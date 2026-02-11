Vojna industrija, turizam i IT sektor kao potencijal za saudijske investicije u BiH

Vanjska trgovinska komora BiH, u saradnji sa Vijećem saudijskih komora i partnerskih institucija, organizirala je Poslovni forum BiH – Saudijska Arabija, platformu koja spaja domaće i saudijske kompanije i otvara prostor za investicijske i poslovne prilike. Forum obuhvata potencijal halal industrije, turističkog sektora i izvoza, dok saudijske institucije predstavljaju programe za promociju investicija, razvoj industrijskih zona i jačanje izvoza, pružajući učesnicima priliku za direktnu razmjenu iskustava kroz B2B sastanke.

Foto: Forbes BiH

„Pokušavamo sa Saudijskom Arabijom, kroz uspostavu poslovnog vijeća koje treba povezati kompanije iz BiH i Saudijske Arabije, dati veći doprinos vanjskotrgovinskoj razmjeni“, kazao je na konferenciji za novinare, Ahmet Ergilić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, te dodao: „Ovo je prilika da više od stotinu bosanskohercegovačkih kompanija i preko trideset kompanija iz Saudijske Arabije, kroz razmjenu informacija i kapaciteta kojima raspolažu, podignu vanjskotrgovinsku razmjenu na viši nivo.“

Ergilić je pojasnio da BiH, kao zemlja koja graniči s Evropskom unijom u dužini većoj od 1.100 kilometara i koja ima jednu od najpovoljnijih stopa poreza na dobit u Evropi (od svega 10 posto), može predstavljati odskočnu dasku za saudijske kompanije.

One bi u Bosni i Hercegovini mogle organizirati i investirati u proizvodne kapacitete namijenjene tržištu Evropske unije i to je jedna od ključnih komparativnih prednosti Bosne i Hercegovine u privlačenju investitora iz Saudijske Arabije.

Pored toga, Saudijska Arabija se nalazi među četiri zemlje čiji turisti najviše posjećuju Bosnu i Hercegovinu, te je izuzetno važno da bosanskohercegovačka strana osigura odgovarajuću klimu i zakonodavni okvir koji bi omogućio povećanje broja dolazaka turista iz ove zemlje.

Egrlić je istakao kako postoji značajan potencijal za razvoj zimskog turizma, te bi ukidanje viznog režima, barem tokom dva zimska mjeseca, za posjetitelje iz Saudijske Arabije predstavljalo snažan poticaj za dalji rast turističkog sektora u Bosni i Hercegovini.

Dodao je kako je neophodno učiniti sve da se približi kultura poslovanja Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine te da, pored tržišta Evropske unije, BiH pronađe i nova tržišta i otvori nove perspektive.

Sulaiman bin Abdullah Mohammed Al-Shiddi, kopredsjedavajući Zajedničkog poslovnog vijeća BiH–KSA, istakao je da je forum historijska prekretnica i idealna prilika za uspostavljanje partnerstava, prije svega ekonomskih između BiH i Saudijske Arabije. Pozvao je poslovne ljude iz Bosne i Hercegovine da iskoriste ovaj trenutak i mogućnosti koje nudi razvojna vizija Saudijske Arabije – Vizija 2030, ističući da će Poslovni forum biti platforma koja će u tome pomoći.

Ključni sektori za razvoj i investicije u BiH

„Generalno imamo potencijale u nekoliko industrija. Prije svega tu je namjenska, odnosno vojna industrija, koja izuzetno zanima i nas i naše međunarodne partnere, a u kojoj Bosna i Hercegovina ima ogromne kapacitete. Nedavno smo vidjeli i ministra Heleza na velikom sajmu u Saudijskoj Arabiji, gdje je vrlo respektabilno predstavio Bosnu i Hercegovinu“, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, dodajući: „Turizam također ima veliki potencijal, iako nosi određene rizike, jer je osjetljiv na krizne situacije i vanredne okolnosti. Posebno treba istaći IT sektor, koji je u Bosni i Hercegovini pronašao svoje mjesto gotovo bez značajnije podrške države, a koji kontinuirano raste. Pored toga, postoje i brojne druge grane privrede, o čemu svjedoče godišnji izvještaji o proizvodnji, izvozu i robnoj razmjeni.“

Prema zvaničnim podacima, ukupan izvoz iz BiH u Saudijsku Arabiju 2024. godine iznosio je 73.752.660,95 KM, dok je ukupan uvoz u BiH iz Saudijske Arabije iznosio tek 1.947.907,40 KM.

Među proizvodima koji su see najviše uvozili iz Saudijske Arabije su datulje, smokve, avokado, ananas…, u vrijednosti od oko 762.000 KM, konstrukcije od aluminija (77.353,18 KM), automobili i druga motorna vozila, uglavnom namijenjena prijevozu osoba (63.721,37 KM), riža (63.682,51 KM), preparati za brijanje (49.736,13 KM), mirisi i toaletne vode (37.429,87 KM), osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje (37.100,35 KM). S druge strane među 10 proizvoda izvezenih iz BiH u Saudijsku Arabiju, najveći udio, 74,27 % otpada na proizvide namjenske industrije (bombe, granate, torpeda i druga vojna i njihovi dijelovi), naftna ulja, pekarski proizvodi, voće, table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, mirisi, te lični automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba, čija vrijednost izvoza iznosi 315.702,92 KM).

Amela Hasanbašić, Forbes BiH