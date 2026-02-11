Slavna glumica na pragu milijarderskog biznisa – njen brend je izašao na berzu

Dok njena kompanija za organsku hranu za bebe počinje trgovati na Njujorškoj berzi, holivudska zvezda koja je postala preduzetnica kaže da je to samo početak: “Oblikujemo budućnost hrane.”

Wall Street je bio oduševljen brendom organske hrane za bebe glumice Jennifer Garner, Once Upon A Farm, nakon što je kompanija sa sjedištem u Berkeleyu u Kaliforniji u petak izašla na berzu po cijeni od 18 dolara po dionici, procijenivši je na 724 miliona dolara. “Ova inicijalna javna ponuda zaista počinje učvršćivati ​​naše naslijeđe dok idemo naprijed i pokušavamo ovo ostvariti”, rekla je Garner za Forbes, nekoliko minuta nakon što je Once Upon A Farm počeo trgovati na njujorškoj berzi. “Kako bismo podstakli sistemska poboljšanja u ishrani djece.”

Kompanija, osnovana 2011. godine, planirala je izaći na berzu prošle godine, ali je odgodila kotiranje do 2026. godine. Prodajom dionica prikupila je nešto manje od 200 miliona dolara. Rijedak primjer kotiranja prehrambene kompanije izazvao je interes investitora, a dionica je porasla za oko 17 posto, na nešto više od 21 dolar do zatvaranja tržišta. Garner se pridružila Once Upon A Farm 2017. godine kao glavni izvršni direktor brenda i imenovana je za suosnivača, zajedno sa sedam posto udjela u kompaniji danas. Na kraju prvog dana trgovanja, ta dionica vrijedi 64 miliona dolara. Iste godine kada se Garner pridružila kompaniji, originalni suosnivači Cassandra Curtis i Ari Raz doveli su Johna Forakera, dugogodišnjeg izvršnog direktora Annie's, još jedne kompanije za organsku hranu za bebe (sada u vlasništvu General Millsa), kao izvršnog direktora i suosnivača. Foraker-ov udio u kompaniji je oko šest posto i vrijedi približno 57 miliona dolara, dok Curtis i Raz posjeduju nešto više od jedan posto dionica, vrijednih skoro 12 miliona dolara.

Prihod od 225 miliona dolara

Garner je bila ključna figura tokom predstavljanja kompanije bankarima sa Wall Streeta prošle sedmice. „U svaku prostoriju u koju smo ušli bili su ljudi koji su već bili kupci. To su bili bankari – i ne samo bankari – ljudi koji su to kupovali“, kaže Garner. „Ljudi se povezuju s tim. Njihove porodice vjeruju u ono što smo izgradili.“ Once Upon A Farm imao je godišnji prihod od 225 miliona dolara (do septembra 2025.), što je više od 40 posto više u odnosu na prethodnu godinu i složenu godišnju stopu rasta od više od 60 posto od 2018. U kategoriji dječje hrane na nacionalnom nivou, Once Upon A Farm je vodeći brend u pokretanju rasta, a prema prijavama za inicijalnu javnu ponudu (IPO), „više od 60 posto tog rasta je inkrementalno za kategoriju, sa više od 35 posto novih akvizicija.“

Jennifer Garner, Foto: onceuponafarmorganics.com

Njihova organska dječja hrana i grickalice prodaju se u otprilike 25.000 trgovina širom zemlje, uključujući Target, Whole Foods, Kroger, Walmart, Publix i Wegmans. Prema Foraker-u, trgovci na malo gdje proizvodi Once Upon A Farm zauzimaju više od 15 posto segmenta “rashlađene dječje hrane” bilježe prosječno povećanje ukupnih prihoda od više od 10 posto. “Mi smo brzorastuća kompanija i izuzetno jak brend s dugim putem rasta pred nama”, rekao je izvršni direktor John Foraker za Forbes u petak, ukazujući na činjenicu da se svake godine u maloprodaji proda dječja hrana u vrijednosti od 50 milijardi dolara, dok Once Upon A Farm trenutno ima proizvode samo u kategorijama koje čine 11 milijardi dolara tog tržišta. “To je snažna podrška.”

Nova postava za uzlet kompanije

Stručnjaci iz prehrambene industrije nazivaju inicijalnu javnu ponudu dionica prekretnicom, budući da se mnogi investitori okreću kompanijama usmjerenim na zdravlje i dobrobit potrošača, dok je malo takvih kompanija izašlo na berzu od pandemije Covid-19.

Kompanija Once Upon A Farm izašla je na berzu uz veliki uspjeh. Kompanija je u godini koja je završila prošlog septembra izgubila 52 miliona dolara, što je porast u posljednje dvije godine u odnosu na gubitak od 19 miliona dolara u 2022. Gubici su rasli kako se poslovanje širilo u nove trgovine i jačalo prisustvo brenda u postojećim. Kompanija je morala potrošiti više kako bi osigurala prostor na policama, prvenstveno kroz naknade za kotiranje koje se plaćaju trgovcima.