Ovo su prve tri osobe s kojima se treba sprijateljiti na novom poslu

Novi posao i novi početak su mješavina uzbuđenja i anksioznosti. Želite dokazati svoje sposobnosti, ali se također snalazite u novoj kulturi, novim procesima i novim ljudima. To je period u kojem su ulozi izuzetno visoki. Zapravo, podaci agencije za zapošljavanje Robert Walters pokazuju da čak 46% novozaposlenih ne uspije u prvih 18 mjeseci.

Razlika između onih koji ne uspiju i onih koji uspiju često nema puno veze s njihovim vještinama. Sve se svodi na sposobnost izgradnje pravih odnosa i koliko brzo to učine. Vaš cilj u prvih 90 dana nije samo da obavite svoj posao – već da izgradite stratešku mrežu kontakata. Evo tri najvažnije osobe s kojima se trebate povezati kako biste osigurali svoj uspjeh.

Iskusni administrativni ili izvršni asistent

Ova osoba je neko ko je godinama u kompaniji. To može biti izvršni asistent višeg menadžera, šef kancelarije ili dugoročni administrator tima. Oni su neformalni šefovi operacija.

Oni su vaš prioritet broj jedan jer drže ključeve svih “nepisanih pravila” u radnom okruženju. Dok vam menadžer može reći šta da radite, iskusni asistent vam može reći kako to da uradite. Oni znaju kako zakazati sastanak sa zauzetim generalnim direktorom, od koga tražiti odobrenje budžeta i pravi proces za odobravanje izvještaja o troškovima. Oni su vaš GPS u organizaciji.

Kada im se obraćate, pokažite iskreno poštovanje i skromnost. Zapamtite, još ste početnik i tražite savjet od iskusnog profesionalca. Vaš ton treba da odražava tu dinamiku.

Pokušajte se predstaviti kao novi [naziv pozicije] u timu. Spomenite da pokušavate naučiti kako stvari funkcionišu i da ste od drugih čuli da su oni najbolja osoba kojoj se treba obratiti jer znaju kako se stvari zapravo rade.

Ako ste dovoljno samouvjereni, možete predložiti sastanak na nekoliko minuta u određeno vrijeme kako biste im postavili osnovna pitanja o procesima. Na kraju, zahvalite im se na vremenu i savjetu. Iskrena zahvalnost jača odnose.

Kolega na drugoj poziciji

Fotografija: Shutterstock

Ova osoba je na istom profesionalnom nivou kao i vi, ali u odjelu s kojim vaš tim često sarađuje. Ako ste u marketingu, to je vaš kolega iz prodaje. Ako ste u proizvodnji, to je vaš kolega iz inženjerstva.

Smatrajte ih svojim tajnim oružjem jer će oni postati vaš budući saveznik. Izgradnjom snažnog odnosa s njima u ranoj fazi, rušite organizacijske barijere koje usporavaju kompanije. Dobijate ključni uvid u izazove s kojima se suočava njihov tim. To vas čini efikasnijim i empatičnijim saradnikom. Kada se pojavi težak međufunkcionalni projekat, već imate partnera na “bojnom polju”.

Izgradite odnos s njima tako što ćete se pokazati kao da ste na istom nivou. Cilj je izgraditi most, a ne tražiti uslugu. Predstavite se kao novi član njihovog “sestrinskog tima” i spomenite da znate da će vaši timovi raditi zajedno na određenim projektima ili ciljevima. Izrazite entuzijazam da saznate prioritete njihovog tima, slušajte i učite kako se oni primjenjuju na ciljeve vašeg tima. Na taj način ćete znati kako biti odličan partner za njih.

Šef tvog šefa

Ova osoba je ta koja upravlja vašim menadžerom. To može biti menadžer ili lider nekoliko nivoa iznad. Sastanak s njima je također poznat kao sastanak “preskočenog nivoa”.

Šef vašeg šefa je vaša direktna veza s vidljivošću. On ima strategiju i viziju za cijeli odjel. Svaki sastanak s njim postiže dvije važne stvari. Stavljate se na njihov radar i to vam pomaže da shvatite kako vaš svakodnevni rad utiče na širu sliku. Kada dođe vrijeme za unapređenje, nećete biti samo ime na stolu.

Pristupite im strateški i uz blagoslov vašeg menadžera. Ovo je ključno, jer nikada ne želite da vaš menadžer osjeti da ih prezirete.

Kada prvi put razgovarate sa svojim menadžerom, recite da zaista pokušavate razumjeti velike ciljeve odjela. Pitajte ih da li bi bilo u redu da se predstavite njihovom šefu ili menadžeru kako biste čuli njihovu viziju.

Nakon što dobijete odobrenje menadžera, možete poslati e-mail njegovom šefu. Predstavite se kao novi [naziv pozicije] u timu vašeg menadžera. Izrazite koliko ste uzbuđeni što doprinosite ciljevima odjela i da biste cijenili njihovo vrijeme da saznaju svoju viziju za godinu.

Vaš uspjeh na novoj poziciji ne zavisi samo od završenih zadataka. Mreža odnosa koju gradite je također važna. Biti strateški u prvih 90 dana i povezati se s ove tri ključne osobe znači da postavljate temelje za dugoročnu i uspješnu karijeru u svojoj novoj kompaniji, a istovremeno učite sve što trebate znati.

Sho Dewan, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

