Cijena Bitcoina pala gotovo 50 posto za četiri mjeseca

Veliki gubici Bitcoina ubrzali su se jučer, jer je kriptovaluta pala za 13% i do sredine popodneva pala ispod nivoa od 65.000 dolara. Ovim je nastavljen historijski loš period za najvrjedniju digitalnu imovinu na svijetu.

Daljnje pogoršanje tokom dana

Bitcoin je pao ispod nivoa od 70.000 dolara prvi put u više od godinu dana oko 6:30 ujutro po istočnom vremenu, ali su se gubici produbljivali tokom dana.

Pad je srušio bitcoin ispod 65.000 dolara ubrzo nakon 15 sati. Neposredno prije 16 sati trgovano je oko 62.500 dolara. Ovi nivoi cijena nisu zabilježeni od oktobra 2024. godine.

Pad s rekordno visokog nivoa

Bitcoin je pao za skoro 50% u odnosu na svoj rekord svih vremena od 126.080 dolara, koji je dostignut prije nešto manje od četiri mjeseca, 6. oktobra 2025. godine.

Fotografija: Shutterstock

Geopolitički i tržišni razlozi

Cijene Bitcoina počele su padati sredinom januara zbog geopolitičke nestabilnosti. To je izazvalo hapšenje venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i prijetnje predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom. Investitori su se okrenuli sigurnijim oblicima imovine. To je dovelo do skoka cijena zlata i srebra na historijske maksimume.

Prema mišljenju stručnjaka, Trumpova nominacija Kevina Warsha (Kevin Warsh) za predsjednika Federalnih rezervi također je doprinijela padu bitcoina, uprkos Warshovom pozitivnom stavu prema kriptovalutama.

Analitičarke Deutsche Bank, Marion Labour i Camilla Siazon, pripisale su pad “masovnom povlačenju sredstava iz institucionalnih ETF-ova”, tj. fondova koji uključuju diverzificiranu imovinu i kojima se može brzo trgovati na berzi. Pad Bitcoina dolazi i usred rasprodaje tehnoloških dionica, što je Nasdaq spustilo za 4,8% u posljednjoj trgovačkoj sedmici.

Hit platforme za trgovanje

Trgovačke platforme, čiji su rezultati uveliko povezani sa stanjem na tržištu kriptovaluta, također su osjetile udarac zajedno s Bitcoinom. Dionice Robinhooda pale su za 9% neposredno prije 15 sati i sada su u padu od 36% od početka godine. Dionice Coinbasea, koje su godinu započele na oko 236 dolara, pale su na 150,4 dolara.

Historijska volatilnost

Iako se trenutni krah produbljuje, Bitcoin se ponovo nalazi u poznatoj fazi volatilnosti iz prethodnih godina. Kriptovaluta je dostigla tadašnji maksimum od blizu 69.000 dolara u novembru 2021. godine, da bi pala za oko 78% tokom sljedeće godine, na ispod 16.000 dolara.

Bitcoin je snažno porastao 2025. godine nakon izbora Trumpa, koji je prethodne godine vodio kampanju na snažnoj pro-kripto platformi. U martu je Trump uspostavio državne rezerve bitcoina i ublažio provođenje propisa o kriptovalutama.

Pad Bitcoina dolazi u trenutku kada Trump zagovara agresivnu vanjsku politiku, praćenu sveobuhvatnim tarifama i prijetnjama vojnom intervencijom u zemljama poput Kolumbije i Grenlanda. Trumpova administracija ima okvirni sporazum s Grenlandom, ali nije jasno da li on uključuje vlasništvo koje predsjednik želi. To je prijetilo da potkopa višedecenijske sporazume koje SAD imaju s članicama NATO-a.

Antonio Pequeño IV, Forbes

Please enable JavaScript

