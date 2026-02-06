Dionice Amazona pale sedam posto jer kompanija planira potrošnju od 200 milijardi dolara u 2026.

Amazon je juče objavio rezultate za četvrti kvartal koji su bili manji od procjena Wall Streeta. To je dovelo do pada dionica ovog giganta e-trgovine nakon radnog vremena. Izvještaj o zaradi Amazona uključivao je projekciju ogromnih 200 milijardi dolara potrošnje za 2026. godinu.

Rezultati ispod očekivanja

Prihod Amazona porastao je na 213,4 milijarde dolara u posljednjem kvartalu, premašivši konsenzus procjenu analitičara od 211,4 milijarde dolara, prema podacima FactSeta. Zarada po dionici iznosila je 1,95 dolara, što je ispod očekivanja od 1,97 dolara po dionici.

Masivne investicije u 2026. godini

Izvršni direktor Amazona, Andy Jesse, izjavio je da kompanija očekuje kapitalne izdatke od 200 milijardi dolara u 2026. godini. Kao razlog naveo je “snažnu” potražnju za umjetnom inteligencijom, čipovima, robotikom i satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti.

Ta brojka je bila znatno iznad procjena analitičara od 146,6 milijardi dolara kapitalnih izdataka.

Reakcija tržišta

Dionice Amazona pale su za više od 7% do 16:23 sati po istočnom vremenu. Prije toga, potonule su i do 10% u produženom trgovanju.

REUTERS/Mike Segar

Godišnji rezultati i AWS

Prihod Amazona u 2025. godini dostigao je 716,9 milijardi dolara, što je premašilo projekcije od 714,6 milijardi dolara. Prihod Amazon Web Services (AWS) porastao je za 20% u odnosu na prethodnu godinu na 128,7 milijardi dolara.

Širi kontekst i strategija umjetne inteligencije

Dionice Amazona pale su za 5% u protekloj godini, a velika izloženost carinama na uvoz iz Kine poremetila je poslovanje tokom cijele godine. Kompanija je intenzivirala razvoj svoje ponude u oblasti vještačke inteligencije i cloud infrastrukture. Konkurenti Microsoft i Google povećali su potrošnju kako bi zadovoljili rastuću potražnju za AI proizvodima.

Amazon je investirao 8 milijardi dolara u Anthropic, koji je nedavno najavio poboljšanja svog AI agenta. To je poremetilo globalno tržište softvera i potreslo tehnološke gigante poput Oraclea i Adobea, kao i najveće indijske IT kompanije. Prošle godine, Amazon je otvorio AI podatkovni centar vrijedan 11 milijardi dolara, posvećen isključivo Anthropicu, za obavljanje poslova za njihovog Claude chatbota.

Navodi se da je Amazon također u pregovorima o ulaganju 50 milijardi dolara u OpenAI, nakon što je ranije u novembru potpisao ugovor o računarstvu u oblaku vrijedan 38 milijardi dolara sa startupom. Analitičari UBS-a su u bilješci ove sedmice naveli da su povećali svoje procjene kapitalnih izdataka Amazona. Kao razlog naveli su planove kompanije da proširi svoje poslovanje na AWS-u u vrijeme kada je Amazon u sjeni svojih mega-konkurentskih kompanija u tržišnoj utrci za umjetnu inteligenciju.

Ty Rush, novinar Forbesa

