Pritisak na direktore: Poziv zaposlenika Googlea da kompanija prekine veze s ICE-om

Direktori Googlea suočavaju se s pritiskom zaposlenika zbog veza kompanije s federalnim obračunom protiv imigracije, koji je posljednjih mjeseci postao nasilan i smrtonosan.

U otvorenom pismu objavljenom u petak, skoro 900 stalno zaposlenih radnika Googlea zatražilo je veću transparentnost o tome za šta se tehnologija kompanije koristi unutar američke vlade.

Google ima ugovore za pružanje cloud usluga federalnim agencijama, a također je povezan s radom koji se obavlja na federalnom provođenju imigracijskih zakona.

U pozivu nakon objave pisma, jedan Googleov zaposlenik s radnim stažom od sedam godina rekao je da mu je to „zapanjujuće“, da Google i dalje održava veze s tijelima za provođenje imigracijskih zakona.

Pismo zaposlenika Googlea uslijedilo je nakon zasebnog pisma, objavljenog prije dvije sedmice, koje su potpisale stotine radnika iz različitih kompanija, uključujući Amazon, Microsoft i Metu, pozivajući sve tehnološke kompanije da prekinu rad kojim podržavaju federalni obračun protiv imigracije.

Tokom prošle godine, administracija Donalda Trumpa pojačala je svoj program prisilnog uklanjanja imigranata, šaljući naoružane agente Imigracijske i carinske službe, ICE, i Granične patrolne službe, CBP, u nekoliko gradova.

Operacije provođenja takvih uklanjanja dovele su do dva slučaja ubistava američkih državljana visokog profila, koji su posmatrali djelovanje federalnih agenata.

Googleov zaposlenik koji predvodi zahtjeve prema menadžmentu predstavio se kao Alex i rekao da se kompaniji pridružio prije sedam godina.

„Bio sam ponosan što radim u kompaniji s moralnim kompasom. Više nisam ponosan“, rekao je.

Godine 2018, pod pritiskom hiljada zaposlenika, Google je odustao od ugovora s Pentagonom, poznatog kao Project Maven, čiji je cilj bio razvoj efikasnije dron tehnologije za potrebe američke vojske.

Alex je dodao da mu je sada „odvratno“ dolaziti na posao svaki dan, znajući da njegov rad podržava djelovanje federalnih agenata unutar Ministarstva domovinske sigurnosti, DHS, ICE i CBP, ili rad na uklanjanju aplikacija koje vlasti smatraju „prijetećim“.

U oktobru je Google saopćio da je uklonio nekoliko aplikacija iz svoje prodavnice aplikacija koje su korisnicima omogućavale prijavljivanje i dokumentovanje prisustva ICE agenata. Isto je učinio i Apple.

Druga Googleova zaposlenica, koja se predstavila kao „S“, rekla je da je počela raditi u Googleu prije otprilike tri godine, ali je dodala da se tada ne bi zaposlila da je znala za saradnju kompanije s federalnim agencijama.

„Ovo nije kompanija za koju sam se prijavila da u njoj radim, nikada se ne bih prijavila za posao kod vojnog izvođača“, rekla je.

Alex i S su rekli da sada javno govore o radu Googlea s federalnim agencijama jer se protive tome da njihov rad doprinosi militariziranim akcijama protiv ljudi.

Dodali su da unutar kompanije Googleovo rukovodstvo, uključujući glavnog izvršnog direktora Sundara Pichaija, nije uspjelo da se pozabavi razmjerama saradnje Googlea s federalnom vladom, što je dovelo do otvorenog pisma kojim se traži veća transparentnost.

Ostali zahtjevi zaposlenika uključuju povlačenje Googleove tehnologije iz svakog rada unutar DHS-a, ICE-a i CBP-a, pružanje zaštite zaposlenicima od aktivnosti imigracijskog provođenja zakona, te održavanje zajedničkog sastanka svih zaposlenika kako bi se odgovorilo na njihove zabrinutosti.

Pored cloud usluga koje Google pruža dijelovima federalne vlade, kompanija je prošle godine ušla u partnerstvo s Lockheed Martinom, velikim vojnim izvođačem, s ciljem implementacije Gemini AI modela u neimenovane proizvode i usluge, piše BBC.

Google također ima partnerstvo s Palantirom, američkom kompanijom koja pruža velik dio tehnologije i operativnih sistema korištenih u operacijama DHS-a, ICE-a i CBP-a, kao i svih šest grana američke vojske.

Alex, S i ostali potpisnici otvorenog pisma Googleu potvrdili su svoj radni odnos s kompanijom putem svojih registrovanih službenih naloga.

Portparol Googlea odbio je dati komentar.

