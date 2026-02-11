Penzije kod našeg susjeda porasle za 1,74 eura

Upravni odbor Fonda PIO Crne Gore, početkom ovog mjeseca donio je set odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada, koje će biti uvećane za 0,38 posto ili 1,74 eura, a nova vrijednost penzije za jedan lični bod iznosit će 11,94475 eura.

Prema ovakvim najavama, penzioneri u Crnoj Gori sa minimalnom penzijom od 450 eura, dobit će povećanje za oko 1,70 eura, dok će prosječna penzija biti veća za oko dva eura.

Udruženje penzionera Crne Gore su za Primorski portal kazali da posebnu odgovornost za ovakvo “povećanje” snosi Upravni odbor Fonda PIO, koji “odlučuje”, potpisuje i sprovodi odluke koje direktno pogađaju egzistenciju više od 65.000 penzionera, a za koje im godinama, kako se navodi, na “tacni”, na bazi primjene pogrešne metodologije i obračuna stope usklađivanja, netačne podatke isporučuje MONSTAT.

“Upravni odbor se uporno ponaša kao da upravlja tabelama, a ne životima. Pri tome, javnost nikada nije dobila potpuni i jasan uvid u obračun, ni jasnu metodologiju, ni precizno obrazloženje, već se penzionerima serviraju fraze i navodna briga o penzionerima”, poručili su u saopštenju za Primorski portal.

Kako se vrši usklađivanje penzija

Usklađivanje penzija u Crnoj Gori vrši se na osnovu zvaničnih statističkih podataka Uprave za statistiku MONSTAT, prema “rotirajućoj” formuli koja uzima u obzir dva ključna parametra: rast ili pad potrošačkih cijena (inflacija) i rast ili pad prosječnih zarada.

Iz Upravnog odbora Fonda PIO Crne Gore navode da je januarski procenat od 0,38% direktna matematička posljedica ovih parametara u prethodnom posmatranom periodu, te da Fond nema zakonsko ovlaštenje da taj procenat mijenja, uvećava ili umanjuje proizvoljno.

Od 2022. godine, u Crnoj Gori penzije se usklađuju tri puta godišnje (1. januara, 1. maja i 1. septembra). Kako navode iz Upravnog odbora Fonda PIO, ovakva dinamika omogućava bržu reakciju na ekonomske promjene u državi i čuva životni standard penzionera.

Prema navodima Primorskog portala, Udruženje penzionera Crne Gore je zatražilo od Fonda PIO da objelodani način obračuna usklađivanja i kompletnu metodologiju (koji podaci, koji period, koji ponderi i kako se dobija 0,38%).

Poređenja radi, Crna Gora ima najvišu prosječnu penziju u regionu koja iznosi 553 eura. Prate je Srbija sa prosječnom penzijom od 485 eura i Sjeverna Makedonija sa 440 eura, Albanija sa 400 eura, dok Bosna i Hercegovina ima najmanju koja iznosi 370 eura.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH