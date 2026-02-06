Sve strožiji stav EU prema društvenim mrežama: Slovenija priprema zabranu za mlađe od 15

Slovenija je u procesu pripreme nacrta zakona kojim bi se zabranio pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, slijedeći primjer Španije i Grčke, koje su ranije ove sedmice predložile zabrane korištenja društvenih mreža za tinejdžere, prenosi Reuters.

Ovo ukazuje na sve strožiji stav u Evropi prema tehnologiji za koju neki tvrde da je dizajnirana da stvara ovisnost.

Potpredsjednik Vlade Slovenije, Matej Arčon, na konferenciji za novinare u četvrtak je rekao da je Ministarstvo obrazovanja pokrenulo ovu inicijativu, na osnovu iskustava drugih zemalja, te da će u izradu zakona biti uključeni i stručnjaci iz oblasti obrazovanja i digitalnih tehnologija, s ciljem zaštite djece i adolescenata.

„Ovo je u posljednjim sedmicama i mjesecima vrlo aktuelna tema širom svijeta i u Evropi, i ovim potezom mi kao vlada pokazujemo da brinemo o našoj djeci“, rekao je Arčon za Reuters nakon sjednice vlade.

Dodao je da vlada želi regulisati društvene mreže na kojima se dijeli sadržaj, spomenuvši, između ostalih, TikTok, Snapchat i Instagram.

Dok Španija želi zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina, Grčka je blizu objave slične zabrane za djecu mlađu od 15 godina, prema izvoru iz vrha vlade.

I druge zemlje, poput Britanije i Francuske, razmatraju strožije mjere prema društvenim mrežama, nakon što je Australija u decembru postala prva zemlja koja je zabranila pristup tim platformama djeci mlađoj od 16 godina.