene marke japanki ili fudbalskog dresa postalo je znak političke pripadnosti. Mnogi Brazilci nisu imali ništa protiv takvih kontroverzi i odbijali su dozvoliti da politika diktira njihov izbor odjeće.

Beretka, gusta brada ili crvena majica: ovi vizualni znakovi su nekada bili dovoljni da identifikuju revolucionara. Ali nakon reklame emitirane krajem prošle godine brazilskog brenda Havaianas, u kojoj se pojavljuje glumica Fernanda Torres – poznata po ulozi u filmu o vojnoj diktaturi (I'm Still Here, 2024.), nagrađenom Oscarom – brazilska desnica tvrdi da je u garderobu radikalne ljevice ušao novi modni dodatak: japanke, piše Le Monde.

U reklami, Torres, noseći bijele japanke, ohrabruje Brazilce da započnu 2026. godinu ne samo “na pravoj nozi” – lokalni izraz koji znači dobar početak godine – već “s obje noge”. Ovom igrom riječi, glumica poručuje ljudima da preuzmu kontrolu nad svojim životima, umjesto da se oslanjaju na sreću. Ali nisu svi protumačili poruku na isti način. Dok se Brazil priprema za predsjedničke izbore u oktobru, mnogi bliski bivšem krajnje desničarskom predsjedniku Jairu Bolsonaru (2019-2022) reklamu su vidjeli kao političku provokaciju.

Privući pažnju birača

Ubrzo nakon toga, Eduardo Bolsonaro, sin Jaira Bolsonara, koji živi u Sjedinjenim Državama od marta 2025. godine, pozvao je na bojkot Havaianas japanki. Također je na društvenim mrežama objavio video u kojem baca japanke u veliku kantu za smeće. „Mislio sam da su nacionalni simbol“, rekao je s prezirom. „Pogriješio sam: izabrali su nekoga ko je otvoreno ljevičar da bude zaštitno lice sandala“, kritikovao je sin, poznat pod nadimkom „03“, kako ga je otac zvao. Kontroverza je pokazala duboku polarizaciju brazilskog društva. Najmanji nesporazum može izazvati nasilnu reakciju.

Bolsonarov tabor ima razloga za nervozu; posljednjih mjeseci pretrpio je niz neuspjeha. 11. septembra Bolsonaro je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča tokom nereda u Braziliji 8. januara 2023. godine. Zatim je 20. novembra Donald Trump, nakon sastanka s predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, odlučio ukinuti tarife koje je uveo kako bi izvršio pritisak na brazilsko pravosuđe u korist bivšeg šefa države. Osim toga, njihov predsjednički kandidat na primarnim izborima – Flavio Bolsonaro, najstariji sin bivšeg predsjednika – trenutno zaostaje u anketama; prema istraživanju Quest Instituta objavljenom 14. januara, mogao bi izgubiti u drugom krugu s 38 posto glasova, u poređenju s Lulinih 45 posto.

„Kad god se ukaže prilika, Bolsonarove pristalice pokušavaju je iskoristiti za izborne i političke ciljeve“, rekla je Luciana Santana, politička naučnica na Federalnom univerzitetu u Alagoasu. „U slučaju kontroverze oko Havaianasa, poenta je vrlo jasna: oni pokušavaju povratiti utjecaj na društvenim mrežama.“

Sudbina fudbalskog dresa

Mnogi, posebno mladi, smatraju ovu kontroverzu smiješnom i ističu da i dalje nose svoje omiljene japanke, kao i dres brazilske fudbalske reprezentacije, koji se povezuje s desnicom. 2014. godine dres Seleçãoa nosile su mase demonstranata protiv tadašnje predsjednice Dilme Rousseff (2011–2016) iz Luline ljevičarske Radničke partije. Bolsonaro je kasnije iskoristio taj trend, pozivajući svoje pristalice da nose dres na njegovim političkim skupovima.

Danas mnogi izbjegavaju nositi kultni žuto-zeleni dres iz straha da će biti povezani s ideologijama koje ne podržavaju. Ožalošćen ovom situacijom, predsjednik Lula je više puta pokušao ohrabriti pristalice da ga ponovo nose. Uoči 7. septembra, brazilskog nacionalnog praznika, vlada je čak objavila video u kojem animirani dres Seleçãoa jadikuje što je predugo bio zaboravljen u ladici, pozivajući Brazilce da ga ponovo izvade za proslavu.

Borivoje Dokler, Forbes Hrvatska