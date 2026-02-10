Sud razotkriva istinu, Instagram i YouTube optuženi da su namjerno stvarali ovisnost kod djece

Najveće svjetske kompanije društvenih mreža optužene su da su stvorile takozvane mašine za ovisnost, nakon što je u Kaliforniji započelo historijsko suđenje koje ispituje utjecaj Instagrama i YouTubea na mentalno zdravlje djece i mladih.

U svom uvodnom izlaganju pred sudijom Višeg suda u Los Angelesu, Carolyn B. Kuhl, i porotom, advokat Mark Lanier tvrdio je da je njegova klijentica, tužiteljica poznata pod inicijalima K.G.M., razvila ozbiljne probleme s mentalnim zdravljem kao posljedicu ovisnosti o društvenim mrežama.

„Ove kompanije su izgradile mašine osmišljene da izazovu ovisnost u dječijim mozgovima, i to su učinile namjerno“, rekao je Lanier.

Advokati kompanija Meta i YouTube rekli su poroti da ovisnost K.G.M. proizlazi iz drugih problema u njenom životu, a ne iz njihove nemarnosti.

K.G.M. se u postupku navodi pod inicijalima ili kao Kaley G.M., jer su se navodne štete dogodile dok je bila maloljetna.

Lanier je također optužio Metu i YouTube da nisu upozorili mlade korisnike na opasnosti koje proizlaze iz dizajna njihovih platformi.

Svoje uvodne riječi dodatno je naglasio koristeći dječije kocke postavljene ispred sebe, na kojima su stajale riječi „Ovisnost“, „Mozak“ i „Djeca“, pored slova A, B i C.

„Ovaj slučaj govori o dvije najbogatije korporacije u historiji koje su osmislile ovisnost u mozgovima djece“, rekao je Lanier. „Pokazat ću vam mašinu za ovisnost koju su izgradili, interne dokumente koje javnost obično ne vidi, kao i e mailove izvršnog direktora Mete, Marka Zuckerberga, i rukovodilaca YouTubea.“

U dijelu e maila iz 2015. godine, koji je Lanier pokazao sudu, Zuckerberg je zahtijevao da se „vrijeme provedeno na platformama Mete poveća za 12 posto“ kako bi se ispunili interni poslovni ciljevi.

Kada je riječ o YouTubeu, Lanier je naveo da je platforma, u vlasništvu Googlea, namjerno ciljala mlade korisnike jer je tako mogla „naplaćivati oglašivačima više“, u poređenju s platformom YouTube Kids.

Lanier je zatim optužio YouTube da je pokušao iskoristiti prezaposlene roditelje koji su tražili „digitalnu dadilju“.

REUTERS/Hollie Adams

Kada je došao red na Metu da iznese uvodno izlaganje, advokat Paul Schmidt usmjerio je pažnju porote na pitanje da li je Instagram bio ključni faktor u mentalnim problemima K.G.M.

Opisao je K.G.M. kao osobu koja se suočavala s porodičnim haosom, uključujući zanemarivanje, fizičko i verbalno zlostavljanje, kao i zlostavljanje od strane roditelja.

Schmidt je rekao da se divi K.G.M. jer je „naporno radila da prevaziđe“ svoje probleme. Pozvao se na dokumente koji opisuju nasilje u njenoj porodičnoj historiji, kao i činjenicu da je počela posjećivati terapeute još sa tri godine.

Na projektoru je Schmidt prikazao izjave koje je K.G.M. dala o svom porodičnom životu, uključujući navode da je majka vikala na nju, nazivala je glupom i dovela je do toga da poželi da se ubije.

„Svjestan sam da su to teški citati“, rekao je Schmidt poroti. „U slučaju koji se bavi psihološkom patnjom, upravo to morate uzeti u obzir.“

Ročište održano u ponedjeljak označilo je prvi dan suđenja za koje se očekuje da će trajati šest sedmica i imati značajne posljedice za slične tužbe širom Sjedinjenih Američkih Država.

Suđenje u Los Angelesu ispituje pravne argumente porodica koje tvrde da su njihova djeca pretrpjela ozbiljne posljedice zbog korištenja društvenih mreža, dok same platforme odbacuju odgovornost za način na koji ljudi koriste njihove usluge.

U narednim sedmicama očekuje se svjedočenje stručnjaka, članova porodica djece koja su preminula, kao i Marka Zuckerberga, Adama Mosserija, direktora Instagrama, te Neala Mohana, izvršnog direktora YouTubea.

Porota bi također trebala saslušati bivše zaposlenike Mete koji su dali otkaze i postali zviždači u vezi s problemom ovisnosti djece o društvenim mrežama.

Ishod suđenja mogao bi poslužiti kao referenca za iznose novčanih odšteta koje bi mogle utjecati na hiljade drugih slučajeva koje su pokrenuli tužitelji, njihove porodice, državni tužioci i školski distrikti širom zemlje.

U jednom od tih slučajeva, koji je pokrenulo 29 državnih glavnih tužilaca, tužioci su nedavno zatražili od saveznog sudije u Kaliforniji da naloži Meti da značajno izmijeni ili onemogući dijelove svog poslovanja i platformi.

U podnesku od ponedjeljka, državni tužioci zajednički su zatražili sudsku zabranu kojom bi se Meta obavezala da ukloni sve račune za koje se zna da pripadaju korisnicima mlađim od 13 godina, da izbriše podatke koje je prikupila putem Facebooka i Instagrama o djeci mlađoj od 13 godina, te da ukloni algoritme i alate generativne umjetne inteligencije koji koriste te podatke.

Grupa od 18 državnih tužilaca, koji vode zasebne postupke zaštite potrošača protiv Mete, također je zatražila da sud naloži kompaniji da uvede vremenska ograničenja za mlade korisnike, koja bi zabranila korištenje tokom nastave i noću, da deaktivira „ovisničke“ dizajnerske funkcije poput beskonačnog skrolanja i automatske reprodukcije, te da onemogući filtere koji uljepšavaju fotografije ili iskrivljuju percepciju ljepote.

Meta je u posljednje dvije godine uvela određene funkcije za „tinejdžerske račune“ na Instagramu, uključujući filtriranje sadržaja za korisnike mlađe od 16 godina.

Državni tužioci su u ponedjeljnom podnesku naveli da su ove mjere Mete tek „marketinški potez koji nudi minimalnu stvarnu zaštitu mladim korisnicima“.

Rasprava u Los Angelesu održana je pred oko stotinu posmatrača u sudnici, među kojima su bili i roditelji koji vjeruju da su njihova djeca preminula kao posljedica odluka koje su kompanije donijele u vezi s dizajnom algoritama, notifikacija i drugih funkcija.

Kompanije također tvrde da, prema saveznom zakonu, nisu odgovorne za sadržaj koji objavljuju treće strane.

Kompanija Snap, vlasnik Snapchata, i TikTok prošlog mjeseca postigli su nagodbu s K.G.M. i više nisu optuženi u ovom slučaju.

Please enable JavaScript

