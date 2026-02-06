BiH nije odredila iznos: 13 zemalja nagrađuje zlatne medalje na ZOI s najmanje 100.000 dolara

Svaka zlatna medalja koja će biti dodijeljena na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI) 2026. sadrži šest grama plemenitog metala, oko 500 grama srebra, zajedno vrijednih više od 1.000 dolara, dijelom zahvaljujući istorijskom rastu cijena oba metala. Ali, za sportiste iz pojedinih zemalja, vrijednost te medalje biće znatno veća.

Uoči Igara Milano-Kortina, koje zvanično danas počinju svečanom ceremonijom, Forbes je kontaktirao nacionalne olimpijske komitete ili državna ministarstva sporta 92 zemlje i teritorije koje učestvuju i potvrdio da najmanje 37 njih nudi novčane bonuse sportistima koji osvoje medalje.

Potencijalne nagrade za zlatnu medalju u individualnom sportu kreću se od oko 3.000 dolara za sportiste iz Novog Zelanda do 787.000 dolara za sportiste iz Singapura, preračunato u američke dolare po kursu od srijede.

Ukupno 13 zemalja i teritorija obećava da će isplatiti najmanje 100.000 dolara svakom individualnom osvajaču zlata. Pored Bosne i Hercegovine, delegacije Sjeverne Makedonije i Rumunije, navele su da tačni iznosi jednokratnih isplata još nisu određeni, dok je Luksemburg saopštio da svoje aranžmane o bonusima drži povjerljivim.

Susjedna Crna Gora, prema podacima koje je prikupio Forbes, predviđa bonus od 41.000 dolara za osvajača zlatne medalje u individualnom sportu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Ti bonusi dolaze povrh stipendija za trening, grantova i drugih pogodnosti, poput stipendija za školovanje i zdravstvenog osiguranja, koje se mogu dodjeljivati vrhunskim sportistima. (Jedna nova pogodnost za tim SAD: zahvaljujući donaciji od 100 miliona dolara osnivača Stone Ridge Holdings Group Rossa Stevensa, svaki američki olimpijski i paraolimpijski sportista dobiće 100.000 dolara za penziju, bez obzira na rezultat na Igrama, a njihove porodice dobiće dodatnih 100.000 dolara nakon njihove smrti).

U pojedinim slučajevima, isplate se odnose čak i na sportiste koji završe bez medalja. Na primjer, iako su dvojica alpskih skijaša koji bi trebalo da predstavljaju mali Kipar autsajderi za 177.000 dolara koliko ostrvski olimpijski komitet nudi za zlato, oni ipak mogu dobiti oko 94.000 dolara za četvrto mjesto. Čak bi i 16. pozicija vrijedila 12.000 dolara.

Način na koji svaka zemlja obračunava bonuse može se razlikovati. U Sjedinjenim Državama, koje su u sredini „paketa“ s nagradom od 37.500 dolara za zlatne medalje, svi sportisti dobijaju isti iznos od Olimpijskog i paraolimpijskog komiteta SAD, bez obzira na to da li nastupaju u individualnoj disciplini ili kao dio tima.

Nasuprot tome, Češka koristi tabelu s 12 različitih nagrada u zavisnosti od broja sportista u disciplini. Tako bi, recimo, šampion u skeletonu mogao da dobije 117.000 dolara, dok bi osvajač zlata u muškom hokeju na ledu zaradio oko 31.000 dolara.

Još jedna ključna razlika je kako se zemlje odnose prema sportistima koji osvoje više medalja. Na primjer, Amerikanci će dobiti puni iznos bonusa za svaki plasman među prva tri, dok je naknada finskim osvajačima medalja ograničena na oko 118.000 dolara, odnosno ekvivalent dvije nagrade za individualno zlato.

U zavisnosti od zemlje, nagradu može isplaćivati nacionalni olimpijski komitet ili vlada, ili oboje, a novac nije uvijek namijenjen isključivo sportisti. U Sloveniji, na primjer, olimpijski komitet i Ministarstvo ekonomije, turizma i sporta obezbjeđuju ukupno 162.000 dolara, koji se ravnomjerno dijele između individualnog osvajača zlata i njegovog trenera.

Na Novom Zelandu sportisti ne dobijaju naknadu za medalje direktno od olimpijskog komiteta, ali je sponzor opreme tima, Kathmandu, obećao da će individualnim osvajačima zlata isplatiti oko 3.000 dolara.

Pogodnosti često idu daleko dalje od jednokratnih isplata. Bonusi za medalje su oslobođeni poreza u zemljama poput Njemačke, koja će svakom olimpijskom šampionu dodijeliti približno 35.000 dolara, kao i za Amerikance čiji ukupni prihod ne prelazi milion dolara.

U Hrvatskoj, kada osvajači zlata napune 55 godina, dobijaju mjesečnu naknadu jednaku prosječnoj neto plati u zemlji (trenutno oko 1.600 dolara).

Foto/Pexels

Norvežani koji osvoje bilo koju medalju automatski dobijaju oko 17.000 dolara godišnje, dok osvajači medalja iz Sjeverne Makedonije dobijaju mjesečnu naknadu doživotno – oko 1.300 dolara za zlato, odnosno 1,5 puta prosječnu nacionalnu neto platu.

Individualni osvajači zlata iz Poljske, u međuvremenu, mogu dobiti ne samo oko 210.000 dolara u gotovini i „tokenima“ od Poljskog olimpijskog komiteta, već i Toyotu Corollu, namješten dvosoban stan, sliku, vaučer za odmor i nakit vrijedan do oko 800 dolara.

Naravno, nijedna zemlja nije toliko izdašna prema osvajačima medalja. Irska i Velika Britanija, na primjer, ne isplaćuju bonuse direktno vezane za rezultat, mimo opštih sredstava koja su dostupna vrhunskim sportistima.

Za druge zemlje, međutim, isplate se brzo nagomilavaju. Forbes procjenjuje da je Italija bila „na udaru“ za više od 2,7 miliona dolara za svojih 17 medalja na Zimskim igrama u Pekingu 2022, a kako zemlja ponovo nudi 180.000 eura olimpijskim šampionima – 213.000 dolara po nešto povoljnijem kursu nego prije četiri godine, njen ovogodišnji račun gotovo sigurno će biti velik.

To bi, međutim, odgovaralo zemlji domaćinu. Napominjući da će italijanski sportisti dobijati bonus za svaku osvojenu medalju, bez gornje granice, italijanski olimpijski komitet poručuje Forbesu: „Nadamo se da će se to dogoditi.“

Evo 13 zemalja i teritorija koje nude šestocifrene isplate za individualne osvajače zlatnih medalja na Olimpijskim igrama ove godine

Singapur: 787.000 dolara

Singapur je do sada učestvovao na samo jednim Zimskim igrama – 2018. godine, sa klizačicom na kratke staze Cheyenne Goh, koja je zauzela 28. mjesto u trci na 1.500 metara za žene, a i ove godine će imati samo jednog takmičara: alpskog skijaša Faiz Basha. Kao i staze na kojima se takmiči, šanse da osvoji medalju su »strme«, ali ponuda bonusa nije ni potpuno teorijska. Na Ljetnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024, Singapurac Max Maeder osvojio je bronzu u muškom kitesurfingu i zaradio skoro 200.000 dolara.

Hong Kong: 768.000 dolara

Hong Kong Sports Institute, koji obezbjeđuje trening sportistima u gradu, koji na Olimpijskim igrama nastupa samostalno od 1952. godine, i Hong Kong Jockey Club, organizacija za konjske trke poznata i po velikim humanitarnim donacijama, zajednički dodjeljuju novčane podsticaje olimpijcima koji počinju od 48.000 dolara za osmo mjesto. Teritorija, koja je ove godine u Italiju poslala alpske skijaše i klizače na kratke staze, još nema medalju sa Zimskih igara, ali iza sebe ima najbolji nastup na Ljetnjim olimpijskim igrama do sada, četiri medalje, uključujući dva zlata, u Parizu 2024. godine.

Poljska: 355.000 dolara

Iznos od 355.000 dolara koji je na raspolaganju poljskim osvajačima zlata u individualnim sportovima uključuje 210.000 dolara od Olimpijskog komiteta te zemlje, što je značajan skok u odnosu na približno 82.000 dolara koliko je ta organizacija isplaćivala na Ljetnjim igrama 2024. u Parizu. Poljska vlada je, u međuvremenu, odobrila jednokratne novčane nagrade od 31.000 dolara, kao i mjesečnu „stipendiju“ od gotovo 5.000 dolara, koja bi se isplaćivala tokom dvije godine. Osvajači medalja imaju pravo i na penziju kada navrše 40 godina, a biće nagrađeni i glavni treneri šampiona – oko 56.000 dolara od Olimpijskog komiteta i dodatnih 8.000 dolara od države.

Foto: Cortina Milano

Kazahstan: 250.000 dolara

Kazahstanski olimpijci dobijaju nagrade za plasman bilo gdje među prvih šest, ali je razlika između trećeg mjesta (75.000 dolara) i šestog (5.000 dolara) velika. Zemlja je na Zimskim igrama u Pekingu 2022. ostala bez medalje, ali ove godine ima dobre šanse, predvođena klizačem na kratke staze Denisom Nikishom, koji će nositi zastavu Kazahstana na ceremoniji otvaranja i koji je osvojio srebro u disciplini 500 metara za muškarce na posljednja dva svjetska prvenstva.

Italija: 213.000 dolara

Kao zemlja domaćin Olimpijskih igara, Italija se automatski kvalifikuje za sva takmičenja, što je njen već snažan tim podiglo na 196 sportista, 12 više nego što je bio dosadašnji zimski rekord te države, postavljen takođe na domaćim Igrama, u Torinu 2006. godine. (Samo SAD i Kanada ove godine šalju više sportista.) Italija, čiji bonusi za medalje počinju od oko 71.000 dolara za bronzu, imala je 17 plasmana na pobjedničko postolje 2022. godine, ali je zemlja još uspješnija na znatno većim Ljetnjim olimpijskim igrama, gdje je u Parizu 2024. osvojila 40 medalja. Prema Forbesovim proračunima, ti rezultati donijeli su skoro 11 miliona dolara isplata sportistima.

Kipar: 177.000 dolara

Skromne šanse za medalju oslanjaju se na alpske skijaše Yianno Kouyoumdjian i Andreu Loizidou, jedina dva predstavnika te zemlje u Italiji ove godine. Kipar nikada nije završio na pobjedničkom postolju na Zimskim olimpijskim igrama, ali je učestvovao na svakoj Olimpijadi otkako ga je Međunarodni olimpijski komitet priznao 1979. godine. Kipar, koji je prije toga slao sportiste da se takmiče na Olimpijskim igrama za Grčku, nešto je uspješniji na ljetnjim igrama, jedriličar Pavlos Kontides osvojio je srebro 2012. i 2024. godine

Bugarska: 151.000 dolara

Dok Bugarska cilja prvu medalju na Zimskim olimpijskim igrama još od 2006. godine, novoizabrana predsjednica nacionalnog olimpijskog komiteta Vesela Lecheva saopštila je da će ovogodišnji tim te zemlje biti najbolji do sada. Optimizam za snažan nastup na međunarodnoj sceni, međutim, ublažava spor između Lečeve i njene prethodnice Stefke Kostadinove, koja je prošle godine izgubila izbore u organizaciji, ali je uspjela da odloži Lečevino imenovanje. Dok su se njih dvije borile za kontrolu, Međunarodni olimpijski komitet izrazio je podršku Lečevoj i obustavio isplate Bugarskom olimpijskom komitetu. „Nikad nisam mislila da ću provesti cijelu godinu boreći se na sudu“, nedavno je Lečeva rekla Bugarskoj nacionalnoj televiziji, uz napomenu da su tužbe i dalje u toku.

Litvanija: 133.000 dolara

Za sportiste koji na Olimpijskim igrama završe među prvih osam, vlada Litvanije obezbjeđuje novčane nagrade vezane za njihov „osnovni socijalni benefit“, iznos koji se koristi u obračunima socijalne zaštite i koji je za 2026. postavljen na oko 87 dolara. Nagrade za Igre Milano-Kortina počinju od približno 7.000 dolara, odnosno 77 puta vrijednosti osnovnog socijalnog benefita. Treneri, u međuvremenu, dobijaju polovinu iznosa koji pripadne sportisti za svaku medalju.

Kosovo: 130.000 dolara

Kiana Kryeziu i Drin Kokaj jedini su sportisti sa Kosova koji se takmiče u Italiji, a zemlja i dalje čeka svoju prvu medalju, dok se treći put pojavljuje na Zimskim olimpijskim igrama. Ali, ukoliko dvoje alpskih skijaša uspiju da iznenade i osvoje zlato, dobiće oko 118.000 dolara od Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova, kao i dodatnih 12.000 dolara od Kosovskog olimpijskog komiteta. A ako im zatreba još motivacije za brzu vožnju, svaki sportista sa Kosova koji obori olimpijski rekord biće nagrađen sa približno 236.000 dolara.

Estonija: 118.000 dolara

Iako Estonija ima ukupno manje od 1,4 miliona stanovnika, zemlja će ove godine u Italiji imati snažnu delegaciju od 32 sportista koji će se takmičiti u 11 sportova – što je 0,002% populacije, odnosno gotovo 35 puta više u odnosu na SAD, koje sa 232 sportista čine oko 0,00007% svog stanovništva. Estonija je najveće uspjehe ostvarila u skijaškom trčanju, sa sedam medalja otkako se takmiči samostalno od 1992. godine, ali je jedinu medalju 2022. osvojila zahvaljujući bronzi Kelly Sildaru u ženskom slopestyle, koja je freestyle skijašici donijela nešto više od 50.000 dolara

Češka: 117.000 dolara

Češka je među državama koje dodjeljuju jednake nagrade olimpijcima i paraolimpijcima, a bonusi počinju od oko 58.000 dolara za bronzu u individualnom sportu. Predvođeni superzvijezdom Boston Bruinsa Davidom Pastrnakom, Česi bi trebalo da budu među kandidatima u muškom hokeju na ledu na prvim Igrama na kojima će nastupati NHL igrači još od 2014. godine, ali delegacija ima i dvije povratničke legende: sedmostruku osvajačicu medalja u brzom klizanju Martinu Sablikovu i Ester Ledecku, koja je osvojila tri olimpijska zlata u snoubordingu i alpskom skijanju, ali će se ovog puta fokusirati na snoubording zbog preklapanja termina.

Španija: 111.000 dolara

U 21 prethodnom nastupu na Zimskim igrama, Španija je osvojila ukupno pet medalja, ali je ove godine među favoritima u skijaškom alpinizmu, novoj disciplini u olimpijskom programu, u kojoj sportisti skijaju uz planinu, potom nastavljaju uspon pješke i onda se spuštaju skijama. Ako Španci završe među prva tri u muškom ili ženskom sprintu, sportisti će dobiti između 35.000 i 111.000 dolara. Obračun se, međutim, neznatno razlikuje za mješovitu štafetu: svaki član tima dobio bi između 30.000 i 89.000 dolara.

Grčka: 106.000 dolara

Vlada Grčke obavezala se da će ove godine isplatiti oko 106.000 dolara za zlatnu medalju, 71.000 dolara za srebro i 59.000 dolara za bronzu, ali ako dvoje alpskih skijaša ili troje skijaša trkača koji se takmiče na Igrama Milano–Kortina uspiju da donesu Grčkoj prvu zimsku olimpijsku medalju u historiji, dobili bi i dodatnu nagradu. Grčki olimpijski komitet odlučuje nakon Igara koliko će dodijeliti osvajačima medalja, ali poređenja radi, po sadašnjem kursu, na Ljetnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024. isplaćeno je oko 35.000 dolara za zlato, 24.000 dolara za srebro i 18.000 dolara za bronzu, gdje je Grčka osvojila osam medalja.

Brett Knight, Forbes