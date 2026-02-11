Posjetite evropske zamkove – od francuskih dvoraca do velških tvrđava

Francuska možda dominira evropskim listama zamkova, ali mali Wales je veliki rival na terenu (Francuska je 27 puta veća). Obje zemlje nude sve što posjetiocu treba kada ga zanimaju kule, bastioni i pogledi sa tvrđava. Evo objašnjenja zašto obje zemlje imaju toliko zamkova.

Postoji mnogo načina da se mjeri zamak. Neki su bili tvrđave, drugi raskošni domovi za kraljeve i kraljice. Francuska definitivno ima mnogo njih, a kada se prikažu na karti, zemlja je preplavljena crvenim tačkama. Istina je da se mnogi manji često prodaju.

Prema World Population Review, Francuska ima najviše, njih 45.000. Italija je na drugom mjestu sa 20.000, a Njemačka je znatno niže, sa skoro 3.500.

Dok Francuska prednjači u Evropi po apsolutnom broju zamkova, nigdje ne možete naći veću gustinu nego u Walesu. To pokazuje kako je historija oblikovala potpuno različite pejzaže tvrđava.

Zašto Francuska ima toliko zamkova

Postoji mnogo razloga zašto Francuska ima najviše zamkova, ali prije svega, tokom srednjeg vijeka Francuska je bila feudalna i decentralizovana, što je značilo da su lordovi, vojvode i baroni gradili zamkove da zaštite svoja područja. Neki, poput Château de Fougères, i danas izgledaju baš kao što su srednjovjekovni zamkovi izgledali u 11. i 12. vijeku.

Takođe, francuska monarhija je gradila zamkove da pokaže raskoš i da služe kao grandiozni domovi francuskih kraljeva i kraljica u centru visoke društvene klase. Château de Versailles je možda najpoznatiji, udaljen 27 kilometara od centra Pariza. Nekada je bio dom kralja Luja XIV, poznatog kao „kralj Sunce“. Ima 2.300 soba raspoređenih na stotinama hektara, uključujući selo Marije Antoanete, salu ogledala i lovački paviljon koji je uređivalo 30.000 majstora u 17. vijeku.

Francuski utvrđeni zamkovi, poput Château de Carcassonne i Château de Vincennes, bili su veoma efikasni u odbrani stanovnika zahvaljujući debelim zidinama, utvrđenim kapijama i kulama.

Dolina Loare je poznata po svojim dvorcima i vinogradima. To je treća po veličini vinska regija u Francuskoj i odlična za istraživanje francuskih renesansnih zamkova, gdje je arhitektura postajala detaljnija i raskošnija. Château de Chambord, 233 kilometra od Pariza, klasičan je primjer i poznat je po svojim dvostrukim spiralnim stepenicama, koje su inspirisale Leonarda da Vinčija, koji je živio u blizini.

Još jedan renesansni zamak, i veoma različit od Versaja je, Napoleonov omiljeni, Château de Fontainebleau. Nalazi se nešto manje od sat vremena od Pariza, na 66 kilometara udaljenosti. Potiče iz 11. vijeka, a danas je UNESCO spomenik svjetske baštine, prvenstveno zbog renesansnih fresaka, slika i porcelana. Poznat je kao najukrašeniji zamak u zemlji. Današnji posjetioci i penjači istražuju 20.000 hektara šume Fontenblo, gdje je kralj Fransoa I nekada lovio divlje svinje i jelene.

Karkason je najposjećeniji u 2025.

Le Figaro izvještava da su francuski nacionalni spomenici imali izuzetnu posjetu 2025. godine, podstaknuti efektom Olimpijskih igara, a 15 najposjećenijih lokacija privuklo je rekordnih 12 miliona ljudi, među kojima su mnogi bili zamkovi. Nije iznenađenje što Centar za nacionalne spomenike u Francuskoj ističe tri najposjećenije lokacije: Trijumfalna kapija (1,85 miliona posjetilaca), kraljevska kapela Sainte-Chapelle (1,33 miliona) u Parizu, i veličanstveni Mont Saint-Michel u Normandiji (1,67 miliona posjetilaca u 2025).

Najposjećeniji zamkovi u Francuskoj 2025. bili su: Karkason, Angers), Azay-le-Rideau, Pierrefonds i Vansen. Château d’If, kod obale Marseja u Sredozemnom moru, gdje je Dimin junak Edmond Dantes bio zatvoren u knjizi „Grof Monte Kristo“, zauzeo je 15. mjesto.

Karkason na jugu Francuske očekivao je više posjetilaca, ali su požari i intenzivna vrućina tokom ljeta 2025. mnoge zadržali kod kuće. To je problem vezan za klimatsku krizu koju otkrivaju mnogi nacionalni spomenici širom Francuske.

Wales ima najviše zamkova u Evropi po površini

Kada mislimo na evropske zemlje sa najviše zamkova, često mislimo na bavarske zamkove ili dolinu Loare u Francuskoj. Zanimljivo je da Wales ima najviše zamkova po kvadratnom kilometru.

Zašto Wales? Zemlje koje su bile često osvajane trebalo bi da imaju mnogo zamkova. To je bio slučaj u Walesu tokom srednjeg vijeka. Edward I, posebno, izgradio je mnogo tvrđava u 13. i 14. stoljeću. Kao što National Geographic ističe, postoji širok spektar. Od utvrđenih kapija do koncentričnih zamkova i odbrambenih bedema sa rovovima.

Neki su bili luksuzni, što pokazuje raskoš zamka Conwy, koji je izgradio kralj Edvard. Drugi su prvenstveno služili zaštiti, poput zamka Chepstow, normanske tvrđave koju je izgradio saveznik William the Conqueror. Ili Castell y Bere, koji se nalazi na stijeni u dolini Snudonija. Zamak Kidwelly je postao popularan nakon pojavljivanja u filmu „Monty Python i Sveti Gral“.

Od velike mreže francuskih tvrđava i kraljevskih dragulja, do guste mreže bastiona u Walesu, ovi zamkovi pokazuju kako su sukobi, moć i ukus oblikovali evropske pejzaže kroz stoljeća. Kao turista, to znači da postoji nešto za svaki ukus. I, što je još bolje, bilo da ste u Walesu ili Francuskoj, ne morate da putujete daleko da biste ih pronašli.

