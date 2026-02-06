Evropska Centralna Banka zadržala tri ključne kamatne stope

Upravno vijeće Evropske Centralne Banke (ECB) u četvrtak je odlučilo zadržati tri ključne kamatne stope nepromijenjenima. Prema procjeni ECB-a inflacija bi se trebala stabilizirati na ciljanom nivou od 2% u srednjem roku.

Kamatne stope na depozitnu liniju, glavne operacije refinansiranja i marginalnu kreditnu liniju ostat će nepromijenjene i iznosit će 2,00%, 2,15% i 2,40%, respektivno.

Nadalje, portfelji APP i PEPP programa opadaju umjerenim i predvidljivim tempom, jer Eurosistem više ne reinvestira glavnice dospjelih vrijednosnih papira.

Ekonomija ostaje otporna

Kako navode, ekonomija ostaje otporna u izazovnom globalnom okruženju. Niska nezaposlenost, solidni bilansi privatnog sektora, postepeno uvođenje javne potrošnje na odbranu i infrastrukturu te poticajni efekti prošlih smanjenja kamatnih stopa temelj su rasta. Istovremeno, izgledi su i dalje neizvjesni, posebno zbog trenutne neizvjesnosti u globalnoj trgovinskoj politici i geopolitičkih tenzija.

“Upravno vijeće je odlučno osigurati stabilizaciju inflacije na nivou od 2% u srednjoročnom razdoblju”, navode iz ECB.

Nije objavljen unaprijed definisan put kamatnih stopa, te će Upravno vijeće ECB-a, odluke donositi na osnovu ažuriranih podataka.

Zamah u građevinarstvu

Prema preliminarnoj procjeni Eurostata, ekonomija eurozone porasla je za 0,3% u četvrtom kvartalu 2025. Rast je najviše potaknut uslugama, posebno sektorom informacija i komunikacija. Proizvodnja je ostala otporna, uprkos izazovima u globalnoj trgovini i geopolitičkim napetostima.

Zamah u građevinarstvu se ubrzava zahvaljujući javnim investicijama. Tržište rada podržava prihode građana, iako se potražnja za radnom snagom lagano smirila. Nezaposlenost je u decembru iznosila 6,2%, nakon 6,3% u novembru.

Inflacija je pala na 1,7 posto u januaru, sa 2,0 posto u decembru i 2,1 posto u novembru. Inflacija cijena hrane porasla je na 2,7 posto, sa 2,5 posto u decembru i 2,4 posto u novembru. Inflacija cijena robe neznatno je porasla na 0,4 posto, dok je inflacija usluga pala na 3,2 posto, sa 3,4 posto u decembru i 3,5 posto u novembru.

Rast prihoda od rada i manja štednja domaćinstava trebali bi poticati privatnu potrošnju. Vladina potrošnja na odbranu i infrastrukturu također doprinosi domaćoj potražnji. Poslovna ulaganja se dodatno jačaju, a ankete pokazuju da firme sve više ulažu u digitalne tehnologije.