Vrijeme je da posjetite Djeda Mraza – pogledajte njegovo idilično selo u Finskoj

Zašto da satima čekate u redu u šoping centru kako bi vaše dijete nakratko vidjelo Djeda Mraza ako ga možete posjetiti u njegovoj arktičkoj domovini, okruženi sniježnim šumama i udobnim drvenim kolibama pod sjajem polarne svjetlosti?

Svake godine, kada zima prekrije Evropu, jedno mjesto pretvori se u najbolji primjer zimske idile. To je Rovaniemi u Finskoj.

Ovaj maleni gradić poznat je kao “dom Djeda Mraza” zbog sela Djeda Mraza koje od otvaranja 1980-ih privlači putnike iz svakog kutka svijeta.

Bez obzira na to planirate li šetati po božićnom parku ili jednostavno uroniti u životni stil koji Fince čini najsrećnijom nacijom u svijetu, Forbes donosi savjete kako najbolje iskoristiti posjetu domovini Djeda Mraza.

Selo Djeda Mraza u Rovaniemiju

Posjetioci u Rovaniemiju ulaze u svijet gdje se čarolije isprepliću sa svakodnevnim životom. U srcu svega nalazi se selo Djeda Mraza.

Tu porodice mogu uživati u vožnjama saonicama koje vuku irvasi, učestvovati u prazničnim radionicama i, naravno, upoznati samog Djeda Mraza.

Možda je neobično za atrakciju na samom sjeveru Evrope, ali selo Djeda Mraza otvoreno je cijele godine, čak i na sam Božić. Ako se pitate hoće li biti snijega – selo se obično zabijeli već krajem oktobra, najkasnije početkom decembra.

Selo se nalazi na samom rubu arktičkog kruga i posjetiocima omogućava da pređu tu granicu samo jednim korakom.

Koliba Ruzvelt

Davno prije nego je ovo selo uopšte otvoreno, nastala je koliba Ruzvelt. Izgrađena je 1950. godine u čast posjeta prve dame SAD-a, Eleanor Roosevelt.

Njena posjeta podstakla je interes svijeta za Rovaniemi i s vremenom doveo do toga da grad postane dom Djeda Mraza. Odlučila je u gradić doći kako bi iz prve ruke vidjela obnovu nakon Drugog svjetskog rata. Naime, u posljednjim godinama sukoba, više od 90 posto grada spalila je njemačka vojska u povlačenju.

Drvena koliba ostala je kao podsjetnik na ovaj važan događaj, a u njoj je smještena izložba koja priča priču njenog utjecaja na rast Rovaniemija.

Danas posjetitelji mogu posjetiti kolibu Roosevelt i saznati o njenom jedinstvenom mjestu u lokalnom povjesti, ali i osjetiti magiju koja je privukla Eleanor Roosevelt u ovaj zimski gradić.

Rovaniemi nije samo Djeda Mraz

Ako to dopusti sniježni pokrivač, posjetioci avanturističkog duha mogu se uputiti na uzbudljive ekskurzije motornim saonicama ili safarije na saonicama koje vuku haskiji kroz snijegom prekrivene šume. Oni nešto ležerniji mogu se opuštati u tradicionalnim finskim saunama pod zvjezdanim nebom. U potrazi za zimskim aktivnostima najbolja polazna tačka je internet stranica Visit Rovaniemi.

Arktička priroda svoju najveličanstveniju tajnu otkriva pod okriljem noći: polarnu svjetlost. Iako su dostupne mnoge ekskurzije s vodičima, ne morate platiti ništa kako biste uživali u ovoj ljepoti. Sve što vam je potrebno je vedro, zvjezdano nebo – i strpljivost.

Ako vas zanima kultura, posjetite dva muzeja u gradu. Arktikum, na primjer, naučni je centar i muzej koji govori o istoriji Laponije i njenim narodima.

Drugi centar, Pilke, posvećen je šumama arktičke Finske. Suvenirnica ovog centra prodaje isključivo predmete vezane za šumu i odlična je opcija ako želite pronaći jedinstveni suvenir.

Savjeti za putovanje

Uprkos dalekoj lokaciji, do Rovaniemija je iznenađujuće jednostavno doći sa sjevera Evrope. Svake godine aerodrom u gradu koristi više od pola miliona ljudi, što ga čini drugim najprometnijim u Finskoj.

U grad vas vodi nekoliko svakodnevnih linija iz Helsinkija, ali postoje i druge opcije. EasyJet nudi direktne letove sa nekoliko britanskih aerodroma.

Raznoliki izbor smještaja u gradu ovo mjesto čini još privlačnijom destinacijom. Porodicama će se svidjeti udobne kolibe u selu Djeda Mraza, smještene blizu zimskog parka. S druge strane, hotel Arctic Treehouse nudi luksuzne apartmane s panoramskim pogledima.

Za sve one koji sanjaju o bijeloj čistoći zime – ali i jedinstvenoj prilici da upoznaju Djeda Mraza na samom Arktiku, Rovaniemi je mjesto koje obećava putovanje ispuniti čarolijom i uspomenama koje će trajati čitav život.

