Posao završen! Dva brenda kafe u BiH imaju novog vlasnika

Franck je zaključio proces akvizicije tvornice za preradu kafe u Posušju te lokalnih brendova kafe Branck caffé i Dolce caffe, saopćeno je iz kompanije. Iznos transakcije nije javno objavljen, te kako navode iz kompanije on je poslovna tajna. Kada je o uposlenicima riječ, svi radnici tvornice u Posušju pridružuju se Francku, uz, kako je navedeno u saopćenju, zadržavanje kontinuiteta poslovanja i unapređenje operativnih procesa.

Ovom akvizicijom Franck osnažuje svoje prisustvo na tržištu BiH, na kojem je godinama prisutan. U narednom razdoblju planirana je postepena integracija brendova u Franckovu prodajnu i distribucijsku mrežu.

Franckovo preuzimanje tvornice u Posušju i lokalnih brendova, nastavak je već uspostavljene distribucije Franckovih proizvoda na tržištu BiH, koja je sada proširena na sve prodajne kanale te predstavlja nastavak strateškog razvoja usmjerenog na jačanje konkurentnosti i operativne učinkovitosti, uz širenje asortimana i dodatnu vrijednost za potrošače.

U okviru tog razvoja, Franck će uz svoj portfolij distribuirati i kafu Branck te Chio brendove u kategoriji snack proizvoda.

Da je započet proces preuzimanja tvornice u Posušju i brendova kafe Branck caffé i Dolce caffe Franck je objavio u ljeto prošle godine. Prseljenje postojeće Franckove proizvodnje iz Gruda u Posušje očekuje se do kraja drugog kvartala 2026.



U sklopu projekta planirana je i izgradnja novog skladišnog prostora s većim kapacitetom na lokaciji nove tvornice.