Kako da napredujete u karijeri i kad nemate mentora

Svi smo čuli savjet: pronađite mentora. Pronađite sponzora. Imati nekoga ko će vas podržati može promijeniti tok vaše karijere.

I da, imati nekoga ko se zalaže za vaš razvoj zaista može napraviti veliku razliku. Ali šta kada pogledate okolo i nema nikoga ko vam drži ljestve dok se penjete? Šta ako se vrata ne otvaraju, bez obzira koliko snažno kucate?

Onda ih napravite sami.

Nije svima potreban “glavni” mentor – neki ga čak ni ne žele. Zato vjerujem u mentorstvo u trenutku: traženje mudrosti iz više izvora, ne samo iz jednog. Kratak razgovor uz kafu. Iskreni savjet od kolege. Neočekivani uvid od nekoga iz drugog sektora. Iako ti trenuci ne dolaze s formalnim nazivom, mogu biti jednako transformativni.

Evo kako rasti, razvijati se i uspjeti – čak i kada se savršeni mentor ili sponzor nikada ne pojavi.

Budite svoj najbolji advokat

Počnite tako što ćete vjerovati u sebe, čak i kada to niko drugi ne izgovori naglas. Vaš glas je vaša supermoć. Koristite ga da se zalažete za sebe, dijelite ideje i preuzmete zasluge tamo gdje zaslužuju. Ne čekajte da neko prepozna vaš potencijal – pokažite ga sa samopouzdanjem i dostojanstvom.

Izgradite svoj lični krug savjetnika

Ne treba vam jedan mentor – potrebno vam je više mentora u pravo vrijeme. Napravite svoj lični savjetodavni odbor: kolege, bivši menadžeri, uzori u industriji, pa čak i ljudi koje pratite na internetu. Zatražite savjet. Pružite podršku zauzvrat. Najmoćniji odnosi ne zasnivaju se na hijerarhiji, već na reciprocitetu.

Učite naglas, a ne u tišini.

Vaš razvoj ne mora da se dešava iza zatvorenih vrata. Podijelite svoje putovanje. Objavite šta ste naučili na webinaru. Započnite razgovor u timskom chatu. Zapišite svoje misli nakon završetka projekta. Kada učite “naglas”, ne samo da ubrzavate vlastiti razvoj, već i pozivate druge da rastu s vama.

Pridružite se grupi ili sami osnujte novu

U organizaciji The Female Quotient kažu: “Sama žena ima moć, zajedno imamo utjecaj.” Ako se osjećate usamljeno – niste sami. Pokrenite okupljanje. Napravite chat kanal. Pridružite se mreži. Napravite vlastitu zajednicu. Povezanost potiče samopouzdanje.

Ne čekaj poziv – zauzmi svoje mjesto

Nema poziva? Nema problema. Ponesite svoju stolicu ili još bolje, napravite novi sto. Radno okruženje se mijenja, a lideri budućnosti ne čekaju dozvolu, oni stvaraju prilike. Ne treba vam titula da biste vodili. Potrebna vam je svrha i spremnost na djelovanje.

Vodite odakle god da se nalazite.

Liderstvo je način razmišljanja, a ne funkcija. Podržavajte druge. Slavite uspjehe koji nisu vaši. Podignite glasove koji se rijetko čuju. Budite lider kakav ste oduvijek željeli biti i gledajte kako drugi slijede vaš primjer.

Suština je sljedeća: svi zaslužujemo podršku i ljude koji će stati u našu odbranu. Ali ne moramo ih čekati. Istina je da već imate moć da budete mentori sebi i drugima u pravo vrijeme.

Zato postavljajte hrabra pitanja. Napravite hrabre korake. I napišite svoju vlastitu priču o uspjehu bez unaprijed određenog scenarija. Jer svi se penjemo uz neke ljestve na svakom nivou, u svakom smjeru. A kada izgradite vlastite ljestve, ne samo da se penjete, već stvarate nove puteve kojima će drugi slijediti.

Shelley Zalis, saradnica Forbesa

