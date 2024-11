Zašto treba zaobići krstarenje tokom ljeta

Sanjate o ljetnjem odmoru na otvorenom moru? Sunce, prozirna vode i obećanje egzotičnih destinacija zvuče privlačno, ali postoje razlozi za oprez.

Iako krstarenje tokom ljetnjih mjeseci može djelovati kao očigledan izbor, stvarnost može biti daleko manje idilična. Istina je da vrhunac sezone donosi sa sobom niz izazova. Neki od njih mogli bi vas natjerati da dvaput razmislite prije nego što se otisnete na more u ovom popularnom periodu godine.

Brodovi primaju putnike iznad svojih kapaciteta

Kapaciteti brodova za krstarenje zasnivaju se na dvostrukoj popunjenosti kabina. Međutim, stvaran broj gostiju na brodu može daleko premašiti taj broj. Kako? To je moguće zato što je djeci dozvoljeno da dijele sobu sa roditeljima. To omogućava brodskim kompanijama da prime znatno više putnika nego što njihovi zvanični kapaciteti to mogu.

Noviji brodovi imaju više kabina dizajniranih za smještaj treće i četvrte osobe, tako da porodice i grupe lako mogu rezervisati kabine koje primaju više ljudi.

Iako se ovo može činiti kao odličan način da uštedite novac, to ipak znači da javni prostori na brodu mogu biti nevjerovatno pretrpani u tom slučaju. Više putnika znači duže redove isped bifea, gužvu na bazenima i veće zahtjeve za sve, od rezervacija u restoranima do ležaljki za sunčanje.

Opterećenje zbog rada iznad kapaciteta ne utiče samo na vašu udobnost-može uticati i na kvalitet usluge.

S obzirom na to da posada mora da brine o većem broju gostiju, njihova opterećenost će se sigurno odraziti na brzinu usluge. Možete očekivati manje luksuza, opuštanja i ličnih usluga. Drugim riječima, onoga po čemu su krstarenja poznata.

Unaprijed rezervisane aktivnosti

Ako ste rezervisali moderno krstarenje zbog nevjerovatnih aktivnosti na brodu-poput uzbudljivih tobogana, predstava u stilu Brodveja, gurmanskih obroka ili ekskluzivnih tretmana u spa centrima – tokom jeka sezone možda ćete se suočiti sa razočaranjem.

Sa brodom koji radi na ili iznad kapaciteta, čak i oni koji unaprijed planiraju i rano rezervišu mogu se naći u konkurenciji sa stotinama drugih putnika za isto, ali ograničeno mesto. Rezultat? Možda ćete propustiti upravo ona iskustva koja su vas privukla na krstarenje u početku.

Gužva u lukama

Vrhunac sezone znači da su svi na odmoru, uključujući i druge brodove za krstarenje. Kada pristajete u popularnoj luci tokom ljeta, nemojte se iznenaditi ako na isti dan stigne više brodova. To dovodi do pretrpanih luka, dužih redova i manje prijatnog iskustva u cjelini.

Ovo ne utiče samo na vašu mogućnost da istražujete destinaciju u svom tempu, već i na dostupnost i kvalitetnih izleta na kopnu.

Sa toliko putnika sa različitih brodova koji se bore za ista ograničena mjesta, možda ćete se suočiti sa nemogućnošću da rezervišete željene aktivnosti. Može biti i gore od toga – da budete zaglavljeni u pretrpanim turama koje narušavaju cjelokupan doživljaj.

Ova gužva može takođe dovesti do osrednje interakcije sa lokalnom kulturom. Zbog velikog broja turista, možete naići na generičke turističke programe umjesto autentičnih.

Nema povoljnih ponuda

Ako se nadate da ćete uhvatiti dobru ponudu za ljetnje krstarenje, razmislite ponovo. Visoka sezona znači visoke cijene. Brodske kompanije su svjesne da je potražnja na vrhuncu tokom ljeta i koriste to podižući cijene u svim segmentima.

Vjerovatno ćete platiti više za istu kabinu, iste izlete i ista iskustva u poređenju sa periodima van sezone.

Zbog velike vjerovatnoće da će krstarenje biti rasprodato, popusti, promocije i last-minute ponude su rijetki. Možda ćete na kraju potrošiti znatno više na svoj odmor nego što biste potrošili da putujete tokom prelaznih sezona.

Protesti lokalnog stanovništva

Priliv turista tokom visoke sezone nije težak samo za putnike – težak je i za lokalne zajednice.

Posljednjih godina bilo je mnogo izvještaja o lokalnim protestima protiv brodova za krstarenje, posebno tokom vrhunskih ljetnjih mjeseci.

Stanovnici popularnih destinacija, od Venecije do Barselone, izrazili su nezadovoljstvo zbog ekološkog uticaja, pritiska na lokalnu infrastrukturu i smanjenja kvaliteta života usljed stalnog priliva turista.

Ovog jula, više od 100 organizacija udružilo se kako bi protestovalo protiv masovnog turizma na ulicama Barselone. Lokalci na ostrvu Majorka organizovali su protest protiv prenatrpanosti plaže u ovom popularnom turističkom odredištu.

Protesti ponekad mogu dovesti do promjena u rasporedima pristajanja brodova, ograničenog pristupa određenim područjima ili čak do manje gostoljubive atmosfere uopšte. Nedavno su klimatski aktivisti spriječili brod kompanije Royal Caribbean da pristane u Amsterdamu, dok su tokom protesta u Barseloni putnike sa broda za krstarenje prskali vodenim pištoljima.

Iako brodske kompanije i luke rade na rješavanju ovih problema, ovo je nešto što treba uzeti u obzir, jer su protesti najintenzivniji tokom vrhunca sezone.

Autor: David Nikel, saradnik Forbes

