YouTube zaradio više od 60 milijardi dolara u 2025. od oglašavanja i plaćenih pretplata

Google je otkrio da je YouTube u 2025. godini ostvario više od 60 milijardi dolara, odnosno 44 milijarde funti, prihoda, dok kompanija intenzivno nastoji povećati broj pretplatnika.

Ovaj iznos, koji obuhvata prihode od oglašavanja na YouTubeu, kao i od plaćenih pretplata, daleko nadmašuje prihod konkurentske streaming platforme Netflix, koji je iznosio 45 milijardi dolara.

Čini se da je ovo prvi put da je Google pojedinačno istakao godišnji prihod svoje video platforme, otkako ju je preuzeo 2006. godine.

Viša analitičarka Midia Researcha, Hanna Kahlert, rekla je da je, iako se radi o velikoj objavi, ona „možda i nije iznenađujuća“, s obzirom na to da je platforma postala „gotovo infrastrukturna za digitalne generacije“.

„YouTube je jedna od, ako ne i najkorištenija digitalna usluga uopće, s više od 70 posto međunarodnih korisnika koji je koriste sedmično i više od 50 posto svakodnevno“, izjavila je za BBC, pozivajući se na podatke Midia istraživanja potrošača.

Kahlert je dodala da različiti načini na koje platforma ostvaruje prihod, poput oglasa ili naplate mjesečne pretplate za njihovo uklanjanje, omogućavaju YouTubeu da „vrlo dobro kapitalizira“ svoju ogromnu publiku.

Iako je globalni prihod YouTubea od oglašavanja u posljednja tri mjeseca 2025. godine bio ispod očekivanja Wall Streeta i iznosio 11,38 milijardi dolara, odnosno 8,37 milijardi funti, direktor Googlea Sundar Pichai istakao je širi rast YouTubea kao dio „fantastične godine“ za kompaniju.

Naveo je da je YouTube Premium, usluga koja korisnicima omogućava plaćanje kako bi uklonili oglase između videozapisa ili pjesama na muzičkom servisu, pomogla da se ukupan broj plaćenih pretplata na Googleove potrošačke usluge poveća na više od 325 miliona u 2025. godini.

Kompanija nije objavila tačan broj YouTube pretplatnika.

Međutim, Philipp Schindler, glavni poslovni direktor Googlea, rekao je investitorima tokom konferencijskog poziva o poslovnim rezultatima u srijedu da YouTube bilježi „snažan zamah“ u pretplatama. Dodao je da kompanija „inovira kako bi se prilagodila korisnicima tamo gdje se oni nalaze“, nudeći nove, povoljnije pakete YouTube TV-a i Premiuma.

Kompanija je također nastojala pronaći dodatne načine da potakne ljude na pretplatu, poput omogućavanja reprodukcije videozapisa u pozadini na pametnim telefonima isključivo Premium korisnicima.

Istovremeno, YouTube Shorts, kratki videozapisi u stilu TikToka, u prosjeku bilježe više od 200 milijardi pregleda dnevno.

Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

YouTube odmah iza BBC-ja u Velikoj Britaniji

Prošle godine, kada je obilježio 20. rođendan, YouTube je, prema podacima Ofcoma, postao druga najgledanija medijska usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu, odmah nakon BBC-ja.

Ofcom je kasnije utvrdio da platformu koristi 94 posto odraslih korisnika interneta u Velikoj Britaniji, pri čemu se vrijeme provedeno na YouTubeu povećalo na prosječnih 51 minut dnevno po osobi.

Britanski javni servis nedavno je najavio planove za produkciju emisija namijenjenih YouTubeu, u okviru historijskog sporazuma.

Prihod YouTubea od 60 milijardi dolara u 2025. godini u međuvremenu je nadmašio prihod Netflixa, iako je analitičar Forrester Researcha, Mike Proulx, naglasio da se ne radi o „poređenju istih stvari“.

„Lavovski dio YouTube sadržaja je sadržaj koji stvaraju korisnici, za razliku od onog koji dolazi iz holivudske produkcije“, rekao je.

Ipak, dodao je da se „granice konkurencije brišu“, s obzirom na to da Disney+ sarađuje s OpenAI-jem na kratkom korisničkom sadržaju, dok će YouTube od 2029. godine prenositi dodjelu Oscara.

„YouTube više nije samo platforma za videozapise s mačkama“, rekao je direktor Netflixa Ted Sarandos američkim zakonodavcima tokom saslušanja u Senatu u utorak, govoreći o planovima za kupovinu Warner Brosa.

„YouTube je televizija.“

Netflix je nedavno nastojao sklopiti ugovore s kreatorima sadržaja, uključujući popularne YouTubere, kako bi ojačao vlastitu ponudu.

Međutim, neki kreatori, uključujući i najpoznatijeg na svijetu, MrBeasta, izrazili su zabrinutost zbog uticaja umjetne inteligencije.

Porast alata poput Googleovih AI pregleda, odnosno sažetaka rezultata pretrage generisanih umjetnom inteligencijom, neki povezuju s padom posjeta njihovim videozapisima, stranicama i sadržajima.

Evropska komisija je u decembru pokrenula istragu kako bi ispitala uticaj Googleovih AI sažetaka na kreatore sadržaja i izdavače na internetu.

Regulator tržišta u Ujedinjenom Kraljevstvu je potom predložio mjere koje bi izdavačima dale veću kontrolu nad načinom na koji se njihov rad pojavljuje u Googleovim AI sažecima i proizvodima.

Google je saopćio da vjeruje kako može „pronaći put naprijed koji će vlasnicima web-stranica i izdavačima ponuditi još više izbora“.

Ipak, kompanija se u svojim najnovijim finansijskim rezultatima obavezala da će uložiti još više novca u umjetnu inteligenciju, oblast za koju čelnici velikih tehnoloških kompanija tvrde da će ove godine zahtijevati vrtoglave iznose ulaganja.

