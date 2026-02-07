Nakon Venecuele, američki naftni pritisak stavlja Kubu na iskušenje

Kuba je poručila da je spremna na smislen dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali isključivo bez pregovora o svom političkom i ustavnom sistemu. Havana naglašava da razgovor pod pritiskom nije moguć i da promjena režima ne može biti početna tačka bilo kakvih odnosa.

Ova poruka dolazi u trenutku kada SAD, nakon prekida isporuka venecuelanske nafte, pojačavaju pritisak na Kubu kroz mjere usmjerene na energente. Američka administracija koristi naftu kao ključnu polugu, ograničavajući dotok goriva i prijeteći sankcijama trećim zemljama koje sarađuju s Havanom, čime se ekonomski pritisak direktno pretvara u politički instrument.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Washington otvoreno izražava želju za promjenom vlasti na Kubi, dok Havana insistira na suverenitetu i odbacuje svaku raspravu o unutrašnjem uređenju. Iako postoje nezvanični kontakti između dvije strane, formalni dijalog nije uspostavljen.

Suština trenutnog sukoba nije u tome mogu li Kuba i SAD razgovarati, već u tome da li će dijalog služiti suživotu ili će nafta i ekonomski pritisak biti korišteni kao sredstvo za iznuđivanje političkih promjena. Nakon Venecuele, Kuba se našla u središtu američke strategije pritiska zasnovane na kontroli energetskih tokova.

