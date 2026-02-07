Kako je najdosadnija investicija na svijetu počela da se ponaša kao meme dionica

Zlato se hiljadama godina smatra čuvarom vrijednosti. Međutim, 2026. godine njime se trguje više kao meme dionicom nego kao sigurnim utočištem.

Investitori se često okreću zlatu kada nastupe krize, inflacija naglo poraste ili berze padnu, kako bi sačuvali vrijednost svog novca.

Ali cijene zlata bile su izuzetno nestabilne, probijale su historijske rekorde, da bi zatim prošlog mjeseca zabilježile najveći jednodnevni pad u historiji. I pored toga, zlato je ove godine i dalje u plusu oko 15%.

Zlato je i ranije imalo snažne uzlete: njegova najbolja godina ikada bila je 1979, kada je skočilo 144% dok je američka ekonomija bila pogođena galopirajućom inflacijom, a geopolitičke tenzije naglo rasle. Također, cijene su porasle 24% u 2020. godini, kada je pandemija poremetila globalni ekonomski poredak.

Ovoga puta, zlato profitira od rasta geopolitičkih napetosti. Kako su trgovci sve više kupovali, rast je ubrzavao, što je dovelo do vrtoglavog skoka cijena.

Ulaganje u metale danas je lakše nego ikada: trgovci mogu kupovati i prodavati fondove kojima se trguje na berzi (ETF-ove) koji prate cijenu zlata i srebra, baš kao što trguju dionicama. SPDR Gold ETF, popularni fond koji prati kretanje fizičkog zlata, zabilježio je u augustu najveći mjesečni priliv sredstava u svojoj historiji, prema podacima FactSeta.

Američka tržišta su posljednjih godina svjedočila talasima tzv. meme-dioničke manije, kada se trgovci masovno uključuju u hajpom potaknute rallyje pokušavajući uhvatiti nagli rast cijena. Analitičari tvrde da se sličan obrazac sada odvija i na tržištu metala: zlato i srebro počeli su se ponašati kao meme dionice.

REUTERS/Brendan McDermid

Zlatna prilika

Zlato je poraslo 27% u 2024. i čak 67% u 2025. godini. Ovaj žuti metal je u oktobru prvi put dostigao cijenu od 4.000 dolara po trojskoj unci, da bi u januaru premašio i 5.000 dolara.

„Mislim da je postojala vrlo široka lepeza hedžera, špekulanata, hedge fondova i malih investitora, svi su agresivno ulazili na tržište i zapravo gurali cijene mnogo više nego što smo očekivali, i iznad nivoa koji je bio održiv“, rekao je Joe Cavatoni, viši tržišni strateg i direktor za javne politike u SAD-u pri Svjetskom vijeću za zlato.

Iako je 30. januara zabilježilo najveći jednodnevni pad u historiji, zlato je i dalje u plusu ove godine. Ipak, nedavna volatilnost natjerala je neke analitičare da se zapitaju da li zlato još uvijek ima isti sjaj kao investicija.

U međuvremenu, bitcoin je pao 50% otkako je u oktobru dostigao rekord iznad 126.000 dolara. Analitičari smatraju da su se trgovci koji su jurili bitcoin rally možda prebacili na metale, dodatno podstičući volatilnost.

„To iskrivljuje historijsku ulogu zlata kao sigurnog utočišta. Sada se njime trguje kao tržištem koje pokreće momentum, na krajnjim granicama spektra rizične imovine“, rekao je David Scutt, tržišni analitičar u Forex.com-u, u emailu.

Ipak, fundamentalni izgledi za zlato ostaju pozitivni, kažu ekonomisti. JPMorgan Chase očekuje da će cijena zlata dostići 6.300 dolara po trojskoj unci do kraja 2026. godine.

Dok trgovci pokušavaju profitirati na rastu, geopolitička neizvjesnost i dalje traje, što ide u prilog višim cijenama zlata.

Historijska volatilnost

Srebro je također doživjelo izuzetnu volatilnost. Cijene srebra su se više nego utrostručile tokom protekle godine, da bi 30. januara potonule 31%, zabilježivši najgori dan od 1980. godine. I pored toga, srebro je i dalje u plusu oko 138% na godišnjem nivou.

Zlato je u utorak skočilo 6,07% i imalo najbolji dan od 2009. godine, samo dva dana nakon najgoreg dana u historiji.

Cboe indeks volatilnosti zlata ove godine je porastao na najviši nivo još od pandemije Covida-19 2020. godine, odražavajući intenzitet nedavnih oscilacija cijena.

„Teško je nešto nazvati zaštitom kada ima dvocifrene oscilacije“, rekao je Steve Sosnick, glavni strateg u Interactive Brokersu, za CNN. „Zaštita ne bi trebala biti najnestabilniji dio vašeg portfelja.“

„Kada vidite ovakve padove, oni su spektakularni i bolni“, dodao je, „ali su na neki način prirodna posljedica hiperagresivne špekulacije.“

