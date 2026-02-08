Zašto je Super Bowl uvijek nevjerovatno skup

Super Bowl nije obična utakmica američkog fudbala, a cijene ulaznica to jasno pokazuju.

Zbog ograničene ponude i ogromne potražnje, Super Bowl funkcioniše više kao luksuzno dobro, a sile koje ga takvim održavaju vjerovatno se neće promijeniti u skorije vrijeme.

Ovogodišnji Super Bowl na stadionu Levi’s u Santa Clari, Kalifornija, nije izuzetak. Najjeftinije dostupno mjesto na platformi TickPick, koja preprodaje karte, u petak poslijepodne koštalo je više od 3.800 dolara, dok je prosječna cijena ulaznice prelazila 6.200 dolara.

Danas je Super Bowl krajnji simbol ekskluzivnosti i takav će, po svemu sudeći, i ostati. Dvije karte za prvi Super Bowl 1967. godine danas bi koštale otprilike kao nekoliko punih rezervoara goriva, odnosno oko 118,20 dolara kada se uračuna inflacija. Danas je cijena uporediva s prodajom automobila Subaru Outback iz 2019. godine, prema analizi kompanije Edmunds.

Ovo je kulturni fenomen

Za prosječnog navijača, odlazak na Super Bowl može biti prilika koja se pruža jednom u životu, manje vezana za samu igru, a više za cjelokupno iskustvo.

„Za mnoge ljude uopće nije važno ko igra, jer Super Bowl nije samo sportski događaj, već kulturni fenomen“, rekao je Victor Matheson, sportski ekonomista s College of the Holy Cross.

A kako stadioni dostižu maksimalne kapacitete, prva stvar koja raste jesu cijene.

„Broj stvarnih mjesta koje NFL može prodati za Super Bowl u suštini ostaje isti, što stvara ogroman pritisak na cijene“, rekao je Matheson. „Stadioni jednostavno ne mogu postati veći.“

Ulaznice je teško nabaviti ne samo zbog ogromne potražnje, već i zbog načina njihove distribucije. NFL ima zakonsko pravo da kontroliše gdje ide svaka pojedinačna karta za Super Bowl. Na Super Bowlu XLVIII 2014. godine, čak 99 posto karata bilo je unaprijed raspoređeno prije nego što su ponuđene javnosti.

REUTERS/Brian Snyder

Od tih unaprijed dodijeljenih karata, NFL je 35 posto dao dvjema ekipama koje su igrale finale, dok je 5 posto pripalo domaćinu. Preostalih 29 NFL timova zajedno je dobilo 35 posto, a posljednjih 25 posto otišlo je osobama i organizacijama povezanim s NFL-om, uključujući korporacije, televizijske mreže, medije, sponzore i organizacioni odbor Super Bowla.

Igrači i klupsko osoblje imaju prvi pristup kupovini karata, nakon čega mnogi NFL timovi dio dodjeljuju svojim sponzorima kao nagradu. Ono što ostane tek tada dolazi do šire javnosti.

Za navijače to znači da su karte po nominalnoj cijeni izuzetno rijetke. One se uglavnom dijele putem izuzetno konkurentnih NFL lutrija, u koje se često može prijaviti samo ako ste vlasnik sezonske karte.

Navijači koji imaju sreću da osvoje pravo kupovine nerijetko zatim preprodaju karte po višestruko većim cijenama.

CNN je kontaktirao NFL radi komentara.

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Zašto cijene stalno rastu

Nedostatak karata tjera mnoge kupce na skupo sekundarno tržište, što rezultira time da publika Super Bowla ima znatno veće prihode od prosjeka Amerikanaca.

Izvještaj o ekonomskom uticaju Univerziteta Louisiana State nakon prošlogodišnjeg Super Bowla u New Orleansu pokazao je da je gotovo svaki četvrti posjetilac prijavio godišnje prihode domaćinstva veće od 500.000 dolara, dok je većina zarađivala između 200.000 i 500.000 dolara.

Poređenja radi, manje od 10 posto ispitanih prijavilo je prihode na nivou ili ispod američkog medijana za 2024. godinu, koji iznosi 83.730 dolara.

Prema platformi SeatGeek, cijene bi teoretski mogle pasti neposredno prije početka utakmice, ali se eventualni popusti uglavnom vrlo brzo rasprodaju.

Stalni rast cijena jasno pokazuje da bogatiji kupci spremno izdvajaju sve veće iznose kako bi osigurali mjesto na tribinama. To znači da cijene karata vjerovatno još nisu dosegle svoj maksimum.

„Uz ograničen broj mjesta i visoke prihode posjetilaca“, zaključuje Matheson, „vrlo je vjerovatno da će cijene karata nastaviti da vrtoglavo rastu.“