Srebro palo više od 11 posto zbog velike rasprodaje u Kini

Cijene zlata i srebra danas su niže, pri čemu je srebro palo za više od 10% nakon snažne rasprodaje u Kini, usred izuzetno nestabilne sedmice za tržište metala. Analitičari navode da se očekuje da će cijene ostati nestabilne u narednom periodu.

Srebro je u 9:10 ujutro po istočnom vremenu vrijedilo 74,84 dolara. To predstavlja pad od preko 11%. To je snažan pad, ali je bolji od najniže cijene od 73,42 dolara koju je metal dostigao ranije ujutro.

Zlato je također u padu – jutros je palo za 2,2%. Zaustavilo se na cijeni od 4.841,30 dolara.

Pad predstavlja značajan preokret u odnosu na utorak, kada su zlato i srebro povratili neke od historijskih gubitaka koje su pretrpjeli prošle sedmice. Zlato je tada zabilježilo svoj najveći jednodnevni dobitak u gotovo dvije decenije, skočivši na nešto više od 4.900 dolara. Cijena srebra skočila je za 15%, približivši se dnevnom maksimumu od 90 dolara.

Analitičari Saxo banke izjavili su danas za The Wall Street Journal da je pad cijena srebra uslijedio nakon “intenzivne prodaje” u Kini. Napomenuli su da će “srebro vjerovatno nastaviti snažno trgovati u oba smjera”.

Izvršni direktor Metals Dailyja, Ross Norman, također je u danas objavljenoj bilješci okrivio “pretjerane i euforične kineske spekulacije” za volatilnost cijena metala. Sugerirao je da se investitori povlače s tržišta koje je “više nalikovalo kazinu nego tržištu”.

Conor Murray, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

