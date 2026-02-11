Ko štiti djecu od agresivnih reklama lijekova za mršanje

Djeca su rutinski izložena oglasima za injekcije i tablete za mršanje na internetu, navodi se u izvještaju povjerenice za djecu u Engleskoj.

Izvještaj otkriva da su mladi ljudi „zatrpani“ oglasima za proizvode koji tvrde da mogu promijeniti njihovo tijelo i izgled, uprkos tome što je ovakva vrsta oglašavanja zabranjena.

Dame Rachel de Souza izjavila je da su takve objave „izuzetno štetne“ za samopouzdanje mladih te je pozvala na zabranu oglašavanja na društvenim mrežama usmjerenog prema djeci.

Glasnogovornik regulatora za medije Ofcoma poručio je da ta institucija ne tolerira „tehnološke kompanije koje daju prednost angažmanu korisnika u odnosu na sigurnost djece na internetu“.

Rezultati istraživanja

Izvještaj Dame Rachel zasnovan je na anketi provedenoj među 2.000 djece uzrasta od 13 do 17 godina o potencijalno štetnim proizvodima koje viđaju online, kao i na radu s dvije fokus-grupe.

Ispitanici su naveli da su viđali i proizvode koji promoviraju mršanje, poput dijetalne hrane ili napitaka, kao i proizvode za posvjetljivanje kože, čija je prodaja u Ujedinjenom Kraljevstvu u nekim slučajevima nezakonita.

Drugi učesnici istakli su da je sadržaj o ljepoti na internetu „neizbježan“, uključujući objave koje promoviraju estetske zahvate, poput filera za usne.

Potrebni strožiji propisi

Dr Peter Macaulay, viši predavač psihologije na Univerzitetu u Derbyju, rekao je da je ukidanje oglašavanja djeci na društvenim mrežama „nužan korak“, ali smatra da bi regulativa trebala ići i dalje.

„Uz ograničenja, potrebna nam je snažnija odgovornost platformi, bolja provedba dizajna primjerenog dobi te edukacija koja će pomoći djeci da razumiju i kritički se nose s pritiscima na internetu“, rekao je.

„Hitna akcija je neophodna“

U izvještaju su predložena i konkretna rješenja, uključujući izmjene Zakona o online sigurnosti (Online Safety Act – OSA) da spriječe prikazivanje oglasa djeci.

Cilj Zakona o online sigurnosti jeste učiniti internet sigurnijim za ljude u Ujedinjenom Kraljevstvu, posebno za djecu, kroz niz zakona i obaveza koje online platforme moraju poštovati. Zakon provodi i nadzire Ofcom.

Njime se od kompanija zahtijeva brzo uklanjanje štetnog sadržaja nakon što se on identificira.

Dame Rachel je također predložila izmjene Ofcomovog Kodeksa prakse za zaštitu djece kako bi se „izričito zaštitila djeca od sadržaja koji potiče stigmatizaciju tijela“.

Međutim, prema navodima Ofcoma, takav sadržaj je već obuhvaćen Kodeksom u okviru kategorije „nedesigniranog sadržaja“.

„Sadržaj koji potiče stigmatizaciju tijela može biti izuzetno štetan za djecu, zbog čega naši kodeksi zahtijevaju da web-stranice i aplikacije zaštite djecu od susreta s takvim sadržajem te da brzo djeluju kada za njega saznaju“, izjavio je glasnogovornik regulatora.

Dame Rachel je pozvala i na strožiju regulaciju i provedbu pravila o online prodaji proizvoda s dobnom granicom, sugerirajući da bi vlada trebala razmotriti ograničavanje pristupa djece pojedinim društvenim mrežama.

„Hitno je potrebna akcija kako bismo stvorili online svijet koji je uistinu sigurniji po svom dizajnu“, poručila je.

„Ne možemo nastaviti prihvatati online svijet koji profitira na nesigurnostima djece i stalno im poručuje da se moraju promijeniti ili biti bolji.“

Glasnogovornik vlade izjavio je da je „od početka bilo jasno“ da Zakon o online sigurnosti nije konačna riječ po ovom pitanju.

Dodao je da je vlada nedavno pokrenula nacionalne konsultacije o „odvažnim mjerama za zaštitu djece na internetu“, uključujući i mogućnost zabrane korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, piše BBC.

