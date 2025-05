Saudijska Arabija sada ima Humain, državnu kompaniju za vještačku inteligenciju

U biznisu i politici, slučajnosti ne postoje. Neposredno pred dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa na Bliski istok, Rijad je lansirao Humain – državnu kompaniju za vještačku inteligenciju. Na prvi pogled, još jedna poslovna aktivnost bogate kraljevine i njenog prijestolonasljednika koji je ranije najavo da će ekonomiju svoje zemlje diverzificirati, kako se ne bi oslanjala samo na prihode od nafte, već i druge biznise, dok pogled ispod površine daje dublji kontekst – američki predsjednik želi saudijski novac vidjeti uložen u američke kompanije, pa samim time i američku ekonomiju, a bogata kraljevina želi privući tehnološke gigante. Neki od njih su, izvijestio je Reuters i sjedili na predstavljanju firme na Saudijsko-američkom investicionom forumu, organizovanom povodom Trumpove posjete – Jensen Huang, prvi čovjek Nvidie, Andy Jassy iz Amazona, i Alex Karp iz Palantira, a pozivnice su dobili i Elon Musk, Mark Zuckerberg i Sam Altman. Trump je podsjećamo u svom prepoznatljivom “diplomtskom” stilu još u martu ove godine rekao kako će doći u Saudijsku Arabiju ako ona pristane investirati trilion dolara američkim kompanijama.“ I došao je. Ono što je realnost sada, iza protokola i pozdrava, odvijaju se ozbiljni trgovinski sporazumi, samo ovoga puta nafta nije u fokusu, već vještačka inteligencija.

Ko će voditi kompaniju

Kompaniju Humain će voditi Tareq Amin, koji je krajem prošle godine podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora kompanije Aramco Digital i Rakuten, dok će projektom uz podršku državnog suverenog fonda – Fond za javna ulaganja (PIF), predsjedati saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman.

Pokretanjem kompanije za vještačku inteligenciju, kraljevina je poslala i poruku da zemlja neće sjediti i promatrati kako njihov susjed Ujedijeni Arapski Emirati, koji su u ovaj sektor uložili 100 milijardi dolara, razvijaju biznis sa umjetnom inteligencijom. Konkurencija između Saudijske Arabije i UAE u ulaganjima u AI je snažna, jer obje zemlje žele postati regionalni lideri u ovoj oblasti. Ipak, pristupi su im različiti – UAE se više oslanja na već razvijenu infrastrukturu, dok Saudijska Arabija ulaže u izgradnju dugoročne baze.

Na zvaničnoj stranici Humain-a se navodi: “Budućnost neće čekati, a ni mi nećemo. Spajamo ljudsku prosudbu s izvršenjem putem vještačke inteligencije kako bismo izgradili sisteme koji obavljaju stvari – brže, pametnije i na većoj skali”.

Saudijska Arabija je kroz svoju inicijativu „Vizija 2030“, najavila aktivnosti zemlje koje će voditi ka smanjenju zavisnosti od nafte. Investiranje u polje umjetne inteligencije korak je ka tom cilju. Samo najavljeni sporazumi sa proizvođačima čipova, operatorima cloud servisa i firmama koje grade podatkovne centre, vrijede 15 milijardi dolara, što, kroz ovu kap u moru, kada je o novcu riječ, pokazuje koliko je spremna ulagati u tehnološki sektor. Aramco Digital, tehnološka jedinica najveće svetske naftne kompanije Aramco, potpisala je ogroman ugovor sa Groq-om (startup vredan 2,8 milijardi dolara) za izgradnju AI inferencijske infrastrukture, prema kojem će Groq isporučivati specijalizovane čipove i sisteme koji omogućavaju brzu i efikasnu obradu AI modela u realnom vremenu. Saudijski Aramco je ovim ugovorom postao tehnološki igrač, a ne samo energetski gigant. Osim ovog, sklopljena su i partnerstva sa cloud kompanijama Oracle i Google.

Američki predsjednik Donald Trump sa prijestolonasljednikom Saudijske Arabije Mohammedom Bin Salmanom, Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Izvoz mikročipova

Također, Suvereni investicioni fond Saudijske Arabije najavio je da će se Humain fokusirati na razvoj sopstvene AI tehnologije, odnosno raditi na istraživanju i stvaranju inovacija u AI sektoru koje će implementirati i u ekonomiju kraljevine.

No, kako do mikročipova, ili mozga AI algoritama,pitanje je koje je u fokusu Saudijske Arabije. (Podsjećamo, svaka odluka koju AI donosi – prepoznavanje lica, prevođenje jezika, vožnja autonomnog vozila – rezultat je složenih matematičkih operacija koje se izvode na čipovima. Što je čip moćniji, AI može brže učiti i bolje odlučivati.) Posjeta Trumpa, kako javljaju inozemni mediji, mogla bi rezultirati dogovorima i u vezi ovog pitanja. Kako javlja Reuters, Trump je izjavio danas kako će uskoro imati saopćenje o tome hoće li SAD ublažiti restrikcije na izvoz mikročipova u neke zemlje Zaljeva.

„Možda ćemo to učiniti, da“, rekao je Trump. „I biće uskoro objavljeno“, kazao je Trump.

Administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena uvela je, navodi dalej Reuters, stroge kontrole na izvoz američkih čipova za vještačku inteligenciju na Bliski istok zbog straha da bi ti cijenjeni poluvodiči mogli biti preusmjereni u Kinu i iskorišteni za jačanje vojne moći Pekinga. Međutim, Trump je poboljšanje odnosa s nekim zemljama u toj regiji postavio kao ključni cilj svoje administracije.

Trump je također rekao da planira uskoro komentirati izvještaje da SAD planira promijeniti naziv Perzijskog zaljeva u Arapski zaljev ili Zaljev Arabije. Takav potez bio bi dobrodošao od strane arapskih lidera sa Zaljeva, ali bi vjerovatno izazvao bijes Irana.