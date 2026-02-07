Ovo su najplaćeniji sportisti na Olimpijskim igrama u Italiji

Igrači NHL-a (Nacionalne hokejaške lige) bit će među najplaćenijima na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, ali najveća zarada na ovim Igrama dolazi od skijališta, s procijenjenih 23 miliona dolara prihoda u proteklih 12 mjeseci. Tu se na finansijskom podijumu nalaze Lindsey Vonn, Ilya Malinin, Chloe Kim i drugi olimpijci.

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini okupit će oko 2.900 takmičara iz više od 90 zemalja koji će učestvovati u 116 disciplina. Za većinu – čak i za neke koji su predodređeni da postanu prvaci – odabrani sport ne pokriva troškove života. U stvari, kada se uzmu u obzir značajni troškovi putovanja i treninga, sportska slava na globalnoj sceni može biti čisti gubitak.

Ali na Igrama 2026. godine postoji odabrana grupa sportista koji lako mogu priuštiti cijenu zlata.

Prvo, iako na Zimskim olimpijskim igrama neće učestvovati zvijezde NBA, golfa i tenisa čije ogromne plate dominiraju Ljetnim igrama i često ih dovode na godišnju Forbesovu listu najplaćenijih sportista na svijetu, na muškom hokejaškom turniru u Milanu učestvovat će 146 NHL igrača. Liga, koja nije dozvolila svojim igračima da igraju na Olimpijskim igrama od 2014. godine, ove sezone ima minimalnu platu od 775.000 dolara. Devet od 10 članova Forbesove liste najplaćenijih igrača NHL-a – koja uključuje i prihode od sponzorstava i drugih poslova – nastupit će u naredne dvije sedmice. (Jedini izuzetak je golman New York Rangersa Igor Šestjorkin, čija Rusija ne može da se takmiči zbog rata u Ukrajini).

Hokejaši još uvijek nisu na vrhu

Na vrhu te liste hokejaša je napadač Auston Matthews iz američkog tima, kojem Toronto Maple Leafsi ove sezone plaćaju više od 15 miliona dolara. On također zarađuje oko pet miliona dolara van leda. Međutim, ni tih 20 miliona dolara nije dovoljno da ga učine najplaćenijim olimpijcem ove godine.

Ta čast pripada Eileen Gu, američkoj skijašici slobodnog stila koja predstavlja rodnu Kinu svoje majke na međunarodnim takmičenjima. Forbes procjenjuje da je 22-godišnja zvijezda zaradila 23 miliona dolara na stazama u proteklih 12 mjeseci (plus oko 100.000 dolara nagradnog fonda).

Gu i njene olimpijske kolege mogle bi dodatno povećati svoje prihode ovih mjeseci dobrim plasmanom na postolju. Sponzorski ugovori u olimpijskim sportovima ponekad uključuju finansijske bonuse za sportiste koji osvoje medalje. Pobjeda bi mogla privući nove sponzore, poput Wheatiesa, s obzirom na medijsku pažnju nakon Igara.

Osim toga, određene zemlje su spremne isplatiti bonus svojim sportistima za osvajanje medalja. Američki olimpijski i paraolimpijski komitet, na primjer, obećao je 37.500 dolara za svaku zlatnu, 22.500 dolara za svaku srebrnu i 15.000 dolara za svaku bronzanu medalju na ovogodišnjim Igrama. Za sportiste iz zemlje domaćina Italije, iznosi se kreću od oko 71.000 do 213.000 dolara. Dvije delegacije na vrhu liste spremne su platiti gotovo 800.000 dolara prvaku.

Skijanje slobodnim stilom: Eileen Gu, 23 miliona dolara

Fotografija: Reuters/Lisi Niesner

Četiri godine nakon što je Gu postala najmlađa olimpijska prvakinja u freestyleu i prva skijašica freestylea koja je osvojila tri medalje na jednim Igrama, 22-godišnja “Snježna princeza” spremna je braniti svoja zlata u big airu i halfpipeu, pokušavajući poboljšati svoje srebro u slopestyleu. Uprkos padu, Gu je 17. januara osvojila titulu na Svjetskom kupu u slopestyleu. Iako je 55.000 dolara, koliko je Gu dobila u decembru za pobjedu u halfpipeu u novoj Snježnoj ligi, značajan skok u odnosu na otprilike 20.000 dolara koje obično zaradi na Svjetskom kupu, većina njenih prihoda dolazi od sponzorstava, uključujući kineske brendove Anta, Bosideng, Mengniu Dairy i Luckin Coffee. Gu, koja je bila članica američkog tima na Svjetskom kupu 2018. i 2019. godine, nedavno je opravdala svoju odluku da pređe u Team China. Izjavila je za Time: “SAD već imaju svoje predstavnike. Volim graditi svoj vlastiti svijet.”

Hokej: Auston Matthews 20 miliona dolara

Fotografija: Bob Fried-Imagn Images/Reuters

Posljednji put kada su se igrači NHL-a takmičili na Olimpijskim igrama, 2014. godine, Matthews je bio dvije godine udaljen od toga da postane prvi izbor lige na draftu. Sada će 28-godišnji centar Toronto Maple Leafsa pomoći američkoj reprezentaciji da pokuša osvetiti poraz od Kanade u produžetku u finalu prošlogodišnjeg turnira Četiri nacije, gdje je bio kapiten SAD-a, nakon razočaravajućeg ispadanja u četvrtfinalu na Igrama 2022. godine. Matthews je jedini igrač koji je premašio 20 miliona dolara po sezoni u 15-godišnjoj historiji Forbesove NHL liste (što je učinio i prošle godine). On je jedan od najatraktivnijih marketinških resursa hokeja, zarađujući procijenjenih 5 miliona dolara od leda godišnje, pored četverogodišnjeg ugovora vrijednog 53 miliona dolara. Njegov novi sponzor je Mito Red Light, pridružujući se brendovima kao što su Nike, Prime sportska pića i Uber Eats.

Tim SAD-a također ima najplaćeniju igračicu u ženskom hokejaškom turniru, Hilary Knight. Ona igra za Seattle Torrent u Ženskoj profesionalnoj hokejaškoj ligi. Forbes procjenjuje da je 36-godišnja napadačica, s devet partnerstava, uključujući Chipotle, Hershey's i Red Bull, ove godine zaradila gotovo milion dolara.

Alpsko skijanje: Lindsey Vonn 8 miliona dolara

Foto: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Vonn je prošle nedjelje povrijedila ligament koljena, ali 41-godišnja Amerikanka je odlučna pronaći način da se takmiči na ovim Igrama. To su pete u njenoj olimpijskoj karijeri, koja traje od 2002. godine i već uključuje tri medalje za SAD. (Propustila je Igre 2014. zbog povrede koljena i nije se takmičila 2022. godine tokom petogodišnje pauze od takmičenja). Vonn se prošle sezone vratila na Svjetski kup uz pomoć djelimične zamjene koljena i postala najstarija prvakinja u spustu u historiji takmičenja, osvojivši još jednu utrku u januaru.

Vonn, koja radi s više od 12 brendova, uključujući Delta Air Lines, Land Rover i Rolex, nadmašuje svoju američku kolegicu Mikaelu Shiffrin u finansijskoj utrci. Forbes procjenjuje da 30-godišnja prvakinja u slalomu, koja je osvojila tri medalje na prethodnim Olimpijskim igrama, sada ima prihod od oko sedam miliona dolara godišnje.

Snoubording: Chloe Kim 4 miliona dolara

Foto: Reuters/Denis Balibouse

Povreda ramena tokom treninga u januaru dovela je u pitanje Kimin nastup na ovim Igrama. Snimanje je pokazalo da je oštetila labrum, ali je 25-godišnja Amerikanka putem Instagrama rekla da je moglo biti i gore. “Nisam dobila onoliko pokušaja koliko bih voljela, ali je dobro”, rekla je Kim. Ponovo se zaljubila u snoubording nakon što je osvojila zlatnu medalju u halfpipeu na posljednje dvije Olimpijske igre. Kim, koja radi sa brendovima kao što su Breitling, Monster Energy i Nike, imat će izazov u toj disciplini protiv rivala kao što su Gaon Choi iz Južne Koreje i Sena Tomita iz Japana. Najveći konkurent na finansijskoj listi snoubordinga je Australijanac Scotty James, 31-godišnji dvostruki olimpijski osvajač medalje sa procijenjenim prihodom od tri miliona dolara. James i Kim, zajedno sa Eileen Gu, uskoro će služiti kao “osnivački sportisti” za X Games League, gdje će savjetovati o formatima takmičenja i iskustvu sportista.

Klizanje: Ilia Malinin 700.000 dolara

Foto: Reuters/Amanda Perobelli

Prije četiri godine, muškim umjetničkim klizanjem dominirao je “Quad King” Nathan Chen. On je prvi klizač koji je izveo šest četverostrukih skokova u jednom programu. Sada ovaj sport ima pravu “božansku” figuru – “Quad God”. Ilia Malinin, 21-godišnji Amerikanac čiji su roditelji klizali za Uzbekistan na Olimpijskim igrama 1998. i 2002. godine, prvi je klizač sa sedam četverostrukih skokova u programu i jedini koji je izveo četverostruki aksel. Još nije dostigao Chenovu zaradu, koji je prešao granicu od milion dolara prije 2022. godine.

To je znatno ispod rekorda Kim Yune. Ona je dvostruka osvajačica medalje iz Južne Koreje koja je 2014. godine bila četvrta najplaćenija sportistkinja sa procijenjenih 16,3 miliona dolara. (Do sada, Maljininove saigračice Madison Chock i Evan Bates nisu mnogo iza njega. Zajedno su zaradili više od milion dolara u proteklih 12 mjeseci, prema Forbesu). Međutim, Maljinin gradi svoj portfolio sponzorstava otkako je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu 2024. godine. Njegovi partneri su Coca-Cola, Samsung i Honda. Spreman je za nastup u Milanu koji bi ga mogao lansirati na nove marketinške visine.

Brett Knight, Forbes

Justin Birnbaum, Forbes